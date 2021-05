Paviešintame „Draugų“ susitikimo anonse – ašaros, apsikabinimai ir atsakymas, ar Ross ir Rachel buvo išsiskyrę

Serialo „Draugai“ gerbėjai nekantriai laukia gegužės 27 dieną pasirodysiančio specialaus „Draugų“ susibūrimo, kuriame dalyvavo visi 6 pagrindiniai aktoriai. Tam, kad laukimas neprailgtų, trečiadienį paviešintas anonsas, kuriame atskleidžiama, ko galime laukti.

Anonsas prasideda su aktoriais, kurie sėdi žymiajame „Draugų“ bute bei žaidžia žaidimą, kuriame reikia atsakyti į klausimus, susijusius su serialu.

Kaip matoma iš įrašo, filmuojant susitikimą nebuvo apsiribojama viena erdve, aktoriai kartu aptaria ne tik patį serialą bet tarpusavio santykius bei emocijas, kurias teko išgyventi bei užsimezgusią ilgalaikę draugystę.

Įraše netrūksta ir emocijų – ašarų, pasikabinimų bei nosinaičių paieškų. Aktoriai filmavimo aikštelėje atkurtame bute netgi atkūrė kai kurias legendinėmis tapusias scenas.

Serialo „Draugai“ sofa / stop kadras

Kaip girdėti anonse, klausimus aktoriams užduos ir žymus laidų vedėjas Jamesas Cordenas, kuris užduos ir klausimą, ar Rachel bei Ross buvo išsiskyrę. Dauguma aktorių sutiko, kad vis tik jie buvo išsiskyrę, tačiau su tuo ne visiškai sutiko Mattas LeBlancas.

Anonse matomos ir kitos įžymybės, kurios netgi atkartojo kai kuriuos legendinius įvaizdžius iš serialo. Jau anksčiau buvo atskleista, kad be visų pagrindinių serialo aktorių ekrane bus galima išvysti ir daugelį garsių jo gerbėjų: atlikėjus Justiną Bieberį ir Lady Gaga, futbolininką Davidą Beckhamą, Pietų Korėjos popmuzikos grupę „BTS“, mados legendas Cindy Crawford ir Cara Delevingne.

LRT.lt primena, jog legendinių „Draugų“ susitikimas turėjo būti filmuojamas praėjusią vasarą, tačiau buvo atidėtas dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos. Vienos dalies filme pasirodys visi šeši auditorijos pamilti aktoriai: Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Mattas LeBlancas (Joey), Matthew Perry (Chandleris) ir Davidas Schwimmeris (Rossas).

Be to, pasirodys ir Tomas Selleckas, 10-yje „Draugų“ serijų vaidinęs Monicos (C. Cox) mylimąjį, ir Reese Witherspoon, vaidinusi Reičelės (J. Aniston) seserį. Specialiai „Draugų“ serijai taip pat sugrįžo serialo vykdomieji prodiuseriai Kevinas Brightas, Marta Kauffman ir Davidas Crane`as.

Serialo „Draugai“ aktoriai / AP nuotr.

„Draugų“ susitikimas buvo nufilmuotas studijos „Warner Bros“ 24-ojoje scenoje netoli Los Andželo, kuri buvo ir pradinis serialo apie Niujorko draugų grupę garso įrašymo paviljonas. Pranešama, kad serijos žvaigždės už dalyvavimą gaus po 2,5 mln. dolerių (2,07 mln. eurų).

„HBO Max“ platformoje gegužės 27 dieną pasirodys ilgai lauktas „Draugų“ susibūrimas. Speciali serija vadinsis „Friends: The Reunion“, arba „The One Where They Get Back Together“ (liet. „Ta, kai jie vėl susitiko“).

Seriale „Draugai“ pasakojama apie šešis draugus, gyvenančius Manhatane. Visame pasaulyje populiarus serialas buvo rodomas dešimtmetį: nuo 1994-ųjų iki 2004-ųjų. Tai – vienas iš visų laikų sėkmingiausių komedijinių serialų.