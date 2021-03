Aktorė Frances McDormand – apie vaikystę globėjų šeimoje, meilę iš pirmo žvilgsnio ir įvaikintą sūnų

Šių metų kino apdovanojimuose didelis dėmesys tenka juostai „Nomadland“ ir pagrindinei jos aktorei Frances McDormand, ji šiemet pretenduoja ir į „Oskarą“. Dažnai ekscentriškas moteris ekrane įkūnijanti aktorė – ne mažiau įdomi asmenybė ir gyvenime. Tiesa, dešimtmetį jos asmeninė erdvė visuomenei buvo paslaptis. Nutarusi atsiverti, ji prakalbo apie vaikystę globėjų šeimoje, santuoką su garsiu režisieriumi ir buvimą įvaikinto berniuko mama.

Kine būna aktoriai ir Aktoriai. Amerikiečių aktorė ir prodiuserė, 63-ejų F. McDormand drąsiai priskiriama pastarųjų kategorijai. Viena labiausiai vertinamų savo kartos aktorių garsėja įtikinamais keistų, ekscentriškų, atkaklių moterų vaidmenimis. Kai kurių jos įkūnytų moterų gyvenimo istorijos didesne ar mažesne dalimi primena ir jos pačios likimo vingius.

F. McDormand gimė Ilinojaus valstijoje, JAV. Mergaitei davę Cynthios Ann Smith vardą, tikrieji tėvai netrukus dukters atsisakė. Būdama pusantrų metukų, būsimoji aktorė surado naują šeimą. Mergaitę įsivaikinę globėjai jai suteikė naują vardą – Frances Louise McDormand.

Frances McDormand / AP nuotr.

„Sveiki. Mano vardas Frances Louise McDormand, seniau buvau žinoma kaip Cynthia Ann Smith. Gimiau Ilinojuje, 1957 m. Pagal lytį esu normatyvinė moteris, heteroseksuali, balta Amerikos šiukšlė. Mano tėvai nebuvo baltos šiukšlės. Mano gimdyvė buvo balta šiukšlė“, – taip duodama interviu vienoje radijo stotyje prisistatė aktorė, rašo leidinys „The New York Times“.

F. McDormand globėjai buvo JAV gyvenantys kanadiečiai, mama dirbo medicinos slaugytoja, tėtis buvo pastorius. Leidiniui „The New York Times“ aktorė pasakojo, kad jos vaikystė buvo graži: vakarienei šeima valgydavo spagečius, giedodavo himną, vasaras drauge su tėvu leisdavo religinėse stovyklose.

Aktorės įtėviai negalėjo susilaukti vaikų, tačiau tapo daugiavaike globėjų šeima. Jie taip pat įsivaikino F. McDormand brolį ir seserį, dar keletą našlaičiais likusių vaikų.

Frances McDormand / AP nuotr.

Kai F. McDormand buvo paauglė, tėvai jai pasiūlė susitikti su biologine motina. Ji atsisakė – pyktis, kurį jautė dėl to, kad ją paliko biologiniai tėvai, tapo svarbia jos psichologiją formuojančia figūra. Tiesa, užsienio žiniasklaidoje pastebima, kad vadindama save „balta šiukšle“, F. McDormand didžiuojasi – neretai ir jos įkūnijami personažai atitinka šį apibūdinimą, rašo „The New York Times“.

Vaikystėje F. McDormand šeima dažnai kraustėsi iš vienos valstijos į kitą, mat pastorius turėdavo tarnauti skirtingose parapijose. Būsimoji aktorė vidurinę mokyklą baigė Pensilvanijoje. Pirmąjį Ledi Makbet vaidmenį F. McDormand gavo būdama vos 14-kos.

1979 m. ji baigė bakalauro studijas ir įgijo aktorės specialybę, po kelių metų Jeilio dramos mokykloje įgijo magistro laipsnį. Studentavimo metai buvo pašėlę, tačiau aktorė nelinkusi daug apie juos kalbėti.

Frances McDormand filme „Nomadland“ / AP nuotr.

„Tarp žmonių, su kuriais bendravau, pasimatymai nekėlė daug problemų. Vyrai ir moterys drauge leido laiką, kai kurie iš jų kartu leidosi į kūniškus tyrinėjimus, bet tarp jų niekada nebuvo rimtų santykių. Santykius kūriau su moterimis, eksperimentavau su vyrais. <…> Šis mano gyvenimo etapas man labai asmeniškas. Turėjau puikią šeimą, nuostabią vaikystę, tačiau išėjimas iš namų tapo mano laisvės pradžia. Viskas, ką dariau, yra mano dalis“, – studentavimo laikus duodama interviu leidiniui „The Uncool“ prisiminė F. McDormand.

