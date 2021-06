Atlikėja Ieva Zasimauskaitė ruošiasi antrajai santuokai

Kaip skelbiama santuoką įregistruoti planuojančių asmenų sąrašuose, birželio 21 d. Elektrėnuose tuoktis ketina atlikėja Ieva Zasimauskaitė ir žinomas vaišnavų vienuolis, dvasinis mokytojas Simas Grabauskas.

Kaip skelbiama, atlikėjos vestuvės turėtų įvykti birželio 21 d.

I. Zasimauskaitė praėjusių metų pradžioje apsisprendė oficialiai išsiskirti su pirmuoju vyru Mariumi Kiltinavičiumi, netrukus persikraustė iš Kauno ir jau pusantrų metų gyvena sostinėje.

„Labai dažnai gyvenime sprendimus priimame spontaniškai, nesvarbu, ar kalbame apie skyrybas, ar apie kitokius pokyčius. Man tai nepriimtina – esu iš tų, kurie išbandys viską, ir jei nieko vis tiek neišeis, tik tada priims sprendimą. Bet ir jį priimsiu ne viena – tarsiuosi, galvosiu, svarstysiu ir tik tada žengsiu žingsnį“, – portalui LRT.lt prieš metus sakė atlikėja, tada pridūrusi, kad jos gyvenime prasideda naujas etapas.

Gabrielė Martirosian, Giedrius Masalskis, Ieva Zasimauskaitė / R. Mickevičiūtės nuotr.

„Neretai būna taip, kad būdami santykiuose kažko tikimės iš kito žmogaus, o to nesulaukę piktinamės, išgyvename. Be to, nuolat norime ką nors gauti, nors dažnai neturime ko duoti. Supratau, kad svarbiausia yra duoti kitiems. Taigi viena iš pamokų – nekaltinti kito ir visada pradėti nuo savęs, taip pat būti pakankamai sau, tokiai, kokia esu“, – tada kalbėjo atlikėja.