10 metų be skandalingosios Amy Winehouse: žydiškas auklėjimas, kūno bei sielos žaizdos ir tragiška baigtis

Liepos 23 d. minimos atlikėjos Amy Winehouse mirties metinės. Vos 27-erių iškeliavusi dainininkė paliko ryškų įspaudą muzikos pasaulyje, tačiau už jos kuriamos muzikos akordus dar garsiau skambėjo asmeninio gyvenimo skandalai: audringi santykiai su vyru, depresija, bulimija, narkotikai ir į amžinybę nusitempęs alkoholio liūnas.

Atlikėja Amy Jade Winehouse gimė 1983 m. Londone, – į šį miestą kadaise emigravo jos protėviai, Rusijos ir Lenkijos žydai. Vaikystėje A. Winehouse lankė žydų mokyklą, tačiau ne viename interviu užsiminė, jog sekmadieniniai mokslai jai buvo ne prie širdies.

„Kiekvieną savaitę tėčio maldaudavau, kad man nereikėtų ten eiti. Šiaip ar taip, nors ir lankiau mokyklą, nieko apie buvimą žyde joje neišmokau“, – duodama interviu „HuffPost“ yra sakiusi A. Winehouse.

Amy Winehouse / AP nuotr.

Atlikėja – ne vienintelė savo giminėje, gyvenimą susiejusi su muzika. Jos dėdės buvo profesionalūs džiazo muzikantai, močiutė – garsi dainininkė, o Franko Sinatros dainas nuolat dukrai dainavęs tėtis įkvėpė ir A. Winehouse meilę džiazui.

„Eidama pas mokyklos direktorių, Amy nuolat niūniuodavo F. Sinatros „Fly Me to the Moon“ – ši daina jai pakeldavo nuotaiką“, – atsiminimų knygoje „Amy, My Daughter“ po atlikėjos mirties rašė jos tėvas Mitchellas Winehouse`as.

Kai A. Winehouse buvo devyneri, jos tėvai išsiskyrė. Mergaitė liko gyventi su mama, savaitgalius leisdavo su tėvu ir jo mergina. Paraginta močiutės, 1992 m. A. Winehouse ėmė mokytis teatro mokykloje. Kartas nuo karto ji į rankas paimdavo brolio Alexo gitarą, o būdama 14-kos įsigijo nuosavą instrumentą.

Netrukus A. Winehouse pradėjo kurti muziką, o pragyvenimui užsidirbdavo įsidarbinusi pramogų skilties žurnaliste „World Entertainment News Network“ bei pradėjusi groti grupėje „Bolsha Band“.

Amy Winehouse / AP nuotr.

2003 m. pasirodė pirmasis A. Winehouse albumas, sulaukęs palankių kritikų įvertinimų. Nuo tada atlikėjos karjera ėmė kilti vis aukštyn – jos dainas grojo radijo stotys, į sceną ji žengė garsiausiose šalies arenose, pasirodydavo tarptautiniuose festivaliuose, labdaros koncertuose.

Tiesa, pati A. Winehouse „Daily Telegraph“ sakė iš prigimties nesanti artistė. „Esu drovi. Prieš žengdama į sceną jaučiuosi tarsi įsimylėjusi: negaliu valgyti, negaliu nustygti vietoje. Tačiau vos tik užlipu ant scenos, viskas būna gerai“, – kalbėjo atlikėja.

Visgi vėliau gerbėjai ėmė pastebėti, jog jų pamilta dainininkė įniko į svaigalus. 2007 m. Birmingeme koncertuoti turėjusi A. Winehouse buvo nušvilpta į renginį susirinkusių žiūrovų. Atlikėja puolė į ašaras, ėmė keiksnoti publiką, tačiau tai buvo tik pradžia. Vėliau situacija nesyk kartojosi, mat žiūrovai atvirai piktinosi A. Winehouse būkle.

Amy Winehouse / AP nuotr.

Nepaisant to, 2008 m. atlikėja pelnė net 5 „Grammy“ apdovanojimus ir toliau sėkmingai kilo į muzikinį olimpą. Beje, nors šis A. Winehouse gyvenimo buvo gana įtemptas, ji surado laiko meilei ir ištekėjo už savo vaikino Blake`o Fielder-Civil.

Pora savo elgesiu traukė visuomenės dėmesį – audringais konfliktais pagarsėję mylimieji sykį po apsistumdymo Londono gatvėse buvo užfiksuoti kruvini ir žaizdoti. Tiesa, A. Winehouse vėliau aiškino, kad žaizdos ant kūno atsirado dėl jos pačios kaltės.

