Projektą „Dainuok su manim“ paliko dar vienas duetas – Monika Marija ir Kotryna

LRT TELEVIZIJOS projekte „Dainuok su manim“ nuskambėjo arijos iš žymiausių pasaulio ir Lietuvos miuziklų. Paskutinę savo ariją projekte atliko ir vienas iš duetų – mažiausiai komisijos balų per dvi laidas surinkusios Monika Marija ir Kotryna pasitraukė iš kovos dėl nugalėtojų titulo.

Praėjęs „Dainuok su manim“ vakaras pažėrė staigmenų – prie projekto prisijungė naujas duetas, Kristina Radžiukynaitė-Kayra ir Teodoras. Drauge su jais ant scenos aštuntąjį projekto vakarą pasirodė ir „Dainuok su manim“ senbuviai: „Baltos varnos“ ir Rusnė, Rūta Loop ir Milėja B., Jurgis Brūzga ir Milėja S., Liepa Norkevičienė ir Radvilė, Jeronimas Milius ir Jogilė, Monika Marija ir Kotryna.

Lygiomis teisėmis jų pasirodymus vertino vaikų komisija – Vakarė Jarmalavičiūtė, Kristupas Kerulis ir Ūla Jurevičiūtė bei suaugusiųjų komisija – Dovilė Filmanavičiūtė, Inga Jankauskaitė, Ramūnas Zilnys.

Komisijos nuomone, Monika Marija ir Kotryna, atlikusios kūrinį „Falling Slowly“ iš miuziklo „Kartą“, šįvakar surinko mažiausiai, 54 balus. Praėjusį kartą jos taip pat pelnė mažiausiai komisijos balų (50), tad susumavus dviejų savaičių rezultatus, būtent šiam duetui teko atsisveikinti.

Kur kas džiugesnėmis nuotaikomis gyvena Jurgis ir Milėja S. jau antrą savaitę iš eilės neužleidžiantys lyderių pozicijų. Kūrinį „It's Allright“ atlikęs duetas, kaip ir praėjusią savaitę, pelnė aukščiausią įmanomą teisėjų įvertinimą (60 balų) ir jau ruošiasi kitos savaitės „Dainuok su manim“ laidai.

„Dainuok su manim“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Už Jurgio ir Milėjos S. rikiuojasi trys duetai, per pastarąsias dvi laidas surinkę po 117 balų. Praėjusią savaitę 60 balų pelniusios „Baltos varnos“ ir Rusnė, šįkart atlikusios dainą „Circle Of Life“ iš „Liūto karaliaus“, užsidirbo 57 balus.

Tiek pat balų savo sąskaitoje turi ir Kayra bei Teodoras, kurie už miuziklo „Nuoma“ ariją „Seasons Of Love“ pelnytus 57 balus pridėjo prie praėjusią savaitę pelnytų 60. Beje, šio dueto kelionė projekte prasidėjo tik praėjusioje laidoje. Jauniausias projekto dalyvis Teodoras neslėpė, kad žinia apie dalyvavimą projekte jį nudžiugino: „Žaidžiau, ir mama pasakė, kad tuoj mane nustebins. Atėjusi pasakė, kad nauja kaukė mane pasirinko, parodė telefoną, kaip atrodo Kristina.“ Nuo penkerių muzikuojantis Teodoras mokosi violončelės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje. Projekto žiūrovus jis stebina absoliučios klausos talentu ir vaikiška išmintimi.

KaYra neslėpė, kad būtent Teodoras iš karto patraukė jos dėmesį atrankinėse laidose. „Iš karto būčiau jį pasirinkusi. Gal todėl, kad labai jį jaučiu, jo unikalumas ir talentas mane žavi. Pirmą kartą repeticijoje išgirdusi, kaip Teodoras dainuoja ir groja, susigraudinau“, – atskleidė Kayra.

„Dainuok su manim“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Trečiasis duetas, surinkęs 117 balų, – Liepa ir Radvilė. Po septintosios laidos turėjusios 59 balus laidos jos savo sąskaitą papildė dar 58 balais už „Jurgos ariją“ iš miuziklo „Velnio nuotaka“.

Lietuviškai uždainavo ir Jeronimas su Jogile – jie atliko ariją „Dangus tau dovanojo aukštį“ iš miuziklo „Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda“. Kūrinys pelnė 57 balus, tiek pat jie buvo surinkę ir prieš dvi savaites, iš viso jų sąskaitoje – 114 balų.

Pora balų mažiau (112) surinko Rūta Loop ir Milėja B., žiūrovams dovanojusios kūrinį „Anything You Can Do, I Can Do Better“. Šis joms pelnė 58 balus, praėjusią savaitę merginos turėjo 54.

Kitą savaitę duetai iš naujo rinks balus ir kovos dėl išlikimo. „Dainuok su manim“ – LRT TELEVIZIJOS eteryje nuo 21 val.

Vakaro akimirkos – nuotraukų galerijoje ir laidos įraše.