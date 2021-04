Nuo vaikystės energijos ir idėjų kupina režisierė Giedrė Žickytė: tėvai kaip karvutei buvo užkabinę varpelį

Žodis „laisvė“ kino režisierei Giedrei Žickytei visam gyvenimui paliko įspūdį, tad nenuostabu, kad kūrėja vis grįžta prie laisvės temos. LRT.lt pokalbių laidoje „Kur važiuojam?“ paklausta apie vaikystę ji sako ją prisimenanti kaip nepaprastai laimingą, kupiną meilės ir laisvės. „Manęs nebuvo galima išleisti iš akių. Buvau be baimės. Dėl to man tėvai pakabino varpelį“, – juokiasi pašnekovė.

LRT.lt pokalbių laidos „Kur važiuojam?“ vedėja Nomeda Marčėnaitė kino režisierę G. Žickytę pristato taip: „Ji – giedra, kaip ir jos vardas. Bet po jos filmų išeini susimąstęs ir klausimų – daugiau nei atsakymų. „Kaip mes žaidėme revoliuciją“, „Aš čia tik svečias“, „Meistras ir Tatjana“, „Šuolis“ – tai Giedrės filmai, visame pasaulyje sulaukę daugybės apdovanojimų ir puikiai garsinantys Lietuvą. O Lietuvoje ji – vis dar plačiai siauruose sluoksniuose žinoma moteris režisierė.“

– Kur dabar tavo namai?

– Ten, kur mano šeima. Dabar mano namai – Maskvoje. Šiomis gyvenimo aplinkybėmis labai tą suvokiau, kad namai yra ten, kur šeima. Tas labai pasijuto. Iš pradžių labai nenorėjau išvažiuoti, man atrodė, bus labai sunku išsiskirti su Vilniumi, namais... Aš to neįsivaizdavau.

Esu pripratusi daug keliauti po pasaulį, bet grįžti ir čia yra tavo namai, kavinė, kirpykla, kur kepa tavo skaniausią duoną, kur perki daržoves, tavo draugai, kalba. Iš pradžių išvažiavau į tą Maskvą kaip į ilgesnę kelionę.

– Tu gi gimei Maskvoje. Ir gimei ten dėl lygiai tokių pačių priežasčių. Eitvydas [Bajarūnas, sutuoktinis, Lietuvos Respublikos ambasadorius Rusijoje – LRT.lt] tiesiog atlieka diplomatinę tarnybą, o tavo tėtis mokėsi architektūros aspirantūroje.

– Taip, aš dabar einu pro tą namą, kur gimiau, jis tokioje gatvėje, kur dabar visiškai posh rajonas. Man Eitvydas sako – maskvička.

Vaikystę atsimenu kaip labai šviesią, nepaprastai laimingą, kupiną meilės ir laisvės. Gal kartais tos laisvės būdavo ir per daug. Paskui tokia ir užaugau.

– Tu ten išgyvenai iki 2 metų. Ar ką nors iš ten atsimeni?

– Atsimenu kelis keistus dalykus, pavyzdžiui, parketą – dėl to, kad ropojau. Gal dėl jo [namo] mane taip traukia tokie gražūs pastatai, plačios gatvės.

– Tas butas buvo secesinis?

– Taip. Turime iš to buto ką atsiminti. Tas butas buvo apstatytas tokiais senoviniais ikicariniais baldais. Tai vis dėlto buvo sovietiniai laikai, kai baldų nebuvo: buvo baldų komplektas „Jotulė“, sekcija „Freda“ ir t. t. O jų mes niekada neturėjome – man buvo tokia trauma, kad pas mano klasiokes viskas taip gražu, tvarkinga, viskas aišku, o pas mus namie – seni baldai. Antikvariniai, o man atrodė – seni. Man būdavo gėda pasikviesti klasiokus į namus.

Giedrė Žičkytė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tuos antikvarinius baldus paskui mano tėvai susipirko. Ten buvo toks šviestuvas, mažas variantas tokių, kurie kabo Ermitaže. Tikrai nepaprastai gražus, toks bronzinis, su tokiomis galvomis... Tėveliai susipirko tuos baldus, susivežė į Lietuvą ir tie baldai su mumis gyveno, keliavo iš Palangos į Kauną, iš Kauno į Vilnių – visur, kur kraustėmės. Kai apsigyvenome čia [Vilniuje], nusipirkome butą Basanavičiaus gatvėje, kur irgi tokios aukštos lubos, visokie lipdiniai. Mano tėveliai sako: jums labai tiks ta lempa. Ir ją mums padovanojo.

Ta lempa – su tikromis žvakidėmis, kur galima uždegti tikras žvakes. Man ta lempa... Aš gimiau po ta lempa. Ji iš tų laikų ir šiaip labai graži, tinka, tuo pačiu ji kažką turi. Man nepaprastai nuostabu, kai namų interjeruose yra daiktų, menančių tos šeimos istoriją. Tai ir yra tai, kas kuria tavo aurą.

<...> Aš grojau smuiku, lankiau muzikos mokyklą, bet ten buvau vidutinė. O jeigu, žinote, ne numeris vienas, tai nėra didelės motyvacijos.

