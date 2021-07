Darbų „karštymečiu“ nuvargęs Mantas Petruškevičius kartais pagalvoja: norėčiau kur žolę grėbti

„Būna įvairių žmonių, ne visi turi skonį. Jeigu paklusi, gali labai greitai sumenkinti savo vardą“, – LRT RADIJO laidoje „Vasaros popietė“ mintimis apie savo darbą dalijasi floristas, dekoratorius Mantas Petruškevičius. Kaip sako, jis dirba ne kioske, tad dekorą, už kurį yra atsakingas, ir nori kurti pats.

Ne tik kalbant apie orą – ir kalbant apie darbą M. Petruškevičiui dabar pats „karštymetis“. Reikia daug ir fizinės energijos, ir stiprybės dėliojant mintis ir idėjas, neslepia pašnekovas, tačiau nuovargis šypsenos nuo veido nenuima.

„Toje sferoje, kurioje dirbu, daugiausia yra vestuvių dekoras. Tai gana jautri tema, visi būna stipriai įjautrinti, dėl to kainuoja daug energijos. Šiandien jau buvau keliuose susitikimuose, tiesiog nuolat „kabu ant skambučio“: turime išskirtinę nuotaką, kuri reikalauja labai daug dėmesio, pašnekesių, skambučių – 20 kartų per dieną, nuomonė keičiasi 50 kartų per dieną. Labai sudėtingas darbas, kartais pagalvoju, kad norėtųsi kur žolę grėbti ir nuo to atsitraukti, bet toks mano pasirinkimas“, – pasakoja floristas.

M. Petruškevičius darbe susiduria su įvairiais klientais, įvairių poreikių turinčiomis nuotakomis, tikina, būna ir siaubūnių.

Tarp užsakovų – nemažai itin turtingų žmonių, o turėdami daug pinigų, sako pašnekovas, kartais kai kurie jaučia, kad gali kitiems įsakinėti. „Bet aš nesu tas, kurį pastumsi ir kris. Iki tam tikros ribos pakenčiu, bet jeigu kas, galiu tuoj pat nutraukti pokalbį arba apšaukti ir padėti ragelį“, – priduria jis.

Paklaustas, ar pildo klientų norus, ar pats pasiūlo, kaip viskas turėtų atrodyti, M. Petruškevičius nevynioja žodžių į vatą – jis ne kioskininkas.

„Taip nebūna, kad ateina ir man pradeda dėlioti. Yra kioskelių, kur gali nueiti ir dėlioti. Kadangi aš esu dekoratorius, išmanau savo darbą, man dažniausiai nereikia patarimų. Aš išklausau nuomonę, ką norėtų matyti, kokias spalvas, bet konceptą, už kurį būnu atsakingas aš, sudėlioju pats. Būna įvairių žmonių, ne visi turi skonį. Jeigu paklusi, gali labai greitai sumenkinti savo vardą“, – mintimis dalijasi floristas.

M. Petruškevičius daugiau dirba užsienio rinkoje ir nori, kad taip ir būtų. Nors karjerą pradėjo gimtinėje, sako norįs įgyvendinti išskirtinių projektų ypatingose pasaulio vietose. Taip ir tobulėji, ir gali užkelti aukščiau savo kartelę, pažymi žinomas vyras.

„Italijoje man jau viskas kaip sava. Esu dekoravęs daugelyje garsiausių ir prabangiausių vietų. Norėtųsi labiau į Ameriką, nors jau Niujorke vienoje ypatingoje vietoje dekoravau. Viskas iš lėto, nesinori visko griebti ir persistengti“, – kalba jis.

