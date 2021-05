Specialiai LRT.lt iš Nyderlandų: „The Roop“ žvilgsnis į Roterdamą ir staigmena turguje

„Gali tiesiog sustojęs žiūrėti ir akys džiaugiasi“, – apie šių metų „Eurovizijos“ miestą Roterdamą portalui LRT.lt sakė grupės „The Roop“ nariai, pagaliau gavę progą pasigrožėti miestu. Bene labiausiai juos sužavėjo architektūra – net negalėtum patikėti, kad kai kurie architektūros sprendimai skirti ne tik akims paganyti, bet ir žmonėms įsikurti.

Pirmosiomis dienomis Roterdame Lietuvos delegacija miestą galėjo apžiūrėti nebent pro savo kambario ar autobuso langą – siekiant užtikrinti konkurso dalyvių saugumą ir sveikatą, delegacijų nariai palikti viešbutį gali tik vykdami į repeticijas, spaudos konferencijas, organizatorių suplanuotas išvykas ar renginius. Tiesa, gryname ore dalyviai gali trumpai pasimankštinti, pabėgioti ar pasivaikščioti.

Grupė „The Roop“ Roterdame / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tokia galimybe sekmadienį pasinaudojo ir „The Roop“ trijulė, išėjusi trumpam pasivaikščiojimui palei kanalą, besidriekiantį po viešbučio langais. Todėl pirmadienio visa komanda laukė kaip šventės – šią dieną numatyta ekskursija po miestą, kurios metu gidė padėjo geriau pažinti miestą, dviem savaitėms tapusį delegacijos namais.

Grupė „The Roop“ Roterdame / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tiesa, prieš ekskursiją buvo šiokio tokio nerimo, kad suplanuotą pasivaikščiojimą Roterdamo gatvėmis gali sugadinti lietus. Orai pastarosiomis dienomis „Eurovizijos“ mieste buvo ganėtinai permainingi – saulė išlįsdavo tik vakarop, o dienomis dangų niaukė debesys, lijo. Vis tik lietuvių komandai pasisekė – nors iš pradžių buvo apniukę, vėliau pasirodė ir saulė.

Grupė „The Roop“ Roterdame / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Delegaciją pasitiko humoro jausmo nestokojanti gidė Isabelle, kuri aprodė savo miestą ir papasakojo apie lankytinas jo vietas. Dalis jų – vos keliolika minučių kelio pėsčiomis nuo viešbučio, kuriame įsikūrusi lietuvių delegacija. Netoliese ir vienas žymiausių Roterdamo objektų – kubiniai namai, kurių sienos pasvirusios 45 laipsnių kampu. Nepaisant to, tai ne šiaip architektūros perlas – tai gyvenamieji būstai.

Grupė „The Roop“ Roterdame / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„The Roop“ užsuko ir į milžiniškos arkos formos „Market Hall“ turgų. Atlikėjų dėmesį patraukė pastato lubose esantys langai. Gidė paaiškino, kad ten taip pat įsikūrę vietos gyventojai. Tiesa, „Market Hall“ atlikėjų laukė staigmena – išlydėdamas iš turgaus pastato pučiamųjų kvartetas grupės narius pasveikino „Eurovizijos“ himnu tapusios Marco-Antoine`o Charpentiero giesmės „Te Deum“ ištrauka.

Grupė „The Roop“ Roterdame / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Po trumpo pasivaikščiojimo miesto centre, autobusas delegaciją nuvežė į „Euromast“ bokštą, iš kurio atsiveria kvapą gniaužianti miesto panorama. Iš čia matyti vienas žymiausių Roterdame Erasmus tiltas, ir vienas didžiausių pasaulyje bei didžiausias Europoje jūrų uostas, ir „Ahoy“ arena, kurioje ir vyks šių metų „Eurovizija“. „Mūsų bokštas aukštesnis“, – šyptelėjo Vaidotas, sužavėtas miesto vaizdų.

Grupė „The Roop“ Roterdame / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Beje, atvykę prie „Euromast“ bokšto grupės nariai netikėtai susitiko su Ukrainos delegacija ir šaliai atstovaujančia grupe „Go_A“. Persimetę keliais žodžiais delegacijų nariai įsiamžino bendrai nuotraukai ir palinkėję vieni kitiems sėkmės pasuko savais keliais.

Grupė „The Roop“ Roterdame / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Paskutinė kelionės stotelė – „Rotterdam“ laivas, kuriame dabar veikia restoranas ir viešbutis. Visos kelionės metu grupės narius sekiojo ir operatoriai iš Nyderlandų – Lietuvos atstovai yra itin svarbi kuriamo dokumentinio filmo apie šių metų „Euroviziją“ dalis.

„Labai patiko Roterdamo architektūra. Kadangi miesto centras per Antrąjį pasaulinį karą buvo sugriautas, čia stūkso daug naujų namų. Jie atstatyti taip, kad kiekvienas namas yra labai įdomus. Gali tiesiog sustojęs žiūrėti ir akys džiaugiasi. Be to, patinka, kad mieste nemažai žalių erdvių ir vandens. Tai verslo miestas, kuriame akivaizdu, jog į aplinką investuojama“, – kalbėjo grupės „The Roop“ nariai.

Grupė „The Roop“ Roterdame / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Išsamiau apie šių metų „Eurovizijos“ miestą – jau netrukus portale LRT.lt, pirmadienio išvykos akimirkos – išskirtinėje nuotraukų galerijoje.

Visos su „Eurovizija“ susijusios naujienos ir grupės narių įspūdžiai – portale LRT.lt, LRT televizijos ir radijo eteryje, taip pat LRT socialinių tinklų paskyrose.