– O kaip su ta istorija iš Palangos? Ten buvo kažkoks baldakimas, kuriame buvo galima pasidaryti minisceną? Esu girdėjusi, kad Jurgai Šeduikytei neleisdavai dainuoti.

– Siaubas, man dabar taip gėda... Jurga buvo mano vaikystės draugė. Viena gyveno vienoje gatvės pusėje, kita – kitoje.

Giedrė Žickytė, Kęstutis Drazdauskas per „Sidabrines gerves“ / BNS nuotr.

– Sakė, rėkėte visiškai identiškai, abidvi mamos turėdavo išlėkti į kiemą pažiūrėti, kuriai bėda.

– Tai tik tada turbūt ir buvo balsai panašūs – kol rėkėme, kai buvome kūdikiai. Paskui, deja, mano balsas tapo ne toks gražus kaip Jurgos.

– Kokia buvai maža?

– Vaikystę atsimenu kaip labai šviesią, nepaprastai laimingą, kupiną meilės ir laisvės. Gal kartais tos laisvės būdavo ir per daug. Paskui tokia ir užaugau. Vaikystė buvo nuostabi.

Mano tėvai buvo patriotai, tai sistemai nepritarė, niekada neidavo į demonstracijas. O man jos būdavo labai įdomios, niekada nesuprasdavau, atrodydavo – taip linksma, vėliavėlės, viskas... Nuo vaikystės labai į jas norėdavau, parado vaizdą iki šiol atsimenu: stoviu prie lango, žiūriu, ten taip linksma, eina žmonės, dainuoja... Kodėl manęs neleidžia?

Paskui, kai Lietuva tapo nepriklausoma, pagaliau ir mes galėjome eiti į tuos mitingus, demonstracijas. Man atrodė šventė kiekvieną dieną, kad toks gyvenimas: koncertai, žmonės, susivienijusi minia.

Giedrė Žickytė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Buvau labai energingas vaikas, manęs nebuvo galima išleisti iš akių. Buvau be baimės. Išeiti būnant 2–3 metų pro vartelius susidėjus savo daiktus prie jūros... Aš žinojau kelią per parkelį, man atrodė – visai ne problema, nereikia jokių suaugusių. Dėl to man tėvai pakabino varpelį. Gi negali nuolat sekti, o aš tokia. Jeigu aplinkui kieme skamba varpelis, žinai, kad ji čia, o jeigu jis skamba toliau, bent žinai kryptį, kuria linkme. Tai buvau kaip kokia karvutė, ožkelė su varpeliu.

– Tu gimusi 1980 metais. Kaip pati sakei, kodėl kūrei „Kaip mes žaidėme revoliuciją“, – tu su tuo užaugai. Tai tavo biografijos faktai.

– Absoliučiai. Ta patirtis, sistemų lūžis, laisvės siekis – tas saldus žodis „laisvė“. Jis manyje visam gyvenimui paliko įspūdį. Manyje, kūryboje... Aš tikrai ne specialiai, bet atsigręžiu – viena ar kita forma vis tiek grįžtu prie laisvės temos savo filmuose, darbuose, kūryboje.

Aš iš tikrųjų labiausiai norėjau stoti į dailę. Dailė man labai gerai sekėsi, bet man mano dailės mokytoja pasakė, gal ji mane pajuto: žinai, dailininkas turi mokėti būti vienas, o tu ar moki ilgai išbūti viena?

– <...> Spėju, kad buvai iš vaikų, kurie tikrai randa kuo užsiimti. Tau būdavo taip, kad neturi ką veikti?

– Neatsimenu, gal ir būdavo, kaip ir visiems.

Giedrė Žickytė filmuoja „Šuolį“ / T. Ivanausko nuotr.

– Tu leidai leidinį „Gėlytė“. Ten rašei poeziją?

– Ne, apie politiką. Tuo metu gi viskas buvo politika. Tuoj tapsim laisvi, viską sekdavau, kur, kada, kokie tankai išvažiavo. Bet rašiau ir kažkokius eilėraštukus.

Žinoma, visko prisigalvoji, ypač kai esi vienas vaikas šeimoje. Susikurdavau draugų, kai pas močiutę būdavau viena. Visa chebra aplinkui, kiekvienam sukurdavau charakterį: šitas toks, šitas anoks, su šituo vienoks santykis, su kitu kitoks.

<...> Atsimenu, paauglystėje norėjau būti viskuo, net prezidente. Kinas man visada buvo stebuklingas dalykas, bet tuo metu buvo kažkoks komentaras, kuris [sumažino] pasitikėjimą savimi: reikia būti labai intelektualiam.

Į kiną iš pradžių po mokslų ir nestojau. Aš iš tikrųjų labiausiai norėjau stoti į dailę. Dailė man labai gerai sekėsi, bet man mano dailės mokytoja kažkaip pasakė, gal ji mane pajuto: žinai, dailininkas turi mokėti būti vienas, o tu ar moki ilgai išbūti viena? Tada stojau ten, kur mane traukė, norėjau, kad būtų žmonių. Daug kur esu minėjusi: jeigu ne a. a. Skirmantas Valiulis, manęs kine nebūtų. Kaip svarbu, kad tam tikru metu atsirastų žmogus, kuris tavimi patikėtų.

Visas pokalbis – balandžio 20 d. laidos „Kur važiuojam?“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.