Netrukus filmavimo aikštelėje F. McDormand sutiko būsimą vyrą. Režisierius Joelis Coenas jai išsyk krito į akį. Simpatija buvo abipusė.

„Suvokiau, kad galiu turėti mylimą žmogų, su kuriuo dar ir galėsiu kartu dirbti, beje, jis manęs negąsdino. Supratau, kad iš tiesų galiu mylėti ir gyventi – nieko negriauti, už nieką neatsiprašinėti ir nieko neslėpti“, – prisiminusi pažintį su būsimuoju vyru leidinio „The New York Times“ žurnalistei Jordan Kisner 2017 m. sakė F. McDormand.

Frances McDormand su vyru Joeliu Coenu / AP nuotr.

Vos susipažinusi pora išsyk apsigyveno drauge, tačiau aukso žiedus sumainė tik po 10-ies metų, 1984-aisiais. 1995 m. pora įsivaikino sūnų – priglaudė šešių mėnesių amžiaus berniuką iš Paragvajaus.

„Būdama mama, gyveni ties tragedijos riba. Taip tiesiog yra. Aš nepagimdžiau savo sūnaus, susipažinome, kai jam buvo šeši mėnesiai, tačiau nuo tos minutės, kai jį paėmiau ant rankų ir užuodžiau jo kvapą, žinojau, kad mano pareiga – rūpintis jo gyvybe“, – leidiniui „Belfast Telegraph“ yra sakiusi F. McDormand.

Šiuo metu jų sūnui Pedrui McDormandui Coenui – 26-eri, jis dirba asmeniniu treneriu, tačiau kartais, kaip ir tėvai, pasisukioja filmavimo aikštelėje. F. McDormand šeima turi du būstus – butą Manhetene, Niujorke, ir milžinišką vilą Ramiojo vandenyno pakrantėje.

Ten garsi šeima ir praleidžia daugiausia laiko. Tiesa, plačiajai visuomenei nežinoma, kokioje vietoje, net kokiame mieste, yra šie F. McDormand namai – ji žurnalistams griežtai draudžia atskleisti šią informaciją, mat sako, kad tik šiuose namuose ji iš tiesų jaučiasi sava ir saugi.

Frances McDormand su sūnumi Pedro McDormandu Coenu / AP nuotr.

F. McDormand darbų sąskaitoje – gausybė vaidmenų filmuose, televizijos serialuose. Labiausiai ją išgarsino veikėjos, vardu Marge, vaidmuo seriale „Fargo“, po kurio sekė daugybė kitų sėkmingų jos vaidmenų.

Didžiausias aktorės proveržis didžiajame kine įvyko F. McDormand sulaukus tokio amžiaus, kai daugelis moterų aktorių Holivude tampa tiesiog nebereikalingos – per senos.

„Buvau per sena, per jauna, per stora, per plona, per aukšta, per žema, per šviesi, per tamsi, bet tam tikru laiku jiems reikėjo ir to, ir to. Taigi, man puikiai sekėsi tuo būti“, – duodama interviu „The New York Times“ F. McDormand prisiminė karjeros Holivude pradžią.

Jeremy Kleiner, Dede Gardner, Frances McDormand, Bradas Pittas / AP nuotr.

Tiesa, labai ilgą laiką ji nedalijo interviu ir plačiajai visuomenei buvo pažįstama tik iš televizijos ekranų. „10 metų labai sąmoningai stengiausi nebendrauti su spauda ir nesiekti viešumo. Kai kurie žmonės galėtų pagalvoti, kad tai – labai pavojingas momentas aktorės karjeroje, tačiau mano pastangos atsipirko. Tai, kas aš esu, liko paslaptyje, tad vaidindama galėjau žiūrovus nukelti į tokias vietas, į kurias jų negalėtų nukelti žurnalų ar laikrodžių pardavėjai“, – „The New York Times“ sakė F. McDormand.

Ir šiuo metu visuomenės dėmesys aktorei – ne pati maloniausia jos darbo dalis. „Kai kas nors prieina prie manęs ir paklausia, ar galiu duoti autografą, atsakau: „Ne, iš šios verslo dalies aš jau atsistatydinau. Šiuo metu tik vaidinu“, – tame pačiame interviu žurnalistei J. Kisner sakė F. McDormand.

Aktorė jau yra pelniusi du „Oskarus“, du „Primetime Emmy“ apdovanojimus ir „Tony Award“ apdovanojimą. Pastarieji metai jai taip pat buvo itin sėkmingi. Filmas „Nomadland“, kuriame ji atlieka pagrindinį vaidmenį, triumfavo šių metų „Auksiniuose gaubliuose“, F. McDormand nominuota geriausia aktore ir 2021-ųjų „Oskaruose“, vyksiančiuose balandžio 25 d.