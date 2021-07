Charizmatiškąją Dauguvietytę prisimenant – karo paženklinta jaunystė, 3,5 mylėti vyrai ir nuodėmės, kurių gailėjosi

„Nesigailiu nuodėmių, kurias padariau, gailiuosi tų, kurių nepadariau“, – yra sakiusi legendinė aktorė, režisierė, publikos numylėtinė Galina Dauguvietytė, nugyvenusi ilgą ir spalvingą gyvenimą, iš kurio išeitų ne mažiau populiarus kelių dalių filmas nei kadaise jos sukurtas kultinis serialas „Petraičių šeimoje“.

LRT.lt tęsia tekstų ciklą apie ryškiausias televizijos ir radijo asmenybes. Jų mintys ir darbai išlikę LRT archyvuose.

G. Dauguvietytė gimė Kaune aktoriaus bei režisieriaus Boriso Dauguviečio ir aktorės Petronėlės Vosyliūtės šeimoje. Lagaminai buvo įprasta jos gyvenimo dalis – besikeičiant tėvų darbovietėms, šeima kraustėsi iš Kauno į Šiaulius, Klaipėdą, Joniškį...

Tiesa, kiekvieną vasarą Dauguviečių šeima ištrūkdavo iš kunkuliuojančio Kauno bohemos gyvenimo ir keliems mėnesiams apsigyvendavo Biržų rajone, atokiame vienkiemyje – Dauguviečiuose.

Galina Dauguvietytė / LRT archyvo nuotr.

Ši vieta G. Dauguvietytei visada buvo labai svarbi, saugojo ir jos vaikystės bei paauglystės prisiminimus – laidai „Rytas su...“ režisierė yra pasakojusi, kad čia nubusdavo su saule, dienomis mėgdavo žaisti su vaikais, kurie ateidavo iš kitoje upės pusėje esančios Latvijos, prisiminė ir vakarus su knyga prie žibalinės lempos, tėvo gaminamą alų...

Ypač tvirtą ryšį ji jautė su tėvu. Todėl jai buvo didžiausia šventė sugrįžti į tėvoniją ir pajausti tos vietos alsavimą. Tai buvo jos širdies namai, vėliau tapę ir amžinojo poilsio vieta.

„Pragyvenau gražų ir laimingą gyvenimą. <...> Kiekvienas iš mūsų turi teisę gyventi taip, kaip nori, kad gyvenimo saulėlydyje nesigailėtų, kad ko nors nepadarė“, – yra sakiusi G. Dauguvietytė.

Jos gyvenimo istorija išties verta knygos. Tiesa, režisierės prisiminimai išsibarstę trijose: „Perpetuum mobile“ (2002 m.), „Post Scriptum“ (2006 m.), „Dialogai su savimi“ (2010 m.), nors viskas čia ir nesudėta.

„Per tokį ilgą gyvenimą visko būta. Visko teko patirti – ir gero, ir blogo. Nesigailiu nuodėmių, kurias padariau, gailiuosi tų, kurių nepadariau“, – laidai „Gyvenimas yra gražus“ sakė G. Dauguvietytė, kūrybinį kelią pradėjusi dar paauglystėje.

Kai Galinai buvo 16 metų, ją pakvietė Telšių teatras. „Tai buvo mano pirmoji tarnyba su atlyginimu, pirmasis mano darbas. Tiesa, buvau užsispyrusi. Mano tėvai buvo žinomi artistai, tad galvojau: kodėl turiu nešti jų pavardę ant savo pečių? Juk ir aš talentinga. Taigi pasivadinau Galina Daugaite“, – laidoje „Vakaro autografas“ prisiminė ji.

Maždaug tuo gyvenimo laikotarpiu ji sutiko ir savo pirmąją meilę – Valerijoną Galdiką (vėliau tapusį žinomu dailininku, grafiku). „Valelis tada irgi buvo artistas, bet ir piešė gražiai. Tai buvo mano pirmoji meilė, kurios niekada nepamiršiu. Pamenu, kad net ir vėliau būdama Vokietijoje pagalvodavau, kad jei žūsiu, Valelio nepamatysiu“, – į savo paauglystės laikus nuklydo G. Dauguvietytė.

Kol ji buvo Vokietijoje, Valerijonas vedė kitą, o jauna aktorė su mama toliau klajojo po pasaulį – karo metais ji gyveno ne tik Vokietijoje, bet ir Austrijoje. Ji prisiminė, kaip Berlyne buvo išgyvenusi 60 bombardavimų, kentusi badą. „Buvom perbalusios, liesos, tačiau vis tiek eidavau į šokius. Raudoną kalkę paseilėdavome, skruostus pasidažydavome ir eidavome. Kaip tik Austrijoje buvo internuotų lageris, kuriame buvo prancūzų, italų“, – kalbėjo G. Dauguvietytė.

