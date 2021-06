Margaret Thatcher – geležinė ledi, pasiekusi politinių aukštumų, bet neprisibeldusi į savo dvynių širdis

Geležiniu charakteriu garsėjusi Didžiosios Britanijos premjerė Margaret Thatcher miegodavo vos po keturias valandas per parą, o namų ruošos darbus stengdavosi atlikti kuo greičiau, kad galėtų vėl grįžti prie darbų. Ji visada jautė vyro petį, tačiau artimo ryšio su vaikais taip ir neužmezgė – mirė nusilpusi ir viena.

Geležine ledi tituluojama buvusi Didžiosios Britanijos premjerė – viena įtakingiausių ir svarbiausių 20 a. politinių veikėjų, pasaulio akyse tapusi griežtos, bet teisingos lyderės simboliu. Ji buvo pirmoji Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė (1979–1990 m.), pareigas ėjusi ilgiau nei kuris nors kitas Anglijos vyriausybės vadovas.

Tiesa, Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, prisimindamas M. Thatcher iš susitikimo, vykusio 1990-ųjų rudenį, sakė: „Aš nepajutau jokios geležies. Žinoma, M. Thatcher kalbėjo labai aiškiai, tiksliai, bet nebuvo atšiauri, priėmimas nebuvo tarsi su nuolaida, kuo trumpesnis ar iš mandagumo. Ji elgėsi korektiškai, oriai, dalykiškai.“

Margaret Thatcher / AP nuotr.

Panašu, kad tvirtu charakteriu politikė pasižymėjo nuo vaikystės. Nemenką įtaką 1925-aisiais gimusiai Margaret Hildai Roberts padarė tėvas – Alfredas Robertsas – Grantamo miesto tarybos narys, vėliau meras, taip pat krautuvininkas ir metodistų bažnyčios pamokslininkas.

Jis ir savo dvi dukras stengėsi auklėti kaip praktikuojančias metodistes, tačiau jaunėlė Margaret buvo skeptiška – pvz., abejojo, kad angelų kūno anatomija tinkama skraidyti. Nuo mažų dienų kritiškai mąsčiusi Margaret pasirinko mokslininkės kelią ir chemijos studijas Oksforde. Čia ji tapo ir universiteto konservatorių asociacijos prezidente.

Baigusi studijas ji tęsė mokslininkės karjerą, tačiau ir toliau aktyviai dalyvavo konservatorių veikloje, o 1950-aisiais pirmąkart kandidatavo parlamento rinkimuose, tiesa, nesėkmingai. Viename iš partinių susitikimų ji pirmą kartą sutiko ir Denisą Thatcherį – sykį jau išsiskyrusį, 11 metų vyresnį, turtingą verslininką. Kaip politikė yra sakiusi „The Telegraph“, tai tikrai nebuvo meilė iš pirmo žvilgsnio – po pirmo susitikimo vyras jai pasirodė „ne itin patrauklus sutvėrimas, ganėtinai uždaras, bet visai malonus.“

Margaret Thatcher / AP nuotr.

Jog tai nebuvo meilė iš pirmo žvilgsnio, patikino ir D. Thatcheris. „Pirmiausia buvo rinkimai, kuriuose reikėjo kovoti. Ji dukart kandidatavo ir jai dukart nepasisekė. Abu sykius ji verkė ant mano peties, po antro karto ją vedžiau“, – yra sakęs vyras, vėliau vengęs viešumo, žiniasklaidos, nerašęs memuarų.

Pora susituokė 1951-aisiais, Margaret perėmė vyro pavardę, kuria šiandien žinoma pasauliui. Ji pradėjo studijuoti teisę, o 1953-aisiais Thatcheriams gimė dvyniai Carol ir Markas.

Margaret Thatcher / AP nuotr.

Šie pirmą kartą interviu dalyvavo būdami šešerių – tuo metu M. Thatcher žurnalistus priėmė savo namuose. Paklausta apie siekius politinėje karjeroje, moteris atsakė, kad pirmiausia – šeima, po to bus galima pagalvoti ir apie atsakingesnes pareigas: „Kai mano vaikai bus vyresni. Negalėčiau prisiimti didesnės atsakomybės, nes kol kas užtenka ir šių dviejų.“ Po poros metų vaikai išvyko mokytis į internatinę mokyklą, o savo dėmesį moteris galėjo sutelkti į darbus.

D. Thatcherio verslas klostėsi sėkmingai, karjeros laiptais kilo ir apie politiką visada svajojusi M. Thatcher. Vyras visuomet buvo jos atrama ir palydovas, nors visuomet užkalbintas žurnalistų atkirsdavo: „Esu čia ne tam, kad kalbėčiau.“ Tiesa, M. Thatcher biografai pastebi, kad vyras nesikišo į žmonos veiklą ir dažnai buvo linkęs nusileisti jai namuose, tačiau buvo vienintelis žmogus, kurio nuomonė M. Thatcher buvo svarbi ir dėl kurio būtų galėjusi atidėti visus reikalus.

Margaret Thatcher / AP nuotr.

Margaret ir Denisas Thatcheriai drauge pragyveno per 50 metų, iki pat D. Thatcherio mirties 2003-aisiais. „Nebūčiau galėjusi 11 metų dirbti premjere, jei ne šalia buvęs Denisas. Jis visad turėjo naudingų patarimų ir skvarbių įžvalgų, kurias labai gudriai taupė man, o ne išoriniam pasauliui“, – 2013 m. išleistoje autobiografijoje rašė M. Thatcher.

