Minint 60-ąsias princesės Dianos gimimo metines, princai Williamas ir Harry atidengė jos statulą

Minint 60-ąsias princesės Dianos gimimo metines Kensingtono rūmų Sunken sode atidengta jai pagerbti skirta statula. Ceremonijoje dalyvavo abu jos sūnus, princas Williamas ir princas Harry, vardan motinos dienai pamiršę tarp jų tvyrančią įtampą.

Dar prieš renginį britų žiniasklaida skelbė, kad buvęs princesės sutuoktinis, princas Charlesas, atidengimo ceremonijoje Kensingtono rūmų sode nedalyvaus. Tačiau jau seniau buvo žinoma, kad savo motiną kalbomis pagerbs abu jos sūnūs, princas Williamas ir princas Harry.

„Šiandien, kai būtų buvęs 60-asis mūsų motinos gimtadienis, mes prisimename jos meilę, stiprybę ir kitas savybes, dėl kurių ji skleidė gėrį visame pasaulyje, pakeisdama begales žmonių gyvenimų į gera. Norėtume, kad ji vis dar būtų su mumis ir tikimės, kad ši statula bus jos gyvenimo ir palikimo simbolis.

Dėkojame Ianui Rankui-Broadley`iui (statulos kūrėjui), Pipui Morrisonui (atnaujinusiam sodą) ir jų komandoms už puikų darbą, draugams ir aukotojams, kurie padėjo tai įgyvendinti, ir visiems tiems žmonėms visame pasaulyje, kurie saugo mamos atminimą“, – teigiama princų Williamo ir Harry išplatintame pranešime.

Atidengta Princesės Dianos statula / AP nuotr.

Diana pavaizduota apsupta trijų vaikų, taip norima pabrėžti jos filantropiškus darbus. Skulptūros apačioje iškalti eilėraščio „The Measure of A Man“ žodžiai.

Dėl COVID-19 pandemijos surengta ganėtinai kukli ceremonija, kurioje buvo ribojamas dalyvių skaičius. Joje apsilankė ir princesės brolis Charlesas Spenceris.

Kensingtono rūmuose princesė gyveno 16 metų. Atnaujintas sodas, kuriame pastatyta skulptūra, buvo viena mėgstamiausių jos vietų. Čia yra ir daugiau princesės atminimui skirtų detalių – jame žydi Dianos mėgstamos gėlės, tarp jų – neužmirštuolės.

Jungtinės Karalystės žmonės nepamiršo savo širdžių princesės ir jos gimimo dieną puošėsi vėliavomis, į gatves išėjo nešini balionais, dabino rūmų vartus gėlėmis ir fotografijomis.

Jungtinėje Karalystėje minimos 60-osios princesės Dianos gimimo metinės / AP nuotr.

Harry iš savo namų JAV į Jungtinę Karalystę atvyko dar praėjusią savaitę, kad iki renginio pasibaigtų jo saviizoliacija. Tai pirmas kartas po karalienės Elžbietos II vyro, princo Philipo, laidotuvių balandį, kai princas Harry susitiko su broliu, princu Williamu.

Princas Harry šiuo metu su žmona Meghan Markle gyvena Santa Barbaroje, Kalifornijoje. Birželio pradžioje pora sulaukė šeimos pagausėjimo – jiems gimė dukra Lilibet „Lili“ Diana Mountbatten-Windsor. Sasekso kunigaikščiai teigė, kad savo antrąjį vaiką pavadino Lilibet pagal karališkosios šeimos pravardę Karalienei, kūdikio prosenelei. Antrasis jos vardas Diana buvo pasirinktas „mylimos velionės močiutės“, Velso princesės Dianos, garbei.

Atidengta Princesės Dianos statula / AP nuotr.

Nors po to, kai princas Harry ir Meghan Markle nusprendė atsitraukti nuo karališkųjų pareigų, o šių metų kovą davė atvirą interviu JAV televizijos žvaigždei Oprah Winfrey, tarp brolių tvyro tam tikra įtampa, vanityfair.com šaltinių teigimu, vardan savo motinos atminimo broliai nesutarimus linkę bent dienai pamiršti.

Princesė Diana tragiškai žuvo 1997 m. rugpjūčio 31 d. „Mercedes“ automobilis, kuriuo važiavo princesė Diana su širdies draugu, pateko į avariją netoli Eifelio bokšto Paryžiuje. Automobiliu važiavę princesė Diana, jos mylimasis D. Fayedas ir automobilio vairuotojas H. Paulas žuvo. Princui Williamui tuo metu buvo 15 m., princui Harry – 12.

Princesė Diana / AP nuotr.

Princas Harry neseniai pasirodžiusioje jųdviejų su Oprah Winfrey kurtos dokumentinės laidos serijoje prisipažino, jog dėl išgyventos mamos netekties, suaugus jam teko grumtis su polinkiu svaigintis alkoholiu ar narkotinėmis medžiagomis. Harry teigė, kad jo šeima nekalbėjo apie Dianos mirtį ir tikėjosi, kad jis pats susitvarkys su spaudos dėmesiu ir psichologiniu spaudimu.

Nors nuo princesės Dianos žūties praėjo daugiau kaip 20 metų, princas Harry aiškiai prisimena skausmo kupinas dienas. „Jaučiausi taip, tarsi būčiau palikęs savo fizinį kūną, todėl tiesiog vaikščiojau darydamas tai, ko iš manęs buvo tikimasi, rodydamas tik dešimtąją dalį tų emocijų, kurias rodė kiti“, – sakė jis, dokumentinėje kelių serijų laidoje kalbėdamas apie princesės Dianos laidotuves.

Princas Harry ir Meghan Markle / Stop kadras

„Aš taip pykau dėl to, kas jai nutiko, ir dėl to, kad nesulaukėme jokio teisingumo. Niekas po to nepasikeitė. Tie patys žmonės, kurie nusivijo mamą į tą tunelį, fotografavo ją mirštančią ant automobilio galinės sėdynės“, – sakė princas Harry.

Jis pridūrė: „Fotoaparatų spragsėjimas ir blyksčių mirgėjimas man kaitina kraują. Tai mane pykdo ir mintimis sugrąžina į vaikystę, primena tai, kas nutiko mano mamai“.