„Eurovizijos“ nugalėtojai italai pasiruošę įrodyti, kad nevartojo narkotikų, – atliks savanorišką testą

EBU išplatino oficialų pareiškimą, kuriame sakoma, kad jie atsakingai žiūri į spekuliacijas, kurios apipynė Italijos rokerių „Måneskin“ elgesį žaliajame kambaryje „Eurovizijoje“ ir ypač kaltinimus dėl galimo narkotinių medžiagų vartojimo šou metu.

„Grupė atmetė kaltinimus dėl narkotikų vartojimo ir dainininkas, kuris kaltinamas jų vartojimu, atliks savanoriškai narkotikų testą po to, kai grįš namo. To Italijos delegacija prašė jau praėjusį vakarą, tačiau Europos transliuotojų sąjunga (EBU) neturėjo galimybių to padaryti“, – rašoma pareiškime.

Toliau teigiama, kad grupė ir visa delegacija patikino, kad žaliajame kambaryje, kuriame „Eurovizijos“ delegacijos laukia rezultatų, narkotinių medžiagų nebuvo. Taip pat jie teigė, kad dainininkas buvo pasilenkęs dėl sudaužytos stiklinės.

2021-ųjų „Eurovizijos“ finalas, Italija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„EBU gali patvirtinti, kad buvo rasta sudužusi taurė prie delegacijos staliuko. Mes vis dar atidžiai žiūrime nufilmuotą medžiaga ir informuosime apie tolimesnius veiksmus“, – užbaigiamas oficialus pranešimas.

Italijos rokeriai „Måneskin“ savo šalyje – didelės žvaigždės, šeštadienio vakarą jie surinko 524 balus ir nugalėjo konkursą. Tiesa, pergalės džiaugsmą apkartino kaltinimai narkotinių medžiagų vartojimu.

2021-ųjų „Eurovizijos“ nugalėtojų spaudos konferencija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Klausimai apie galimą narkotikų vartojimą nuskambėjo ir spaudos konferencijoje iš karto po finalo.

„Thomas sudaužė stiklinę“, – kodėl tą akimirką palinko prie stalo, paaiškino Damiano. „Aš nevartoju narkotikų“, – net kelis kartus patikino jis, o tokį jo atsakymą lydėjo spaudos konferencijos klausytojų plojimai.

Po spaudos konferencijos grupė oficialioje savo paskyroje taip pat išplatino pranešimą, kuriame neigia pasirodžiusias spekuliacijas.