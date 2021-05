Dveji metai be Vytauto Šerėno: bičiulių prisiminimuose paliko ne šešėlį, o šviesą

Jau dvejus metus „Dviratis“ rieda be vieno iš savo kūrėjų, humoristo, ekonomikos mokslų daktaro Vytauto Šerėno, be jo mokosi gyventi bičiuliai ir artimieji. „Vytas man vis dar yra. Aš su juo mintyse pasitariu“, – portalui LRT.lt sako artimas bičiulis, „Dviračio žinių“ kūrėjas Haroldas Mackevičius.

Balti marškiniai, raudonos petnešos, peteliškė ir lengvas sarkazmas. Taip pasipuošęs humoristas V. Šerėnas sveikindavosi su „Dviračio žinių“ žiūrovais. Paskutinį kartą eteryje jis pasisveikino prieš dvejus metus. 2019 m. gegužės 10-ąją sodyboje Labanoro girioje, kur su šeima leisdavo savaitgalius, žinomam humoristui sustojo širdis.

Nuo tos dienos praėjo dveji metai, tačiau artimieji, draugai ir kolegos vis dar jaučia netekties skausmą. „Nepasakyčiau, kad šiuo atveju laikas yra labai geras gydytojas. Kita vertus, Vytas man vis dar yra. Būna, kad, priimant kokį nors sprendimą, nėra su kuo pasitarti. Tada aš su juo pasitariu mintyse. Pagalvoju, ką jis pasakytų, ar jam patiktų. Matyt, taip bus visada. Taigi ir tas mūsų ryšys tam tikra prasme išlikęs“, – kalbėjo H. Mackevičius.

Porą dešimtmečių jis su V. Šerėnu susitikdavo savo darbo kabinete, kurdavo „Dviračio žinių“ siužetus. „Dieną pradėdavome nuo 10–15 min. trukmės pasitarimo, apžvelgdavome buvusią laidą, kas joje galėjo būti geriau, analizuodavome. Tada pasikalbėdavome apie gyvenimą, kuris ką nuveikė ir pan. O tada ir vėl kibdavome į darbus. Žinoma, būdavo laikotarpių, kai temų būdavo mažiau. Per tą laiką jau tikriausiai visą savo gyvenimą vienas kitam esam išpasakoję.

Ir pajuokaudavome. Tik dažniausiai linksmiau pasikalbėdavome ne darbuose, o pavyzdžiui, išvažiavę dviese į mišką grybauti“, – prisiminė H. Mackevičius.

Net ir išvykęs į keliones, kurias taip mėgo ir kruopščiai planuodavo, V. Šerėnas bičiuliui visuomet atsiųsdavo videolinkėjimų. „Kadangi tuo metu buvau gerokai stambesnis, o Vytą traukė kraštovaizdžiai ir kalnai, užkopęs kur nors, kur užlipti reikėdavo fizinės ištvermės, atsisukdavo į kamerą ir pasakydavo, kad aš čia tikrai neužlipčiau. Panašių linkėjimų jis man atsiųsdavo iš kiekvienos kelionės. Tiesa, ir aš jam esu panašių vaizdo įrašų išsiuntęs“, – apie bičiulišką tradiciją pasakojo Haroldas.

V. Šerėnas savęs darboholiku nevadino, tačiau savo darbą mylėjo. Anot H. Mackevičiaus, jo draugas per daugiau nei 20 metų darbo „Dviračio žiniose“ nėra praleidęs nė vienos darbo dienos: „Jis buvo autoritetas ir man, ir visai kūrybinei „Dviračio žinių“ komandai. Vytas buvo labai įdomus, labai gilus žmogus. Su didele širdimi, nelengvai palenkiamas, kartais užsispyręs. Daug iš jo išmokau. Ir santykio su žmonėmis, ir turėti stuburą tam tikrose sudėtingose situacijose, kokių per ilgus laidos gyvenimo metus yra buvę.“

Mintimis apie draugą H. Mackevičius dalijasi ir kino režisieriaus Audriaus Stonio, aktoriaus Česlovo Stonio ir žurnalistės bei laidų vedėjos Aistės Stonytės dokumentiniame filme „Vytautas Šerėnas. Tikrovė ir sapnai“. Daugelio atmintyje jis išliko kaip nuoširdus eterio profesionalas, puikiu humoro jausmu ir taiklia mintimi suradęs kelią į ne vieno televizijos žiūrovo širdį. Kūrėjai pabandė atskleisti kitą humoristo pusę, matytą ir pažįstamą tik artimiausių žmonių.

