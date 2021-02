Sensacingasis The Weeknd – staiga iškilęs neklaužada, išgyvenęs erą, dėl kurios nesididžiuoja

Ekstravagantiškas įvaizdis, dešimtis milijonų kartų visame pasaulyje perklausytos dainos ir ne visada malonūs jų žodžiai – The Weeknd išties žino, kaip šokiruoti. Neseniai atlikėjas ant scenos žengė tvarsčiu apsivyniojęs veidą. Po kurio laiko jį nusirišęs privertė sunerimti gerbėjus ir sukėlė spėliones, kad jo bruožus pakoregavo chirurgo skalpelis. Sutvarstytais veidais buvo ir šokėjai, sekmadienį prisijungę prie jo pasirodymo per didžiausio JAV sporto renginio NFL „Super Bowl“ ilgąją pertrauką.

„Grammy“ laimėtojas The Weeknd per ilgąją pertrauką nustebino pirotechnikos šou, šviesų efektais ir būriu šokėjų, apsirengusių taip pat, kaip atlikėjas, tik apsivyniojusių veidus tvarsčiais.

Atlikėjas The Weeknd, kurio tikrasis vardas Abelis Makkonenas Tesfaye, gimė 1990 m. Toronte, Kanadoje, imigrantų iš Etiopijos šeimoje. Tėvams išsiskyrus, vienintelis šeimos vaikas liko gyventi su mama ir močiute.

„Savo tėvą mačiau būdamas šešerių, o vėliau – 11-kos ar 12-kos, kai jis jau turėjo naują šeimą. Net nežinau, kur jis gyveno, matėmės gal tik vieną vakarą. Esu tikras, kad jis – šaunus vyrukas. Niekada jo nesmerkiau. Jis nesmurtavo, nebuvo alkoholikas, nebuvo šiknius. Jo tiesiog nebuvo“, – duodamas interviu leidiniui „Rolling Stone“ kalbėjo The Weeknd.

The Weeknd / AP nuotr.

Atlikėjas prisipažino, jog būdamas 11-kos pradėjo rūkyti marihuaną, kiek vėliau išbandė ir kitas narkotines medžiagas – kokainą, ekstazį, raminamuosius vaistus ir kt.

Būdamas vienuoliktokas, The Weeknd metė mokyklą ir stačia galva nėrė į nerūpestingo gyvenimo malonumų jūrą. Tiesa, vieną 2010-ųjų dieną jo gyvenimas pasikeitė – pasidalinęs keletu savo dainų „YouTube“, jaunuolis kone per naktį išgarsėjo. Po metų jis išleido pirmąjį savo albumą „House of Balloons“.

Atlikėjui didelę įtaką nuo mažens darė aktorius Jimas Carrey – jo pavyzdys ir autoritetas. „Pirmasis filmas, kurį žiūrėjau kino teatre, buvo „Kaukė“. Mama mane ten nusivedė, kai man buvo ketveri. Filmas mane tiesiog apžavėjo“, – portalui variety.com pasakojo The Weeknd.

The Weeknd / AP nuotr.

Vėliau gyvenime nutiko taip, kad Jimo Carrey ir juo besižavėjusio The Weeknd keliai ėmė ir susikirto – netoliese vienas kito gyvenantys šou pasaulio atstovai susibičiuliavo.

„Per mano 30-ąjį gimtadienį Jimas man paskambino ir liepė pasižiūrėti pro langą. Jo balkonas buvo išpuoštas milžiniškais raudonais balionais. Jis mane pakvietė šventinių pusryčių. Buvo nerealu. Jimas Carrey įkvėpė mane tapti artistu, o aš su juo pusryčiavau per savo gimtadienį“, – variety.com prisiminimais dalijosi The Weeknd.

Atlikėjas garsėja ne tik dešimtis milijonų perklausų renkančiomis dainomis, ekstravagantišku įvaizdžiu scenoje, bet ir įniršio, pykčio ir nusivylimo gyvenimu kupinais savo dainų žodžiais. Pavyzdžiui, dainoje „Faith“ jis dainuoja apie narkotikus, skausmą, maldas ir mirtį. The Weeknd neslepia – į kai kurias dainas sudėjo tamsiausio gyvenimo laikotarpio, trukusio 2013–2014 m., nuotrupas. Būtent tais metais jis išgarsėjo pasauliniu lygiu.

