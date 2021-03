„Auksinių scenos kryžių“ apdovanojimuose spindėjo teatro pasaulio žvaigždės

Minint Tarptautinę teatro dieną Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre (LNOBT) sostinėje išdalyti „Auksiniai scenos kryžiai“ geriausiems praėjusio sezono pastatymams, jų autoriams ir atlikėjams. Į pustuštį teatrą atvyko gausus būrys teatro pasaulio žmonių, po ilgo laiko vėl žengusių raudonuoju kilimu.

Pandemija ir karantinas diktuoja savo taisykles – daugelis renginių šiemet vyksta be būrio pasipuošusių svečių, malonaus šurmulio ir smagių pašnekesių. „Auksinių scenos kryžių“ ceremonija tapo viena iš retų progų vėl pasipuošti, papozuoti fotografams ant raudonojo kilimo ir su pakilia nuotaika susitikti.

Tiesa, ceremonija vyko kitaip nei įprasta – laikantis visų saugumo reikalavimų ir be žiūrovų. Tiesioginę apdovanojimų ceremonijos transliaciją kvietė stebėti LRT TELEVIZIJA ir portalas LRT.lt, o LNOBT salėje žiūrovų beveik nebuvo – į teatrą atvyko tik „Auksiniams scenos kryžiams“ nominuoti kūrėjai.

Apdovanojimų „Auksiniai scenos kryžiai“ ceremonijos svečiai / T. Kaunecko nuotr.

„Teatrinio gyvenimo realijos tebėra neįprastos ir jos kelia mums savų iššūkių. Antrus metus iš eilės turime ceremoniją be pilnos salės žiūrovų, be gyvų apsikabinimų ir, žinoma, be iš visos Lietuvos suvažiavusių teatralų šventės po apdovanojimų įteikimo.

Teko galvoti, net kaip patį „Auksinį scenos kryžių“ pakabinti laureatui ant kaklo nepažeidžiant saugumo reikalavimų... Be abejonės, visi iki vieno renginio dalyviai ir komandos nariai – nuo nominantų iki TV operatorių – privalės turėti galiojančius COVID-19 testų atsakymus“, – pabrėžė šventės režisierius Gediminas Šeduikis.

Apdovanojimų „Auksiniai scenos kryžiai“ ceremonijos svečiai / T. Kaunecko nuotr.

Šįmet „Auksinių scenos kryžių“ komisija paskelbė nominantus 15-oje apdovanojimų kategorijų. Taip pat paaiškės naujas „Boriso Dauguviečio auskaro“ savininkas (šis atminimo ženklas teikiamas už naujų sceninės išraiškos formų paieškas) ir tradicinės Padėkos premijos, skiriamos už viso gyvenimo kūrybą, laureatas.

Renginio scenarijaus autorius – poetas ir dramaturgas Mindaugas Nastaravičius, muzikinės koncepcijos autorius – LNOBT vyriausiasis dirigentas Ričardas Šumila, choreografas – LNOBT baleto meno vadovas Martynas Rimeikis. „Auksinių scenos kryžių“ ceremonijos komandoje taip pat dirbo scenografė Sigita Šimkūnaitė, šviesų dailininkas Andrius Stasiulis, vaizdo projekcijų kūrėjas Linartas Urniežis ir prodiuseris Artūras Alenskas.