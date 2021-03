Mirė serialų „Arrested Development“ ir „Archer“ žvaigždė Jessica Walter

Ketvirtadienį mirė žymi JAV aktorė Jessica Walter. Ji geriausiai žinoma iš tokių kultinių serialų kaip „Arrested Development“ ir „Archer“. Aktorei buvo 80 metų.

CNN skelbia, kad aktorė mirė miegodama dukros namuose Niujorke.

„Mes plyštančia širdimi patvirtiname mano mylimos motinos Jessica mirtį. Per jos ilgą karjerą jai didžiausias pasitenkinimas buvo suteikti džiaugsmą kitiems per savo istorijų pasakojimą tiek ekrane, tiek gyvenime. Jos legenda ir toliau gyvuos per jos darbus, ji taip pat daugeliui įsimins dėl savo šmaikštumo, klasės ir bendro gyvenimo džiaugsmo“, – išplatintame pranešime rašo dukra Brooke Bowman.

J. Walter gali pasigirti penkis dešimtmečius trukusia aktorės karjera. Ji filmavosi tokiuose filmuose kaip, pavyzdžiui, Clinto Eastwoodo režisieriniame debiute „Play Misty for Me“.

Aktorė tris kartus buvo nominuota „Emmy“ už savo vaidmenis „Trapper John M.D.“, „Streets of San Francisco“ ir „Arrested Development“. Aktorė laimėjo „Emmy“ už savo vaidmenį seriale apie policijos darbą „ Amy Prentiss“.