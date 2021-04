Drauge su vyru juostą apie „Krikštatėvį“ kursianti Ibelhauptaitė: štai, kaip apsisuka gyvenimas!

Kitąmet legendinis filmas „Krikštatėvis“ minės savo 50-metį. Ta proga kino kompanija „Paramount“ planuoja sukurti 10 dalių filmą apie filmavimo užkulisius ir kultinius personažus įkūnijusias asmenybes. Filmą režisuoti pakviestas režisierius Dexteris Fletcheris, drauge darbuosis ir režisierė Dalia Ibelhauptaitė, praneša Hollywoodreporter.com.

Biografinio filmo apie Eltoną Johną „Rocketman“ režisierius ir vienas iš juostos „Bohemian Rhapsody“ kūrybinės grupės narių, D. Fletcheris, pasirašė sutartį režisuoti pirmuosius „The Offer“, 10 dalių meninio filmo apie tai, kaip buvo kuriama kino klasika tapusi juosta „Krikštatėvis“, epizodus.

Dexteris Fletcheris / AP nuotr.

Anot Hollywoodreporter.com, filmavimo darbai turėtų prasidėti vasarą Los Andžele. D. Fletcheris bus ne tik filmo režisierius, bet ir vykdomasis prodiuseris, kartu su juo dirbs ir režisierė D. Ibelhauptaitė, Nikki Toscano, Leslie Greif ir Michaelas Tolkinas, parašęs Holivudo satyrą „The Player“ ir prisidėjęs prie apdovanojimus pelniusio serialo „Escape from Dannemora “ kūrimo. Be to, filmo prodiuseris – 91-erių Alas Ruddy, kuris prodiusavo ir patį „Krikštatėvį“.

„Pagaliau turiu „antrą darbą“ – prodiuserė! svajonių prodiuserių komandoje...“, – savo socialiniame tinkle džiaugėsi režisierė D. Ibelhauptaitė.

Anot jos, „Krikštatėvis“ vis dar įkvepia ir daro įtaką įvairiems kino menininkams pasaulyje. „Tai filmas, kuriame Coppola, Marlonas Brando, Alas Pacino, Robertas de Niro – kino gigantai pradėjo ar užsitvirtino savo legendinį statusą ir mohikanu karjeras. Turėti galimybę nerti į niekada viešai nematytus archyvus ir turėti paties Coppolos palaikymą... Dexteriui tai – žiauriai fantastiškas šansas ir beprotiška atsakomybė“, – rašė kūrėja.

Dalia Ibelhauptaitė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ji taip pat prisiminė, kad mama jai nuo vaikystės sakė, jog norint būti sėkminga, svarbu turėti ne vieną, o du ar tris darbus. „Man iki 50-ies reikėjo nugyventi, kad atsirastų jėgų tuos tris darbus patempti. Bet geriau vėliau nei niekada! Dar sunku patikėti, kad pirmas mano darbas kino žanre bus apie „Krikstatevį“, kuri dar paauglystėje, Tarybiniais laikais, pasislėpę žiūrėjome nutrintose video juostose, kažkokiam anoniminiam bute Žirmunuose, su užtrauktom užuolaidom...

Dalia Ibelhauptaitė ir Dexteris Fletcheris / AP nuotr.

Štai kaip apsisuka gyvenimas – tie aktoriai nuo tų laikų buvo man aktorystės meistriškumo etalonas, dievai !!! O dabar – galimybė prisiliesti prie tos istorijos ir tų laikų užkulisių... „Krikštatėvis“ labai operinis filmas – ne tik savo jausmais ir dramomis, bet ir muzika... Daug operos ten, bet nestebina, nes Coppolos tėvas buvo fleitistas simfoniniame orkestre ir muzikos aranžuotojas, o „Krikštatėvio“ muzikinio takelio įraše dirigavo orkestrui. Taigi opera lydi visur“, – pridūrė D. Ibelhauptaitė.

„Krikštatėvis“ yra pelnęs penkis „Oskarus“, ilgą laiką buvo pelningiausias visų laikų filmas.