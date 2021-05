Kinus supykdė cenzorių sprendimas iškirpti JAV įžymybių pasirodymus iš serialo „Draugai“

Populiaraus komedinio serialo „Draugai“ (Friends) gerbėjus Kinijoje įsiutino cenzorių sprendimas iškirpti amerikiečių įžymybių Lady Gagos ir Justino Bieberio, taip pat pietų korėjiečių popmuzikos grupės BTS narių pasirodymus į ekranus trumpam sugrįžusio šou ilgai lauktoje serijoje.

Šių valdančiosios Komunistų partijos nemalonę užsitraukusių garsenybių pasirodymai buvo pašalinti iš visų populiaraus 10-ajame dešimtmetyje sukurto serialo specialios serijos versijų, transliuotų trijų kinų vaizdo platformų.

Lady Gagai buvo uždrausta gastroliuoti Kinijoje 2016 metais, jai susitikus su tremtyje gyvenančiu Tibeto dvasiniu lyderiu Dalai Lama, kurį Pekinas laiko separatistu.

J. Bieberio pasirodymai blokuojami nuo 2014 metų, kai šis paskelbė savo nuotrauką iš Tokijuje esančios kontroversiškos Jasukunio šventyklos, įkurtos siekiant pagerbti karo laikų japonų aukas, įskaitant už karo nusikaltimus nuteistus Antrojo pasaulinio karo veikėjus.

Pernai grupės BTS nariai supykdė Komunistų partiją, nusprendę neminėti per Korėjos karą žuvusių kinų karių, kalbėdami apie regiono „skausmingą istoriją“.

Justin Bieber / AP nuotr.

Kinų gerbėjai taip pat atkreipė dėmesį, kad iš specialiosios serijos „Friends: Reunion“, dar vadinamos „The One Where They Get Back Together“ („Ta, kai jie vėl kartu susirinko“), vietinės versijos pašalintos visos aliuzijos į LGBTQ bendruomenę. Kiniška epizodo versija yra keliomis minutėmis trumpesnė negu ketvirtadienį per platformą „HBO Max“ paleista serija.

Kinijos srautinio transliavimo platformos „iQiyi“, „Youku“ ir „Tencent Video“ neatsakė į naujienų agentūros AFP prašymą paaiškinti cenzūros priežastis.

Ši situacijų komedija apie šešis niujorkiečius yra itin populiari tarp Kinijos tūkstantmečio kartos atstovų ir net rekomenduojama šalies mokyklose kaip būdas mokytis anglų kalbos.

Išaugus serialo populiarumui keliuose Kinijos miestuose atsirado „Central Perk“ kavinių, panašių į tą, kur dažnai lankosi šou herojai.

Nusivylę gerbėjai socialiniuose tinkluose liejo savo pyktį dėl cenzūravimo.

„Kelias savaites laukiau, kol galėsiu pažiūrėti „Draugų“ sugrįžimą, bet sužinojau, jog Kinijoje transliuojama versija yra visiškai sudarkyta“, – parašė vienas vartotojas.

Lady Gaga / AP nuotr.

„Kodėl cenzoriai negali mums leisti mėgautis situacijų komedija?“ – klausė kitas.

Pramogų verslui vis brangiau atsieina kinų valdžios rūstybė, Kinijai pernai atėmus iš JAV pasaulio didžiausios kino rinkos titulą.

Anksčiau šią savaitę amerikiečių imtynininkas ir aktorius Johnas Cena (Džonas Sina) atsiprašė už savo aistras pakursčiusius komentarus, kad Taivanas yra šalis, išsakytus jam reklamuojant savo naujausią filmą „Greiti ir įsiutę 9“ (Fast & Furious 9). Kinija šią autonomiją turinčią salą laiko savo teritorijos dalimi.