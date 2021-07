Projekte „Šok su žvaigžde“ susitikę Arnoldas ir Ieva ir toliau žengia drauge

Beveik prieš metus projekte „Šok su žvaigžde“ susitikusi aktoriaus, TV ir radijo laidų vedėjo Arnoldo Eisimanto bei profesionalios šokėjos Ievos Konopliovaitės pora ir gyvenime vienas kito rankos nepaleidžia. Tai portalui LRT.lt patvirtino ir A. Eisimantas.

Turbūt ir pats aktorius, leidęsis į avantiūrą projekte „Šok su žvaigžde“, nesitikėjo, kad projektas jam padovanos ne tik šūsnį kūrybinių iššūkių, bet ir suves su žmogumi, su kuriuo atrado tiek bendro. „Praleisdami tiek daug laiko kartu pastebėjome, kad mus vienija panašus požiūris į kūrybą, suprantame vienas kito profesijos subtilybes, žvelgiame viena kryptimi ir galime vienas kitą papildyti“, – pasakoja A. Eisimantas.

Apie asmeninius santykius aktorius nėra linkęs daug atvirauti, tačiau atskleidžia, kad jų santykiai tikrai neįsiplieskė per dieną, tad kai projekto metu pasigirdo spėlionių, ar juos sieja tik televizinis projektas, ar šis tas daugiau, abu išliko paslaptingi ir nuo tiesaus atsakymo išsisukdavo.

Arnoldas Eisimantas ir Ieva Konopliovaitė / Leono Somovo nuotr.

„Dalyvaujant žaidime reikia jį žaisti, bet manipuliuoti pigiais triukais – ne mano stilius. Tokia paslaptinga intriga – tikrai gardus kąsnelis žiūrovui, bet toks kelias neturi pridėtinės vertės. Daug svarbiau, kai tave žiūrovas pamilsta dėl to, ką sukūrei, o ne dėl to, su kuo miegi, ar koks sunkus ar lengvas buvo tavo gyvenimas.

Verkti ir juoktis turi žiūrovas, o ne artistas. Jei iškart atskleidi visas kortas, gal tuo metu kažką ir laimi, bet rytoj visi tave pamiršta. Be to, man visad patinka palikti paslapties arba atsakymą pateikti tarp eilučių“, – šypsosi aktorius.

Muzika – Antano Jasenkos „Katedra“ iš to paties pavadinimo Oskaro Koršunovo spektaklio; montažo autorius – Robertas Razma.

Padovanoję septynis įsimintinus šokius, projektą Arnoldas ir Ieva paliko būdami pora ir gyvenime. Nors nesislapstė nuo smalsuolių, apie savo santykius garsiai ir nekalbėjo: „Mums to nereikia. Ir apskritai, asmeninio gyvenimo atskleidžiu tik tiek, kiek noriu – asmeniškiausius ar brangiausius dalykus pasilieku sau ir apie juos kalbėti nenoriu. Be to, neretai ir džiugiomis naujienomis aplinkiniai dažnai nesidžiaugia, o mums to negatyvo nereikia, – patikino aktorius. – Man šiek tiek keistas dabartinis žurnalistų dėmesys šiuo klausimu, nes mums su Ieva tai nebėra jokia naujiena.

A. Cholinos spektaklio svečiai. Arnoldas Eisimantas, Ieva Konopliovaitė / J. Stacevičius/LRT nuotr.

O pabaigai, noriu pasakyti, kad projektas „Šok su žvaigžde“ yra vienas įdomiausių ir turiningiausių projektų televizijoje, tiek žiūrovams, tiek dalyviams. Su nekantrumu laukiu naujo šio projekto sezono. Dabar jį žiūrėsiu jau kitomis akimis, nes tik paragavęs šokio duonos supratau, kiek prakaito reikalauja net paprasčiausias žingsnelis ant parketo. Įdomu kokių gyvenimo dovanų ir naujų patirčių jis atneš naujiems dalyviams. Tad jau puikiai žinau, ką veiksiu šeštadienio vakarais“, – juokiasi Arnoldas.