„Mums atrodė labai svarbu, kad apie šį be galo žinomą žmogų kalbėtų ne tie, kurie jį žinojo ar dėl susiklosčiusių aplinkybių buvo kartu suvesti į bendrus projektus, bet tie, kurie jį tikrai pažinojo ir jam pačiam buvo brangūs, artimi.

Tai pirmiausia Vytauto žmona Dalia, jo draugas H. Mackevičius, kolegos ir bičiuliai Rolandas Kazlas, Algis Ramanauskas, Rimas Šapauskas, Kristina Kazlauskaitė, Augustinas Gricius“, – pristatydama filmą vardijo A. Stonytė.

Nors filme prisimenama gerokai per anksti užgesusi legenda, filme justi šviesi nuotaika, tvirtina A. Stonytė: „Šviesus žmogus po savęs palieka ne šešėlį, o kažkokį negęstančios šviesos ruožą. Todėl ir filmo nuotaika – šviesi.

Gal dar ir dėl to, kad atrodė, jog visi, kurie kalbėjo, bando pasakyti tai, ko nespėjo pasakyti jam esant gyvam. Vytautas išėjo gerokai per anksti, labai netikėtai. Visiems liko daug neišsakytų gražių žodžių, neišsakytos meilės. Dėl to visi tarsi pavėluotai, bet bando būtent tai jam pasakyti.“

Filme „Vytautas Šerėnas. Tikrovė ir sapnai“ – artimųjų mintys ir prisiminimai.

Gimė V. Šerėnas 1959-ųjų spalio 10 d. Antagavės kaime, šis kaimas ne sykį buvo paminėtas ir „Dviračio žiniose“. Būtent ten gyveno ir legendiniai V. Šerėno sukurti personažai bratkos.

Smagūs ir įžvalgūs bratkų pokalbiai, „bratkabookas“ ir susitikimai su legendiniais „Dviračio žinių“ personažais.

Ekonomikos mokslų daktaro laipsnį įgijęs V. Šerėnas kadaise nesitikėjo, kad juokaudamas užsidirbs duonai, tačiau, dar būdamas Kainų ir konkurencijos tarnybos vyriausiuoju specialistu, 1993 m. pradėjo dirbti televizijos laidoje „Dviračio žinios“ (laida taip pat vadinosi „Dviračio šou“, „Dviračio televizija“).

Kai buvo pradėtas kurti legendinis „Dviratis“, viskas atrodė kaip geras pokštas, tad niekas nesitikėjo, kad gerą humoro jausmą turinčių jaunuolių V. Šerėno, Arūno Valinsko, Gintaro Ruplėno idėja taps kultine, o jie – eterio žvaigždėmis.

Staigmeną V. Šerėnas pateikė ir 2002-aisiais, kaip nepriklausomas kandidatas nusprendęs dalyvauti prezidento rinkimuose. Juose jis užėmė 4 vietą. Tiesa, laidai „Stilius“ jis pasakojo, kad pasitaręs su draugais rinkimuose jis dalyvavo juokais. „Ten toks žaidimas buvo. <...> Tačiau mes buvome numatę, kad prezidentu netapsiu. Išlaikėme to pajuokavimo solidumą, savo humoristinį stilių ir, atrodo, kad nieko neįžeidėme. Žmona ir kaimynai viską suprato“, – pasakojo jis.

Paskutinis V. Šerėno interviu LRT, laidai „Stilius“.

Daugiau nei tris dešimtmečius arčiausiai V. Šerėno buvo žmona Dalia. Jiedu susipažino studijuodami ekonomiką universitete, ir nuo tada žengė drauge per gyvenimą, vienas kitą palaikydami. Užaugino dvi dukras – Gintę ir Rytę.

Interviu „Gyvenimui“ – apie ginčus, kai namuose nedūžta indai.

„V. Šerėnas buvo neišvengiamas „Dviračio žinių“ vedėjas, jis įvedė naują „infošou“ vedėjų etaloną. Paskui jis keitė tam tikrus dalykus, bet jis liko pirmasis, vienintelis ir unikalus. Dabar supratau, kad kažkoks Lietuvos humoro istorinis etapas jau praeityje ir jo nepakartosime, galėsime tik prisiminti“, – po bičiulio netekties kalbėjo bendražygis Arūnas Valinskas.