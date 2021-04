Mėnuo iki „Eurovizijos“: Vaidotas iš „The Roop“ – apie konkurentus, užsienio dėmesį ir perdegimą

„Nustokime jaudintis ir pasidžiaukime: su Lietuva, mūsų grupe ir daina viskas yra gerai“, – portalui LRT.lt užtikrintai sako Lietuvai „Eurovizijoje“ atstovaujančios grupės „The Roop“ lyderis Vaidotas Valiukevičius. Iki konkurso lieka lygiai mėnuo, tad metas atlikėjams išties įtemptas, o grupės nariai džiaugiasi kiekviena savo kelionės diena.

Galima sakyti, kad grupės „The Roop“ eurovizinė kelionė – dvigubai ilgesnė nei kitų mūsų šalies atstovų. Konkurso nuotaikomis grupės nariai gyvena nuo praėjusių metų vasario, kai nacionalinę atranką „Pabandom iš naujo“ laimėjo pirmą sykį. Tada dar su daina „On Fire“.

Tiesa, eurovizinę kelionę tuo metu sustabdė pandemija – dėl jos 2020-ųjų konkursas buvo atšauktas. Šiemet grupė antrą kartą žengė ant nacionalinės atrankos scenos ir dar sykį įrodė, kad yra verta pasirodyti gegužę visos Europos akivaizdoje.

Apie tai, kokiomis nuotaikomis gyvena „The Roop“ likus mėnesiui iki konkurso, portalas LRT.lt kalbasi su grupės lyderiu Vaidotu Valiukevičiumi.

– Ar „Eurovizija“ dar nesisapnuoja? Tikriausiai su kiekviena diena ir jaudulio vis daugiau?..

– „Eurovizijos“ dar nė sykio nesapnavau! Žinoma, kiekvieną rytą atsibundu su mintimis apie konkursą. Tačiau tikrai nesijaudinu. Kalbėjomės su grupės nariais, kad džiaugiamės kiekviena šios kelionės diena, su nekantrumu laukiame, kada išvyksime, kada galėsime lipti ant scenos, kada prasidės repeticijos, kada turėsime progą pagaliau pasirodyti Europai. Ant scenos jaučiamės gerai, todėl ten ir esame. Ir jau labai to norime. Turbūt daugiau jaudulio jaučia mūsų artimieji ir visi tie, kurie mūsų kelionę seka. Kaip ir sakiau, mes patys einame su džiaugsmu.

Jau galvojame, ką padaryti, kad Lietuvos vardas dar plačiau skambėtų.

– Veikiausiai likus kelioms savaitėms pasiruošimo tempas labai intensyvus.

– Mūsų nuotaikos geros, pasiruošimas – sklandus. Sulaukiame labai daug dėmesio, užklausų dėl interviu... Žinoma, visko aprėpti neįmanoma, tad šiuo metu labiausiai esame susitelkę į užsienio žiniasklaidą, interviu kitų šalių portalams. Vis dėlto lietuviai mus išrinko tam, kad šaliai atstovautume užsienyje, tad stengiamės skleisti žinią apie Lietuvą.

– Prasidėjo ir nuotoliniai susitikimai su užsienio lietuviais.

– Taip, nuotoliniu būdu jau buvome susitikę su Vokietijos bendruomene. Labai gera ir smagu, kad tiek daug žmonių prisijungė, reiškė palaikymą vilkėdami geltonus drabužius, pasiruošė plakatus ir panašiai. Iš tiesų užsienio lietuvių palaikymas labai didelis, malonus ir reikalingas. Esantieji Lietuvoje konkurso metu balsuoti negali, tad užsienio lietuviai yra ta jėga ir galia, kurios palaikymas euroviziniame balsavime labai svarbus. Labai tikimės tos didelės jėgos palaikymo siekiant bendro tikslo.

„The Roop“ / M. Repečkos nuotr.

– Žinoma, svarbu sužavėti ne tik tautiečius, bet ir visą Europą. Atrodo, kad pasirodymas jau nugludintas – reikia kasdienių repeticijų?

– Pasirodymų sėkmė priklauso ne nuo teorinio žinojimo, o nuo nuolatinio formos palaikymo. Turi tiksliai žinoti, kaip dainuosi, kada šoksi, kada galėsi atsikvėpti, kada į kokią kamerą pažiūrėti ir t. t. Taigi praktikos nebus per daug. Be to, nesame vien tik eurovizinė grupė, tad jau dirbame ir prie kitų kūrinių, kurie pasirodys po „Eurovizijos“. Keliame geltonąją bangą ir ji tikrai neatslūgs gegužės 22-ąją, po konkurso finalo. Tikiu, kad bus žmonių, kuriems bus įdomu, ką dar mūsų grupė kuria. Taigi reikia tuo pasinaudoti ir jau galvojame, ką padaryti, kad Lietuvos vardas dar plačiau skambėtų. Į viską žvelgiame plačiau nei „Eurovizijos“ rėmuose.

Reikia nustoti jaudintis, geriau pasidžiaukime.

– Laikotarpis – ganėtinai įtemptas. Kaip nepervargti ir neperdegti, kai pasiruošimui tikriausiai norisi skirti visas jėgas, o ir laisvadienių, rodos, lieka vis mažiau?

– Yra laikas poilsiui, yra ir laikas ėjimui į priekį. Dabar toks laikas, kai telkiamės į savo tikslą, tačiau taip pat stengiamės nepervargti ir neperdegti. Galimybių išsibarstyti ir perdegti daug, bet nesame naujokai šiame pasaulyje, tad, manau, išlaviruosime. Stengiamės paskirstyti laiką taip, kad tarp visų repeticijų ir interviu liktų bent kiek laiko sau, atsigauti.

„The Roop“ / BNS nuotr.

– Jau pristatytos visų šių metų dalyvių eurovizinės dainos. Klausotės, vertinate?

– Kažkiek klausomės. Aš klausausi nedaug. Kartais net neišklausau viso kūrinio, tik 30 sekundžių. Ir tai neturi nieko bendro su arogancija ar panašiai. Tiesiog eurovizinių naujienų srautas yra labai didelis, tad stengiuosi pasisaugoti, per daug neužsigalvoti ir išvengti lyginimosi su kitais. Kažkada jau bandžiau save lyginti su aplinkiniais ir tiksliai žinau, kad tai nepadeda.

– Beje, būtent grupės „The Roop“ daina „Discoteque“ pradės šių metų „Eurovizijos“ konkursą – lietuviai pirmajame konkurso pusfinalyje pasirodys pirmieji. Kai kas teigia, kad pasirodyti pirmiesiems – nepalanku, nes per ilgą transliaciją pasirodymas gali pasimiršti.

– Esu tikras, kad jei žiūrovams patinka daina, įvaizdis ir bendras vaizdas, niekas tavęs nepamirš. Galbūt pasirodys per skambus palyginimas, tačiau yra daug kultinių grupių, kurių muzika, kūryba neužmirštama daug metų po to, kai grupių neliko. Taigi nemanau, kad geras pasirodymas gali būti užmirštas per porą transliacijos valandų.

Su Lietuva, mūsų grupe ir daina viskas yra gerai. Reikia nustoti jaudintis, geriau pasidžiaukime. Atrodo, kad ilgus metus priespaudoje buvusi mūsų tauta bijo džiaugtis, tačiau manau, jog atėjo metas tokią nuostatą keisti. Pasidžiaukime!