Tuo metu A. Winehouse dar labiau įniko į svaigalus. Kaip rašo „People“, B. Fielder-Civil neslėpė žmoną pripratinęs prie kokaino ir heroino. Vėliau atlikėjos ir jos mylimojo tėvai viešai išreiškė nuogąstavimus dėl nestabilios vaikų būklės ir sakė bijantys, kad jie gali nusižudyti, rašo BBC.

Amy Winehouse / Vida Press nuotr.

Visgi netrukus pora pranešė apie skyrybas. 2009 m. A. Winehouse buvo pastebėta atostogaujanti su aktoriumi Joshu Bowmanu. CNN ji sakė: „Aš vėl įsimylėjau, tad man nebereikia narkotikų. Visa mano santuoka buvo pastatyta ant narkotikų. Kurį laiką net buvau pamiršusi, kad aš ištekėjusi“.

Tačiau panašu, jog iki galo apsisprendusi A. Winehouse nebuvo. Po metų ji žurnalistams sakė neleisianti savo vyrui su ja skirtis. „Vis dar myliu Blake`ą ir noriu, kad jis su manimi kraustytųsi į naujus namus – toks iš pradžių ir buvo mano planas. Neleisiu jam su manimi skirtis. Jis – mano vyriškoji versija, mes skirti vienas kitam“, – 2009 m. A. Winehouse sakė „San Fransisco Chronicle“.

Skandalai, susiję su narkotikais, ne tik nenutilo, bet dar labiau įsismarkavo ir persekiojo A. Winehouse. „The Sunday Times“ praneša, kad kalbos nebuvo iš piršto laužtos – sykį A. Winehouse pateko į ligoninę dėl įvairių narkotikų (heroino, kokaino, ekstazi ir kt.) bei alkoholio perdozavimo.

Amy Winehouse / Vida Press nuotr.

Į svaigalus įnikusi atlikėja neteko daug svorio ir išseko, tad 2007 m. turėjo atšaukti suplanuotą koncertinį turą. Pašlijo ir A. Winehouse sveikata – jos plaučiai dirbo vos 70 proc. pajėgumu, sutriko širdies ritmas.

Naujienų agentūrai „Associated Press“ atlikėjos tėvas sakė, kad A. Winehouse sveikatos problemas sukėlė narkotikai, ir jeigu ji nenustos vartoti, turės nuolat naudotis deguonies kauke arba mirs. Galiausiai A. Winehouse buvo diagnozuota plaučių emfizema – oro arba dujų susikaupimas organuose.

A. Winehouse tai gydydavosi namuose, tai vėl pakliūdavo į ligoninę, o 2010 m. duodama interviu „Style Watch“ ji teigė atsisakiusi narkotikų: „Vieną dieną atsikėliau ir supratau, kad nebenoriu taip gyventi“.

Anot atlikėjos gydytojų, ji tuo metu iš tiesų nevartojo narkotikų, tačiau turėjo smarkių problemų su alkoholiu. Nors buvo gydoma vaistais, A. Winehouse psichoterapijos atsisakė, rašo „The Guardian“, nepaisant to, kad ne sykį sakė serganti depresija ir turinti valgymo sutrikimų.

Likus trims dienoms iki A. Winehouse mirties pas ją į namus atvykęs apsauginis sakė pastebėjęs, kad atlikėja vėl apsvaigusi. „Mirties dienos išvakarėse ji juokėsi, klausėsi muzikos ir iki 2 val. ryto žiūrėjo televizorių“, – apsauginį cituoja „The Guardian“. Kitą dieną A. Winehouse ilgai nesikėlė iš lovos. Apsauginis ją žadino vieną kartą, antrą kartą, tačiau nesėkmingai.

Vėliau vyras pastebėjo, kad A. Winehouse nekvėpuoja, neužčiuopė jos pulso. 2011 m. liepos 23 d. atvykę medikai išsyk konstatavo dainininkės mirtį. A. Winehouse tebuvo 27-eri.

Atliktas tyrimas parodė, kad mirties akimirką A. Winehouse kraujyje buvo rastas milžiniškas kiekis alkoholio, tad netyčinis apsinuodijimas alkoholiu buvo laikoma jos mirties priežastimi. Tiesa, 2013 m. A. Winehouse brolis „The Guardian“ sakė manantis, jog viena iš jos mirties priežasčių buvo valgymo sutrikimai: „Ji sunkiai sirgo bulimija. <…> Manau, liga ją susilpnino. Jei nebūtų sirgusi, būtų buvusi fiziškai stipresnė“.