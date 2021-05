„Draugų“ žvaigždės LeBlanco pokštai slėpė juodžiausią skausmą – dukters ligą ir skyrybas

Kartais iki ašarų pralinksmindavęs kultinio serialo „Draugai“ herojus Joey, pelnė pasaulinį žinomumą jį sukūrusiam aktoriui Mattui LeBlancui. Serialui pasibaigus aktorius iš viešumos kuriam laikui pasitraukė – jo gyvenimą užliejo skausmas dėl dukters ligos, o dėl neištikimybės sugriuvo santuoka. Pats aktorius tą laiką vadino juodžiausiu gyvenime.

Gegužės 27 d. „HBO Max“ platformoje pasirodė ilgiau nei metus lauktas „Draugų“ susibūrimas. Specialioje legendinio serialo serijoje „Friends: The Reunion“, dar vadinamoje „The One Where They Get Back Together“ (liet. „Ta, kai jie vėl susitiko“), po 17 metų kartu pasirodė visi šeši pagrindiniai serialo aktoriai: Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matthew Perry (Chandleris), Davidas Schwimmeris (Rossas) ir M. LeBlancas (Joey).

M. LeBlancui, kaip ir kitiems serialo aktoriams, pasaulinį žinomumą pelnė būtent „Draugai“. Beje, aktorius ir jo kuriamas herojus turi nemažai panašumų. Pavyzdžiui, kaip M. LeBlancas yra pasakojęs senuose savo interviu Ellen Degeneres ir kitiems, jis taip pat, kaip ir Joey, turi itališkų šankų, o į Niujorką būdamas septyniolikos persikėlė svajodamas apie modelio karjerą.

Tiesa, šios siekti jis negalėjo, nes buvo per žemas. Tačiau viena mergina jam pasiūlė nueiti į aktorystės pamokas, padėjusias jam suprasti, jog aktorystė yra jo pašaukimas.

Jis, kaip ir Joey, iš pradžių vaidino tik reklamose ir gaudavo nedidelius vaidmenis įvairiuose filmuose, o „Draugai“ tapo proveržiu ir lūžiu karjeroje. Net ir pasibaigus kultiniam serialui, dar porą metų jis vaidino savo herojų – buvo pastatyta pora serialo „Joey“ sezonų, kuriuose buvo vaizduojamas herojaus gyvenimas po „Draugų“. Kaip rašoma nypost.com, nesvetima Mattui buvo ir mergišiaus bei vakarėlių liūto etiketė.

Serialo „Draugai“ aktoriai / AP nuotr.

Tiesa, pasibaigus serialui „Joey“, M. LeBlancas nusprendė keliems metams atsitraukti nuo vaidybos ir į ekranus sugrįžo tik 2011 m., kai pradėjo filmuotis seriale „Episodes“, pelniusiame jam „Auksinio gaublio“ apdovanojimą. Aktorius pasakojo, kad atsitraukimas susijęs su sunkiausiu jo asmeninio gyvenimo laikotarpiu ir emociniais sunkumais dėl dukters ligos ir skyrybų.

Dar vaidindamas „Drauguose“, po šešerių metų draugystės, 2003-aisiais, M. LeBlancas vedė modelį Melissą McKnight, auginusią du vaikus iš pirmosios santuokos. Su žmonos atžalomis jis puikiai sutarė, o 2004 m. porai gimė ir jų bendra dukra Marina.

Mattas LeBlancas ir Melissa McKnight / AP nuotr.

Kai mergaitei buvo 8 mėnesiai, jai prasidėjo priepuoliai, o sulaukus metukų buvo nustatyta, kad jai – kortikalinė displazija, liga paveikianti smegenis, kaulus ir motorinius gebėjimus. Dukrą aktorius ne sykį vadino didžiausia gyvenimo meile. Būtent tuo metu jis nusprendė pasitraukti iš viešumos, įsikūrė rančoje Santa Barbaroje ir atsidavė tėvystei. Kasdien gamino, mokė ją jodinėti ir kartu leido daug laiko. Anot BBC, net ir grįžęs į filmavimo aikštelę, jis visuomet keldavo sąlygą – net jei filmavimai vykdavo užsienyje, darbdaviai jo tvarkaraštyje turėdavo palikti vietos susitikimams su dukra.

„Metų metus neišeidavau iš namų. Jaučiausi perdegęs, norėjau neturėti planų, neturėti tvarkaraščio. Tai buvo labai tamsus metas, atrodė, kad man beveik pakriko nervai“, – apie kankinusią depresiją prisipažino aktorius. Tas metas buvo sunkus dar ir todėl, kad 2006 m. jis išsiskyrė su žmona.

Mattas LeBlancas / AP nuotr.

Viešai buvo skelbiama, kad pora skirtingais keliais pasuko dėl skirtingų požiūrių į gyvenimą.

Tiesa, žiniasklaidoje buvo rašoma, jog tikroji skyrybų priežastis – aktoriaus neištikimybė. Kaip rašė news.com.au, buvo spėlionių, ar jis nebuvo užmezgęs romano su kolege J. Aniston tuo metu, kai ji dar buvo ištekėjusi už B. Pitto. Abu aktoriai tai neigė, tačiau vėliau M. LeBlancas prisipažino, kad vis dėlto 2005 m. turėjo nuotykį su viena striptizo šokėja, ir būtent tai sugriovė jo santuoką.

Gyvenimą kartino ir tai, kad vaikystėje M. LeBlancą palikęs tėvas ryšius su sūnumi pradėjo kurti tada, kai šis tapo žinomas. Būta ir interviu, kuriuose tėvas Paulas teigė, jog sūnus – ne toks geras ir tyras, kokiu jį laiko „Draugų“ gerbėjai, o pats aktorius svarstė, jog jo aistra moterims kilo iš to, kad anksti šeimą palikęs tėvas ir pats buvo ne sykį vedęs, tiesiog negalėjo atsispirti moterų žavesiui.

Mattas LeBlancas / AP nuotr.

Aktoriaus gyvenime šviesos atsirado tada, kai jo dukra pasveiko ir galėjo gyventi pilnavertį gyvenimą. Aktorius ir dabar džiaugiasi, kad ji linksma, guvi mergaitė, jaučianti aistrą žirgams, jodinėjanti ir dalyvaujanti konkūrų varžybose. „Tas mūsų laikas, mūsų ryšys – geriausia, ką gyvenime turiu“, – „The Ellen Show“ šypsojosi aktorius.