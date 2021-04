Sunkiai atpažįstama Adele – apie panikos priepuolius, pogimdyvinę depresiją ir savęs priėmimą

Kadaise netikėtai savo balsu visą pasaulį sudrebinusi Adele pastaruoju metu labiausiai stebina išvaizdos pokyčiais. Užsienio žiniasklaidoje netrūksta spėlionių apie jos dietą, asmeninį gyvenimą ar sveikatos problemas. Atlikėja atvira – jai teko išgyventi sunkų etapą: pogimdyminę depresiją, panikos priepuolius, balso stygų operaciją, galiausiai ir skyrybas. Ir nors šiandien Adele plačiai šypsosi, ji neslepia, kad tebesimoko pamilti save.

32-ejų atlikėja Adele Laurie Blue Adkins, geriausiai žinoma kaip Adele, gimė Londone. Tėtis paliko šeimą, kai mergaitei buvo vos dveji, tad mama dukrą augino viena. Paauglystės dienas Adele su draugais leisdavo viename Londono parke, ten susirinkęs jaunimas grodavo gitara ir dainuodavo.

„Ten praleidau įsimintinas savo gyvenimo akimirkas. Po kurio laiko nuvykusi į tą parką apsipyliau ašaromis. Ilgiuosi tų laikų“, – BBC yra sakiusi Adele, vėliau nostalgiškus jaunystės prisiminimus sudėjusi į dainą „Million Years Ago“.

Adele / AP nuotr.

Dainuoti Adele pradėjo būdama vos ketverių, o 2008 m., sulaukusi 20-ies, išleido pirmąjį albumą „19“ – tai ir buvo tvirta jos pasaulinės šlovės pradžia. Tiesa, žinomumas ir sėkmė jauną atlikėją bloškė žemyn. 2008 m. ji atšaukė koncertinį turą po JAV, kad galėtų daugiau laiko praleisti su tuomečiu savo vaikinu. Vėliau Adele pripažino, kad pasielgė mažų mažiausiai neapgalvotai.

„Negaliu patikėti, kad taip pasielgiau. Tai taip nedėkinga... Tuo metu per daug gėriau ir tai, galima sakyti, buvo mūsų santykių pagrindas. Negalėjau be jo būti, tad pamaniau, kad tiesiog atšauksiu koncertus“, – leidiniui „Nylon“ kalbėjo Adele, vėliau šį savo gyvenimo etapą pavadinusi „jaunystės krize“.

2011 m. Adele pradėjo susitikinėti su verslininku Simonu Koneckiu. 2012 m. porai gimė sūnus Angelo`as Jamesas. 2017 m. žiniasklaidoje imta spėlioti, kad privatų gyvenimą sauganti pora slapta susituokė, mat ant jųdviejų rankų buvo pastebėti aukso žiedai. Tais pačiais metais Adele, atsiimdama „Grammy“, spėliones patvirtino – sakydama padėkos kalbą, ji kreipėsi į „savo sutuoktinį“.

Adele / AP nuotr.

Tačiau vos po poros santuokos metų septynerius metus drauge praleidę sutuoktiniai pasuko skirtingais keliais. 2021 m. kovo 4 d. juos oficialiai išskyrė ir teismas.

Tapusi mama, Adele kuriam laikui atsitraukė nuo scenos ir atsidavė motinystei. „Tapusi mama pagaliau jaučiau, kad iš tiesų gyvenu. Turėjau tikslą, kurio neturėjau anksčiau“, – susilaukusi sūnaus „Vogue“ sakė atlikėja. Visgi kardinaliai pasikeitęs gyvenimas ir atsiribojimas nuo mylimos veiklos jai neišėjo į naudą – atlikėja vėliau prisipažino išgyvenusi pogimdyminę depresiją.

„Buvau apsėsta savo vaiko. Jaučiausi neadekvati, tarsi priėmusi patį blogiausią sprendimą savo gyvenime, – leidiniui „Vanity Fair“ atviravo Adele. – Pagimdžiusi sūnų puoliau į gilią pogimdyminę depresiją ir tai mane gąsdino. Su niekuo apie tai nekalbėjau. Apie pogimdyminę depresiją žinojau tiek, kad tu nenori būti su savo vaiku. Bijai, kad jį nuskriausi, bijai, kad kažką darai ne taip.“

Adele / AP nuotr.

