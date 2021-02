JAV sekmadienį paaiškės „Auksinių gaublių“ apdovanojimų nugalėtojai

Holivudo apdovanojimų sezonas prasidės jau šį sekmadienį nuo „Auksinių gaublių“ apdovanojimų ceremonijos, kuri dėl koronaviruso pandemijos šiemet bus kitokia ir iš esmės vyks virtualiai.

Tai pirmas didelis šio apdovanojimų sezono renginys. „Auksiniai gaubliai“ dažnai yra laikomi Kino meno ir mokslo akademijos teikiamų „Oskarų“ pranašu.

Ši „Auksinių gaublių“ apdovanojimų ceremonija bus jau 78-oji. JAV teikiamuose apdovanojimuose įvertinami filmai, TV laidos ir serialai. Daugiausiai nominacijų – šešias – pelnė filmas „Mankas“ (Mank), o penkias nominacijas gavo „Čikagos septyneto teismas“ (The Trial of the Chicago 7).

Geriausiu draminiu filmu pretenduoja tapti penkios juostos: „The Father“, „Mankas“, „Klajoklių žemė“ (Nomadland), „Perspektyvi mergina“ (Promising Young Woman) ir „Čikagos septyneto teismas“.

Geriausio režisieriaus kategorijoje nominuoti penki režisieriai, tai filmą „Mankas“ režisavęs amerikiečių kino režisierius Davidas Fincheris, amerikiečių režisierė Regina King, režisavusi juostą „Viena naktis Majamyje“ (One Night in Miami), juostos „Čikagos septyneto teismas“ režisierius Aaronas Sorkinas, „Klajoklių žemė“ režisierė Chloe Zhao ir Emerald Fennell, režisavusi filmą „Perspektyvi mergina“.

Geriausiu draminio filmo aktoriumi gali tapti Chadwickas Bosemanas, Rizas Ahmedas, Anthony’is Hopkinsas, Gary’is Oldmanas ir Taharas Rahimas. Tuo metu geriausios draminio filmo aktorės kategorijoje nominuotos penkios aktorės: Viola Davis, Andra Day, Vanessa Kirby, Frances McDormand ir Carey Mulligan.

Serialų kategorijoje daugiausiai apdovanojimų pretenduoja susižerti „Karūna“ (The Crown) ir „Šits Kryk“ (Schitt's Creek).