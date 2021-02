Džiugios žinios – britų dainininkė Ellie Goulding pranešė apie nėštumą

Žinoma britų dalininkė Ellie Goulding paskelbė, kad su savo vyru, verslininku Casparu Joplingu laukiasi pirmagimio.

Kaip skelbia „SkyNews“, 34-erių dalininkė nėščia jau 30 savaičių. Pora apie nėštumą sužinojo per savo pirmąją vedybų sukaktį.

Atlikėja sako, kad nėštumas buvo staigmena, dalininkė taip pat aktyviai užsiėmė sportu ir interviu prakalbu apie pastebėtus pokyčius kūne.

E. Goulding vieni didžiausių hitų – „Lights“, „Burn“, „Love Me Like You Do“. Atlikėja taip pat dainavo Princo Williamo ir Kate vestuvėse.

2017 metais atlikėja lankėsi Lietuvoje, dainavo „Granatos Live“ festivalyje.