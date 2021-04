„The Roop“ pradžiugino žinia apie žiūrovus „Eurovizijoje“: pasirodymui atsiduosime 100 procentų

Europos transliuotojų sąjunga (EBU) pranešė, kad 2021 m. „Eurovizija“ vyks gyvai, bus leidžiama dalyvauti ir keliems tūkst. žiūrovų. Tokios naujienos pradžiugino ir Lietuvai konkurse atstovaujančią grupę „The Roop“.

Anot EBU pranešimo, konkursas (du pusfinaliai, vyksiantys gegužės 18 d. ir 20 d., ir finalas, vyksiantys gegužės 22 d.) vyks gyvai, kaip ir repeticijos – kiekvienai iš transliacijų po dvi.

Be to, skelbiama, kad Roterdame vyks renginys su žiūrovais – bus leidžiama dalyvauti daugiausia 3,5 tūkst. žmonių. Tai užims maždaug pusę sėdimų arenos vietų. Stovimos vietos šių metų „Eurovizijoje“ nebus leidžiamos, o pirmame arenos aukšte bus įrengtas vadinamasis „žaliasis kambarys“, kuriame atlikėjai lauks savo eilės žengti į sceną.

„The Roop“ / M. Repečkos nuotr.

Tiesa, bus taikomos griežtos taisyklės, o jei epidemiologinė situacija pasaulyje pablogėtų, valdžia pasilieka teisę keisti sprendimą.

Tokios naujienos pradžiugino ir Lietuvai atstovaujančią grupę „The Roop“. „Nuo vasaros koncertuose gyvai su auditorija nesusitinkame, tad to esame labai pasiilgę. Jei tokia galimybė bus, tikrai džiaugsimės, tačiau taip pat jau esame įpratę koncertuoti be auditorijos studijose ir išmokome ją jausti per ekranus. Nepaisant to, ar žiūrovų arenoje bus, ar ne, mes vis tiek dėsime visas pastangas ir pasirodymui atiduosime save 100 proc.“ – portalui LRT.lt sakė grupės lyderis Vaidotas Valiukevičius.

„The Roop“ / BNS nuotr.

LRT.lt primena, kad antradienį „Eurovizijos“ rengėjai paskelbė, kokia eilės tvarka pasirodys šių metų konkurso dalyviai. Dar pernai ištraukti burtai, kurių rezultatai nebuvo keičiami šįmet, lėmė, kad „The Roop“ gegužės 18-ąją pasirodys pirmojo „Eurovizijos“ pusfinalio pirmojoje pusėje, o prieš porą dienų paaiškėjo, kad jie pasirodys pirmieji iš 16 pusfinalio dalyvių. „Mums didelė garbė atidaryti 2021 m. „Euroviziją“, – patikino grupės nariai.