Būdama 18-metė ji sutiko pirmąjį savo vyrą – prancūzą mediką. „Per karą labai sunkiai gyvenome, miegojome stotyse ant suoliukų arba ant grindų. Pamenu, karui besibaigiant buvau gražiausioje pasaulio vietoje – prie Bodeno ežero, kur susitinka Šveicarija, Austrija ir Vokietija, su mama buvome įsikūrusios nedideliame kambarėlyje pas inteligentiškus vokiečius. Man ant kojos atsirado žaizdelė, tad prisireikė medikų pagalbos, o ją man suteikė prancūzų chirurgas. Jam buvo 32-eji, man – 18-a“, – prisimindama pažintį su pirmuoju vyru kalbėjo Galina.

Galina Dauguvietytė / LRT archyvo nuotr.

Tiesa, pirmas savo vedybas po daugybės metų ji vadino komedija, spektakliu. „Kodėl ištekėjau? Todėl, kad visos medicinos seserys buvo jį įsimylėjusios. Tik todėl ir tekėjau“, – tikino moteris, kuriai atiteko žaviojo gydytojo širdis.

Vyras ją lepino ir mylėjo, o gyvenimas Paryžiuje buvo patogus, tačiau tėvynės ir šeimos ilgesys nugalėjo. Palikusi trumpą raštelį ji patraukė pas mamą į Šveicariją, o tada – į tėvynę, kur laukė teatro, vokalinio dainavimo ir muzikos istorijos studijos. Dar studijuodama ji buvo priimta į ansamblį „Lietuva“ ir jame dainavo 7 metus.

Galina Dauguvietytė / LRT archyvo nuotr.

Nuo 1960-ųjų beveik trisdešimčiai metų Lietuvos televizija tapo antraisiais režisierės namais. G. Dauguvietytės kurtas serialas „Petraičių šeimoje“ tapo socialiniu reiškiniu, prie kurio žiūrovai derindavo savo darbų tvarkaraštį. „Tai buvo bomba. Juk serialas buvo rodomas septynerius metus. Su pasisekimu. Pamenu, vieno kolūkio pirmininkas parašė mūsų vadovui, kad serialą rodytume valanda vėliau – skubėdami jo žiūrėti kolūkiečiai tiesiog mesdavo darbus laukuose ir išrūkdavo prie televizorių“, – pasakojo G. Dauguvietytė.

Dar viena jos aistra – animacinių filmukų garsinimas. Būtent jos balsu kalbėjo Karlsono draugo Mažylio auklė Freken Bok.

G. Dauguvietytė ne kartą patikino, kad visas jos gyvenimas sukosi apie darbą, ir save vadino tikrų tikriausia darboholike. Ji yra svarsčiusi, kad būtent dėl tokio atsidavimo televizijai taip ir nesusilaukė vaikų. „Ir tikrai to nesigailiu. Kai buvau jauna, jų nenorėjau, o po to per darbus neturėjau jiems laiko. Tačiau nesigailiu. Supratau, kad žmogus gimsta ir miršta vienas. Koks man skirtumas, ar prie manęs stovės būrys giminių, jei aš vis tiek išeisiu viena“, – retoriškai kadaise svarstė G. Dauguvietytė.

Galina Dauguvietytė / LRT archyvo nuotr.

Ji visuomet juokaudavo, kad gyvenime turėjo tris su puse vyro: pirmas vyras buvo minėtasis prancūzas, su kuriuo santuokoje išgyveno apie porą metų, antrasis – aktorius Algirdas Sabalys, kurį Galina vadino namisėda ir tyleniu. Ji yra sakiusi, kad po kelerių santuokos metų išsiskirti nusprendė, nes pavargo nuo nuobodulio.

Pusvyriu vadina vyrą, su kuriuo pragyveno septynerius metus, tačiau oficialiai susituokusi nebuvo. Jį paliko dėl beprotiško susižavėjimo kitu, tiesa, su juo tvirtų santykių nesukūrė.

Keturis dešimtmečius G. Dauguvietytė pragyveno su trečiu vyru ir gyvenimo meile – Jurijumi Nikolajevu, kurį meiliai vadino Jurgiu.

„Tikra meilė yra tada, kai gali kitam žmogui atiduoti savo gyvenimą, savo inkstą ar kitą kūno dalį, kad tik jis gyventų. Tai yra meilė“, – sakė G. Dauguvietytė. Ji taip pat svarstė, kad jei ir praėjus aistrai yra meilė, ji bus ilgam: „Tada rūpi ne tik lova, bet ir vyro sveikata, jo savijauta, nuotaika. Tu tai jau matai, jauti net be žodžių.“

Ilgą ir spalvingą gyvenimą nugyvenusi G. Dauguvietytė sakė iš savo klaidų niekada nesimokiusi: „Jei padarei klaidą, vadinasi, taip ir turėjo būti, ką iš jos bepasimokysi.“ Rodos, ji dėl nieko nesigailėjo (nebent dėl tų nepadarytų nuodėmių), o gyvenimą sėmė pilnomis rieškutėmis. „Visas mano gyvenimas – spektaklis“, – yra sakiusi G. Dauguvietytė. Legendinės televizijos asmenybės gyvybė užgeso 2015-ųjų spalį einant 89-uosius.

Daugiau archyvinių kadrų – nuotraukų galerijoje.