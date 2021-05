Gimtadienis Audrių Giržadą užklupo anksčiau – be torto, bet su simboline „The Roop“ dovana

Pirmojo „Eurovizijos“ pusfinalio išvakarėse gimtadienį minėsiantį Lietuvos delegacijos konkurse vadovą Audrių Giržadą šventė užklupo anksčiau – Lietuvai atstovaujanti grupė „The Roop“ ir eurovizinės šalies delegacijos nariai jį pasveikino šeštadienio vakarą bei įteikė simbolines dovanas.

Kadangi jau antradienį mūsų šalies atstovai žengs ant „Eurovizijos“ scenos ir kovos dėl vietos finale, A. Giržado gimtadienio dieną, gegužės 17-ąją, visų mintys bus sutelktos į repeticijas ir artėjantį pasirodymą. Todėl delegacijos nariai vadovą nusprendė pasveikinti anksčiau, šeštadienio vakarą.

Visi trumpam susirinko bendrame delegacijos kambaryje, sudainavo gimtadienio dainą ir pasivaišino pyragaičiais. Grupė „The Roop“ jam įteikė džemperį su užrašu „Let`s discoteque“, kuris bus puikus priminimas apie šių metų konkursą.

Audrius Giržadas / J.Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tai jau vienuoliktas kartas, kai į „Euroviziją“ A. Giržadas vyksta kaip Lietuvos delegacijos konkurse vadovas, tad ir gimtadienį ne kartą minėjo euroviziniame šurmulyje.

„Pirmą kartą delegacijos vadovu buvau 2010-aisiais, kai į konkursą vyko grupė „InCulto“. Kaip tik mano gimtadienio dieną su delegacija išvykome į Oslą. Taigi vos įsėdus į lėktuvą, kapitonas delegacijai palinkėjo sėkmės, o mus su Jurgį Didžiulį į konkursą lydėjusia Erica Jennings pasveikino gimimo dienos proga“, – portalui LRT.lt pasakojo A. Giržadas.

Audrius Giržadas / J.Stacevičiaus/LRT nuotr.

Jei jau šventė užklumpa konkurso įkarštyje, paprastai delegacijos nariai visada kukliai pasveikina, o grįžus, susirenka šeima bei artimiausi draugai. „Kaip tik būna proga pasidalyti iš konkurso parsivežtais įspūdžiais ir sužinoti, kaip kitiems sekėsi, kol buvau išvykęs“, – šyptelėjo jis.

„Eurovizijos“ diktuojamu ritmu delegacijos vadovas gyvena jau ne vieną mėnesį, tad ir priešgimtadieniniams pamąstymams ar tam tikrai asmeninei apskaitai suvesti laiko nelabai turi. „Be to, jei tos asmeninės apskaitos tvarkingai nevedi kasdien, neverta vargintis to daryti ir per gimtadienį, nepadės“, – svarstė A. Giržadas.

Audrius Giržadas / J.Stacevičiaus/LRT nuotr.

Sulaukęs šiltų ir šmaikščių komandos linkėjimų, pats A. Giržadas sau ir visiems linkėjo, kad greičiau pasibaigtų pandemija: „Kad išmoktume gyventi naujai, prisitaikytume. Kad galėčiau galvoti apie tai, kiek svečių noriu pasikviesti ir kiek jų telpa mano terasoje, o ne svarstyčiau, ar apskritai galiu ką nors pasikviesti“, – sakė A. Giržadas.

Jis televizijoje dirba jau daugiau nei tris dešimtmečius, per kuriuos buvo muzikos redakcijos administratoriumi, radijo diktoriumi, radijo ir televizijos laidų vedėju, direktoriumi. Vėliau tapo LRT vyriausiuoju prodiuseriu, nuo 2010-ųjų Lietuvos „Eurovizijos“ delegacijos vadovu.