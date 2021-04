Tėvo princo Philipo gedintis princas Charlesas: mano brangus tėvelis buvo ypatingas žmogus

Karališkosios šeimos „YouTube“ kanale pasirodė vaizdo įrašas, kuriame balandžio 9 d. iškeliavusio princo Philipo sūnus princas Charlesas tėvui skyrė jautrius žodžius. „Mano brangus tėvelis buvo labai ypatingas žmogus“, – kalbėjo pirmasis eilėje į sosto paveldėjimą esantis Velso princas Charlesas, drauge padėkojęs žmonėms už palaikymą ir jautrius velioniui skiriamus žodžius.

„Norėjau pasakyti, kad mano tėvas pastaruosius, ko gero, 70 metų, nuostabiai ir atsidavusiai tarnavo karalienei, mano šeimai, šaliai, o taip pat ir visai Tautų Sandraugai“, – į žmones jautriai kreipėsi princas Charlesas.

Jis kalbėjo, kad jo tėvas buvo mylimas ir vertinamas, o išgirdęs jam skirtus gražius žodžius, liktų sujaudintas. „Turbūt įsivaizduojate, kad mano šeima ir aš nepaprastai ilgimės mano tėvo. Jis buvo labai mylima ir vertinama figūra, o, be viso to, įsivaizduoju, kad jis būtų labai sujaudintas to, kiek daug žmonių čia ir kitose Tautų Sandraugos šalyse kartu su mumis gedi ir liūdi.

Mano brangus tėvelis buvo labai ypatingas žmogus, kurį, manau, būtų nustebinę visi jautrūs apie jį sakomi žodžiai. Mes, mano šeima, už visa tai esame labai dėkingi. Tai mus palaiko šios netekties ir liūdno laiko metu“, – kalbėjo princas Charlesas.

Princas Charlesas, karalienė Elžbieta II, princesė Anne / AP nuotr.

Penktadienį specialiame BBC interviu prisiminimais apie princą Philipą besidalijęs princas Charlesas žavėjosi tėvo stiprybe. „Manau, kad jis tikriausiai norėtų būti prisimintas kaip asmenybė, – specialiame interviu BBC kalbėjo princas Charlesas. – Jis su nuostabą keliančia energija palaikė mano mamą ir tai darė labai ilgą laiką. Tai, ką jis padarė, manau, prilygsta dideliam pasiekimui.“

Princas pasakojo, kad jo tėvas nemėgo kvailų, neapsisprendusių asmenų, ir tai jiems mokėjo parodyti. „Jis nekentė kvailių. Jei pasakydavai kažką, kas vienu ar kitu kampu galėjo būti dviprasmiška, jis paragindavo „apsispręsti“. Galbūt dėl to kalbėdamas su juo atsargiai rinkdavai žodžius“, – prisiminė princas.

Princas Philipas / AP nuotr.

LRT.lt primena, kad Didžiosios Britanijos karalienės Elžbietos II sutuoktinis, 99-erių Edinburgo hercogas princas Philipas mirė balandžio 9 d. Bakingamo rūmai pranešė, kad velionis bus laidojamas balandžio 17 d. Atsisveikinimas su princu vyks privačioje ceremonijoje Vindzoro pilyje, jis bus palaidotas Šv. Jurgio koplyčioje.