Princas Harry atvirai prabilo apie penkerius metus trukusį košmarą – panikos atakas, potraukį svaigalams

Princas Harry vėl stebina atvirumu – neseniai pasirodžiusioje pirmoje jųdviejų su Oprah Winfrey kurtos dokumentinės laidos serijoje jis kalbėjo apie mamos princesės Dianos netektį, prisipažino, jog jaunystėje dėl to turėjo polinkį į svaigalus. Princas Harry prisiminė ir pažinties su žmona Meghan Markle pradžią – tuo metu juos ėmė persekioti žiniasklaida, tačiau karališkoji šeima liko abejinga, rašo „Sky News“.

Naujausia princo Harry ir Oprah Winfrey kuriamų dokumentinių laidų apie psichinę sveikatą „The Me You Can`t See“ serija pasirodė praėjus vos kelioms valandoms po to, kai atlikus nepriklausomą tyrimą buvo nustatyta, jog žurnalistas Martinas Bashiras 1995 m. neteisėtomis priemonėmis užsitikrino visą pasaulį apskriejusį interviu su princese Diana.

Pasirodžius tyrimo išvadoms, princas Harry pareiškė, kad „išnaudojimo kultūros ir neetiškų veiksmų sukelta grandininė reakcija galiausiai kainavo princesės Dianos gyvybę“. Harry brolis princas Williamas išplatino pranešimą, kuriame nurodė, jog BBC laida „Panorama“ reikšmingai prisidėjo prie „baimės, paranojos ir izoliacijos“, kurią jautė jo motina.

Princas Harry / AP nuotr.

Naujausioje dokumentikos serijoje kalbėdamas su Oprah Winfrey princas Harry prisiminė santykių su žmona Meghan Markle pradžią. Jis pasakojo, kad praėjus vos kelioms dienoms nuo tos akimirkos, kai jų santykiai su Meghan iškilo į viešumą, jie buvo „stebimi, fotografuojami ir persekiojami, prie jų buvo priekabiaujama“.

Tačiau, anot jo, po išpuolių socialiniuose tinkluose ir kai kuriuose laikraščiuose, jie praktiškai nesulaukė jokios paramos iš karališkosios šeimos.

„Jaučiausi visiškai bejėgis. Maniau, kad mano šeima man padės, tačiau bet koks paklausimas, prašymas ar įspėjimas, kad ir koks jis būtų, buvo sutinkamas tyla ar visišku ignoravimu, – kalbėdamas su Oprah Winfrey neslėpė apmaudo princas Harry. – Mes ketverius metus stengėmės, kad viskas pavyktų. Mes padarėme viską, ką galėjome, kad ten liktume ir atliktume savo vaidmenį, dirbtume savo darbą.“

Kate Middleton, princas Philipas, Meghan Markle, princas Harry / AP nuotr.

Pasisukus kalbai apie jo vaikystę, princas Harry prisipažino, jog dėl išgyventos mamos princesės Dianos netekties, suaugus jam teko grumtis su polinkiu svaigintis alkoholiu ar narkotinėmis medžiagomis. Harry teigė, kad jo šeima nekalbėjo apie Dianos mirtį ir tikėjosi, kad jis pats susitvarkys su spaudos dėmesiu ir psichologiniu spaudimu.

„Kai buvau jaunesnis, tėvas man ir Williamui sakydavo: „Na, man taip buvo, taip bus ir jums“, – kalbėjo Harry. – Tai absurdiška. Jei tu kentėjai, dar nereiškia, kad tavo vaikai irgi turi kentėti, tiesą sakant, atvirkščiai, jei kentėjai, daryk viską, kad tavo išgyventų neigiamų dalykų nepatirtų tavo vaikai.“

Jis pridūrė: „Fotoaparatų spragsėjimas ir blyksčių mirgėjimas man kaitina kraują. Tai mane pykdo ir mintimis sugrąžina į vaikystę, primena tai, kas nutiko mano mamai“.

Meghan Markle ir princas Harry / Vida Press nuotr.

Nors nuo princesės Dianos žūties praėjo daugiau kaip 20 metų, princas Harry aiškiai prisimena skausmo kupinas dienas. „Jaučiausi taip, tarsi būčiau palikęs savo fizinį kūną, todėl tiesiog vaikščiojau darydamas tai, ko iš manęs buvo tikimasi, rodydamas tik dešimtąją dalį tų emocijų, kurias rodė kiti“, – sakė jis, dokumentinėje kelių serijų laidoje kalbėdamas apie princesės Dianos laidotuves.

„Aš taip pykau dėl to, kas jai nutiko, ir dėl to, kad nesulaukėme jokio teisingumo. Niekas po to nepasikeitė. Tie patys žmonės, kurie nusivijo mamą į tą tunelį, fotografavo ją mirštančią ant automobilio galinės sėdynės“, – pridūrė princas Harry.

Princas Harry / AP nuotr.

Jis prisipažino, jog suaugęs neatsispyrė alkoholiui ir narkotikams. „Aš norėjau vartoti alkoholį, narkotikus, buvau pasirengęs daryti tai, kas padėtų man nesijausti taip, kaip jaučiausi, – atviravo jis. – Tačiau pamažu supratau, kad gerai, galbūt aš negeriu nuo pirmadienio iki penktadienio, bet per vieną penktadienio ar šeštadienio vakarą turbūt išgeriu visos savaitės normą“.

Laiką, kai jam buvo 28–32 metai, Harry apibūdino kaip „košmarą“, nes jį kamavo panikos priepuoliai ir didžiulis nerimas. „Kaskart įšokus į automobilį ar pamačius fotoaparatą mane užvaldydavo baimė“, – sakė jis.

Princas Harry taip pat teigė, kad pas specialistus pradėjo lankytis vos prieš ketverius metus. Po vieno kivirčo kreiptis pagalbos jį paskatino žmona Meghan.

„Aš žinojau, kad jei nesiimsiu priemonių ir nesusitvarkysiu, prarasiu moterį, su kuria buvau pasirengęs praleisti visą likusį gyvenimą, – sakė jis. – Daug ko reikėjo išmokti mūsų santykių pradžioje. Jai buvo šokas atsidurti Didžiosios Britanijos karališkąja šeima vadinamos institucijos užkulisiuose“.

Princas Harry ir Meghan Markle / AP nuotr.

Harry taip pat teigė, kad laikas, kol pasirodė poros interviu su Oprah Winfrey, jiems brangiai kainavo dėl „bendrų „firmos“ ir žiniasklaidos pastangų apjuodinti“ Meghan. „Pabudau vidury nakties išgirdęs, kad ji verkia įsikniaubusi į pagalvę, mat nenori manęs žadinti, nes aš ir taip nešu sunkią naštą. Tai draskė man širdį. Apkabinau ją. Mes kalbėjomės. Ji verkė, ir verkė, ir verkė“, – prisiminė jis.

Harry teigė nesigailintis sprendimo persikelti į JAV ir pridūrė, kad terapija jam suteikė „gebėjimų priimti bet kokius iššūkius“.

„Dabar jaučiuosi labiau savo kailyje. Manęs nebekankina panikos priepuoliai. Per pastaruosius ketverius metus sužinojau apie save daugiau nei per 32 metus iki tol“, – sakė jis.