Tiesa, politikės vaikai neslėpė nuoskaudų dėl to, kad tarp jų taip ir neužsimezgė tvirtas, besąlygiškas ryšys su motina. Vis dėlto, BBC sukurtame dokumentiniame filme politikės dukra, žurnalistė Carol Thatcher, motiną prisiminė kaip supermoterį: „Ji niekada neatsipalaiduodavo, namų ruošos darbus atlikdavo nesuvokiamu greičiu, kad tik galėtų grįžti prie parlamentarų susirašinėjimų ar ruoštis kalboms.“ Dukra išsaugojo prisiminimų ir apie gaminančią, iškyloms besiruošiančią mamą, kuri išmokė ją vairuoti ir visuomet rūpinosi namais.

Margaret Thatcher / AP nuotr.

Buvusi premjerė niekada nekalbėjo apie vidinius konfliktus, susijusius su tuo, kaip jai sekėsi derinti motinystę ir politiką, tačiau kartu su M. Thatcher dirbęs Michaelas Spiceris dokumentikoje teigė, kad ji jam prisipažino, jog žinodama, ką politika daro šeimai, niekada nebūtų pasukusi politikės keliu.

„Negali turėti visko. Jaučiuosi privilegijuota, kad galiu būti savo šalies premjere. Žinoma, norėčiau dažniau matyti savo vaikus – neturime sekmadienio pietų, nebevykstame kartu slidinėti. Tačiau negaliu gailėtis. Nepraradau savo vaikų, tiesiog jie turi savo gyvenimą“, – žurnalui „Saga“ po to, kai tapo premjere, yra sakiusi ji. Beje, moteris yra prisipažinusi, kad užimdama premjerės postą, miegodavo vos po keturias valandas per parą ir visą savo laiką stengėsi skirti politikai.

Margaret Thatcher / AP nuotr.

Nors ne kartą tikino vaikus be proto mylėjusi, šie neretai keldavo mamai širdies skausmą. Ne tik savo priekaištais dėl to, kad skyrė jiems per mažai laiko. Jos vaikų poelgiai neretai patraukdavo žiniasklaidos dėmesį, spauda pasipuošdavo premjerei nemaloniomis antraštėmis. Žurnalistės karjerą Australijoje pradėjusi dukra Carol vėliau grįžo į Jungtinę Karalystę, kur įsidarbino BBC. Iš čia 2009-aisiais buvo atleista dėl rasistinių pasisakymų.

Margaret Thatcher / AP nuotr.

Žiniasklaida linksniuodavo ir jos sūnaus vardą. Jis kaip ir tėvas, – verslininkas, neabejingas lenktynėms. Markas dalyvavo 1982-aisiais vykusiame Paryžius-Dakaras ralyje, kur jo ekipažas buvo dingęs. Po to, kai jo ieškodamos specialiosios tarnybos buvo sukeltos ant kojų, M. Thahtcheris buvo rastas. Jo motina pasišovė apmokėti paieškos išlaidas, o taip pat ir neapmokėtą sūnaus viešbučio sąskaitą, kurios trečdalį sudarė išlaidos svaigiesiems gėrimams.

Margaret Thatcher / AP nuotr.

Tarptautine gėda motinai tapo 2004-aisiais M. Thatcheriui pateikti kaltinimai skyrus 275 tūkst. JAV dolerių planuotam sąmokslui nuversti ilgametį Pusiaujo Gvinėjos lyderį Teodoro Obiangą Nguemą. 2005-aisiais jis buvo pripažintas kaltu – jam buvo skirta bauda ir ketveri metai kalėjimo lygtinai.

2003 m. netekusi vyro D. Thatcherio, politikė nugrimzdo į gilų liūdesį. Tai dar labiau pablogino jos ir taip prastėjusią sveikatą – 2001-aisiais ji jau buvo patyrusi insultą, o dėl silpnaprotystės nuo 2002-ųjų patarta gydytojų nebekalbėjo viešai.

Silpo ir moters atmintis bei klausa. Kaip buvo rašoma dailymail.com, po 2009 m. ištikusio dar vieno insulto draugėms buvo skaudu matyti, kaip viena ryškiausių politikos veikėjų pasaulyje vos surezga mintį, o jos dukra pasakojo, kad nuolat turėjo priminti motinai, jog jos tėčio, D. Thahtcherio, jau nebėra.

Margaret Thatcher / AP nuotr.

Po to, kai 2012 m. gruodį politikei buvo pašalintas auglys šlapimo pūslėje, ji nebegalėjo laipioti laiptais savo keturių aukštų name, tad apsigyveno „The Ritz“ viešbutyje Londone. „The Times“ rašė, kad jos draugų teigimu, viešbutyje neturėdama lankytojų, ji skaitydavo, žiūrėdavo televizorių ir tvarkydavo savo porceliano spintelę.

Kai jausdavosi pakankamai gerai, rašydavo laiškus. Tiesa, dėl sveikatos paskutiniais gyvenimo mėnesiais draugų vizitai buvo apriboti, o M. Thatcher dvyniai tuo metu gyveno užsienyje.

M. Thatcher mirė eidama 88-uosius, savo viešbučio numeryje 2013-ųjų balandžio 8 d. – ją pakirto insultas. Tačiau pasaulio atmintyje ji visada išliko kaip geležinė ledi. Apie paskutinius jos gyvenimo mėnesius sukurtas biografinis filmas „Iron lady“ (2011 m.), kuriame pagrindinį M. Thatcher vaidmenį sukūrė talentingoji Meryl Streep.