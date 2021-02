Žiniasklaida: reperis Kanye Westas skiriasi su žmona Kim Kardashian

JAV žiniasklaida praneša, kad penktadienį „Keeping up with the Kardashians“ projekto herojė Kim Kardashian pateikė skyrybų prašymą. Jos ir reperio Kanye Westo santuoka truko daugiau nei 6 metus.

Kol kas nė viena iš pusių nepateikė oficialaus pranešimo.

Pora kartu turi keturis vaikus. Kaip skelbia TMZ, K. Kardashian nusprendė skirtis po mėnesius šeimą kamavusių sunkumų.

Neoficialiais duomenimis K. Kardashian pateikė prašymą jai suteikti vaikų globos teises.

Skyrybų dokumentus teismui pateikė K. Kardashian advokatė Laura Wasser. Gandai apie poros ketinimus skirtis pasklido dar sausį, kai buvo pranešta, jog jiedu gyvena atskirai, nurodė televizija „Fox News“.

Holivudo naujienų leidinys „Variety“ citavo šaltinius, patvirtinusius, kad skyrybų dokumentai buvo pateikti penktadienį. Pirmasis šią naujieną paskelbęs garsenybių naujienų portalas TMZ informavo, kad K. Kardashian ir K. Westo atsiskyrimas vyksta „kuo draugiškiausiai, kokios tik gali būti skyrybos“.

Abi žvaigždės gali pasigirti įspūdinga karjera. K. Kardashian turtas, pasak „Forbes“ vertinamas daugiau nei 780 mln JAV dolerių.

Tuo metu Kanye Westas - vienas žinomiausių pasaulio reperių, o kartu – sėkmingas mados dizainis.

Šeima pirmosios dukros North susilaukė 2013 metais. Pora susituokė 2014 metais ir susilaukė dar 3 vaikų – Sainto, Chicago ir Psalm.