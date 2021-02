Courteney Cox atskleidė muzikinius talentus – pianinu atliko „Draugų“ dainą

„Draugų“ žvaigždė Courteney Cox savo instagrame pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame ji pianinu groja visiems serialo gerbėjams puikiai žinomą „The Rembrants“ kūrinį „I`ll be There For You“, skambantį kiekvienos serialo serijos pradžioje.

Pianinu grojančiai C. Cox gitara akomponuoja muzikantas Joelis Tayloras. Gerbėjus toks aktorės pasirodymas sužavėjo – jie negailėjo liaupsių, dėkojo už puikų atlikimą.

C. Cox – daugeliui iki šiol siejasi su kultinio serialo heroje Monica Gellar, kurios vaidmenį aktorė kūrė nuo 1994-ųjų iki 2004-ųjų.

Šis pasirodymas dar labiau pakurstė gerbėjų smalsumą – jau nuo praėjusių metų nekantriai laukiama, kada eteryje pasirodys „Draugų“ susitikimas. Dėl praėjusiais metais prasidėjusios pandemijos „Draugų“ susitikimo laikas perkeltas į šių metų pavasarį.

Courteney Cox / AP nuotr.

Serialo aktorė Lisa Kudrow teigė, kad susitikimas planuojamas filmuoti ankstyvą šių metų pavasarį. Filme pasirodys tie patys aktoriai Jennifer Aniston, C. Cox, L. Kudrow, Mattas LeBlancas, Matthew Perry ir Davidas Schwimmeris.

Serialas „Draugai“ – pasakojimas apie šešis draugus, gyvenančius Manhetene – buvo rodomas dešimtmetį: nuo 1994-ųjų iki 2004-ųjų. Tai vienas iš visų laikų sėkmingiausių komedijinių serialų.