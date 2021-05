Princas Harry ir Oprah Winfrey suvienijo jėgas – sukūrė dokumentiką apie psichinę sveikatą

Princo Harry`io ir laidų vedėjos Oprah Winfrey duetas debiutuoja televizijoje – jųdviejų kurta dokumentika apie psichinę sveikatą platformoje „Apple TV+“ pasirodys jau gegužės 21 d., praneša leidinys „People“. „Daugelis iš mūsų savyje nešiojasi vienokios ar kitokios formos neišspręstą traumą“, – sako Harry.

Pirmadienį išplatintame pranešime apie gegužės 21 d. pasirodysiantį dokumentinį serialą „The Me You Can`t See“ nurodoma, jog jame bus atvirai kalbama apie dabartinę žmonijos psichinės sveikatos būklę ir emocinę gerovę.

„Gimėmė skirtinguose gyvenimuose, buvome auginami skirtingose aplinkose ir dėl to esame pažeidžiami skirtingų aplinkybių. Tačiau mūsų visų patirtis byloja, kad visi esame žmonės, – kalbėjo princas Harry. – Daugelis iš mūsų savyje nešiojasi vienokios ar kitokios formos neišspręstą traumą, netektį, gedulą, kas yra labai asmeniška. Visgi pastarieji metai parodė, kad visi jaučiamės panašiai, todėl tikiuosi, kad šis dokumentinis serialas parodys, jog pažeidžiamume yra jėga, empatijoje – ryšys, o atvirume – jėga.“

Princas Harry, Meghan Markle / AP nuotr.

Viena iš dokumentikos kūrėjų O. Winfrey pridūrė: „Šiuo metu labiau nei bet kada psichinę sveikatą gaubiančią gėdą reikia pakeisti išmintimi, atjauta ir atvirumu. Mūsų dokumentikos tikslas – įžiebti globalų pokalbį.“

Televizijos duetas ketina vesti diskusijas apie psichinę sveikatą ir emocinę gerovę, atsiverti apie savo psichinės sveikatos keliones ir vargus, o taip pat sieks panaikinti stigmą ir įkvėpti žiūrovams vilties, kad jie nėra vieni.

Jų laidoje viešės visame pasaulyje garsūs žmonės: Lady Gaga, Glenn Close, NBA žbaigždės DeMar DeRozan, Langston Galloway ir kt. Kurdami dokumentiką, prodiuseriai Harry ir O. Winfrey bendravo su 14 ekspertų ir organizacijų iš viso pasaulio, kurios kūrėjams padėjo žiūrovams nušviesti įvairius psichikos ligų gydymo būdus.

Oprah Winfrey / AP nuotr.

LRT.lt primena, jog kovo pradžioje princas Harry su žmona Meghan Markle JAV televizijos pokalbių šou žvaigždei Oprah Winfrey davė išskirtinai atvirą interviu. Jame pora prisipažinimo apie slaptas vestuves, atskleidė antrojo vaikelio lytį, kalbėjo apie Harry šeimos nuogąstavimus dėl jo sūnaus odos spalvos ar Meghan kankinusias mintis apie nenorą gyventi. Daugiau apie interviu skaitykite čia.

Princas Harry ir Meghan Markle / Stop kadras

Dar praėjusiais metais viešėjęs renginyje Majamyje princas Harry atvirai kalbėjo apie tai, kodėl paliko karališkąją šeimą, ir, skaitydamas pranešimą, prisipažino, kad lankosi pas psichoterapeutą, rašė „The Independent“.

„Harry kalbėjo apie psichinę sveikatą ir apie tai, kad pastaruosius kelerius metus jis pats lankosi pas psichoterapeutą, padedantį jam įveikti motinos netekties paliktą traumą, – dienraščiui teigė neįvardintas šaltinis. – Jis pasakojo, kaip jį paveikė vaikystės išgyvenimai, ir sakė, kad dėl to buvo priverstas kalbėtis su psichinės sveikatos specialistu.

Harry taip pat palietė „Mexito“ temą, teigdamas, kad nors jam ir Meghan buvo sunku, jis nesigaili priimto sprendimo atsisakyti karališkųjų pareigų, nes nori apsaugoti savo šeimą. Jis nenori, kad Meghan ir jų sūnus Archie patirtų tai, ką jam pačiam teko patirti vaikystėje.“