Atlikėja pasakojo, kad išgijo be vaistų – jos atgaiva tapo pokalbiai su kitomis moterimis. „Keturios mano draugės jautėsi taip pat, kaip ir aš. Visos gėdijomės apie tai kalbėti. Galiausiai sau pasakiau, kad vieną popietę per savaitę leisiu sau veikti, ką tik noriu, be vaiko. Mamoms atrodo, kad tada kiti galvos, jog jos – blogos mamos, tačiau taip nėra. Jei skiri laiko sau, nuo to tampi tik geresne mama“, – kalbėjo ji „Vanity Fair“.

Adele taip pat prisipažino, jog į depresiją yra linkusi nuo vaikystės. „Mano kuriama muzika visada liūdna. Visą laiką buvau gana melancholiška. Aišku, ne visai tokia, kaip mano dainos, bet turiu labai tamsią pusę. Viskas prasidėjo tada, kai mirė mano senelis, man buvo apie 10 metų. Niekada neturėjau minčių apie savižudybę, bet ilgai lankiau terapiją“, – „Vanity Fair“ kalbėjo Adele.

Pilnas arenas gerbėjų renkanti atlikėja ne sykį yra prisipažinusi, kad kenčia ir nuo panikos priepuolių. „Man kyla panikos priepuoliai, ant scenos jaučiu nuolatinę paniką, atrodo, kad man tuoj sprogs širdis“, – leidiniui „Q“ sakė Adele ir patikino, kad dėl psichinės sveikatos problemų jai teko atšaukti ne vieną pasirodymą, tarp jų – ir pasirodymą žymimajame Glastonbury`io festivalyje.

Adele / AP nuotr.

Pastaruoju metu Adele didelio dėmesio susilaukia dėl pasikeitusios išvaizdos – ji numetė pusę savo svorio, pakeitė ir šukuoseną. Ir nors užsienio žiniasklaidoje gausu įvairių aptarinėjimų – nuo atlikėjos dietos plano, pokyčiams įtakos turėjusių santykių problemų ir galimų sveikatos sutrikimų – pati Adele šia tema nelinkusi daug kalbėti.

Tiesa, prieš keletą mėnesių ji viešėjo laidoje „Saturday Night Live“, kurioje nevengė pašmaikštauti svorio tema: „Žinau, kad labai labai smarkiai pasikeičiau nuo tada, kai mane matėte paskutinį kartą. Tiesa tokia, kad dėl visų COVID-19 ir kelionių draudimų, turėjau keliauti lengva ir galėjau pasiimti tik pusę savęs, tad pasirinkau būtent šią pusę“.

Leidiniui „Vogue“ dar 2016 m. Adele sakė intensyviai sportuojanti tam, kad turėtų daugiau ištvermės per koncertinius turus. Ne vienas užsienio žiniasklaidos leidinys skelbė, kad atlikėja laikosi dietos, aprašytos Aidan Goggin sir Glen Matten knygoje „The Sirtfood Diet“, tačiau pati atlikėja to niekada nepatvirtino.

Adele / AP nuotr.

Praėjusių metų gegužę minėdama 31-ąjį gimtadienį, Adele neslėpė, kad pastaruoju metu išgyveno sunkų periodą. „Per pastaruosius porą metų drastiškai pasikeičiau ir vis dar keičiuosi, ir tai – puiku. <…> Pirmą kartą per dešimt metų esu pasirengusi pajausti mane supantį pasaulį ir vieną sykį į jį pažvelgti. Būkite sau geri, mes tik žmonės – keliaukite lėtai, padėkite telefoną į šalį ir garsiai juokitės pasitaikius kiekvienai progai“, – pasidalijusi nuotrauka instagrame rašė Adele.

Asmeninio gyvenimo pokyčių sūkuryje Adelei teko dar vienas išbandymas – 2016 m. pasaulinio lygio atlikėja paskelbė nutraukianti koncertinį turą. Laiške gerbėjams Adele nurodė turinti problemų su balso stygomis ir šį sprendimą priima patarta gydytojo. Panašios problemos ją kamavo ir anksčiau – Adelei buvo atlikta rizikinga balso stygų operacija.

Šiuo metu britų atlikėja gyvena Los Andžele, JAV. Adele patenka tarp daugiausia „Grammy“ apdovanojimų pelniusių atlikėjų, jos sąskaitoje – net 15 statulėlių.