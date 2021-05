Ellie Goulding susilaukė pirmosios atžalos

Sekmadienį Ellie Goulding vyras Casparas Joplingas pranešė, kad jie susilaukė kūdikio.

Kol kas nėra detalizuojama, kokia kūdikio lytis ir ar šeima jau išrinko jam vardą.

Socialinio tinkle įraše vyras teigia, kad motina ir kūdikis yra sveiki ir laimingi.

Casparo Joplingo pranešimas apie gimusį vaiką / Stop kadras

Atlikėja sakė, kad nėštumas buvo staigmena.

E. Goulding vieni didžiausių hitų – „Lights“, „Burn“, „Love Me Like You Do“. Atlikėja taip pat dainavo Princo Williamo ir Kate vestuvėse.

Britų atlikėja Ellie Goulding ir Casparas Joplingas / AP nuotr.

2017 metais atlikėja lankėsi Lietuvoje, dainavo „Granatos Live“ festivalyje.