„Labai smarkiai mėčiausi ir išgyvenau daug asmeninių dalykų. Tai buvo tikra roko žvaigždės era, kuria nesididžiuoju“, – variety.com kalbėjo The Weeknd.

Jo šlovę lydėjo narkotikai, problemos su policija. 2015 m. the Weeknd buvo suimtas Las Vegase už tai, kad sudavė policijos pareigūnui. Atlikėjui buvo skirta 50 valandų viešųjų darbų.

Kai kurie The Weeknd dainų žodžiai tokie tamsūs ir nešvankūs, kad atlikėjas net gėdijosi juos dainuoti prieš mamą. „Visgi manau, kad ji tiesiog džiaugiasi, jog esu gyvas ir nesėdžiu kalėjime“, – „The Guardian“ sakė The Weeknd.

O kalėjimas arba liūdna baigtis gatvėje jam buvo ne šiurpinanti distopija, o artima realybė. „Namuose neturėjau tėvo figūros. Aplink nebuvo jokių berniukų. Tik aš ir mano mama. Nenorėjau sesers, bet labai troškau brolio“, – vaikystę kalbėdamas „The Guardian“ prisiminė atlikėjas.

The Weeknd / AP nuotr.

Gyvendamas gatvės gyvenimą, jis sakė niekada negalvojęs apie galimybę apsilankyti pas psichologą. „Maniau, kad terapija – privilegijuotųjų reikalas. Kreipimasis į terapeutą – ne tas dalykas, kurį daro Toronto gatvėse užaugęs vaikinas“, – tam pačiam leidiniui sakė The Weeknd.

Atlikėją visą laiką žavėjo sena, laikui nepavaldi muzika. Galbūt todėl jis nutarė pasiskolinti Eltono Johno dainos „Your Song“ eilutę „I hope you don`t mind“ ir įdėti ją į savo dainą „Scared to Live“. E. Johnui šis sprendimas itin patiko.

„Abelis turi unikalų, artistišką balsą – tai išties puikaus, ilgai gyvuosiančio artisto bruožas. Esu labai sujaudintas, kad „Your Song“ DNR surado kelią į „Scared to Live“. Tai – puikiausias įvertinimas, kokio kada nors gali sulaukti dainų kūrėjas“, – variety.com sakė E. Johnas. Jis The Weeknd muziką dažnai giria ir savo instagramo paskyroje.

Nors scenoje The Weeknd spinduliuoja pasitikėjimą savimi, realiame gyvenime viskas ne taip paprasta, pripažino pasaulinio garso žvaigždė. „Kartais bandai bėgti nuo to, kas esi, ir visada sugrįžti į tą pačią vietą. Sukūręs albumą „After Hours“ supratau: nebesu tas žmogus. Buvau, bet augu ir tampu vis išmintingesnis. Vieną dieną turėsiu vaikų ir sakysiu jiems, kad jie nebūtų tokie, kaip kadaise buvau aš“, – portalui variety.com kalbėjo The Weeknd.

Audringos naktys jau praeityje – jas pakeitė absoliutus atsidavimas darbui. „Didžiąją laiko dalį praleidžiu vienas namuose. Nelabai mėgstu kur nors eiti. Man patinka dirbti, manau, esu priklausomas nuo darbo. Net jei nedirbu, vis tiek galvoju apie darbą. Spėju, tai padeda nuvyti mintis apie vienatvę“, – kalbėjo jis leidiniui „CR Fashion Book“.

The Weeknd / Vida Press nuotr.

2015 m. atlikėjas ėmė susitikinėti su modeliu Bella Hadid. Nors 2016 m. pora dar drauge pozavo ant „Grammy“ apdovanojimų raudonojo kilimo, netrukus pasklido žinia, kad jiedu pasuko skirtingais keliais. 2017 m. ėmė sklisti gandai, kad atlikėjas susitikinėja su atlikėja Selena Gomez. Pora kartu apsigyveno, tačiau po mėnesio išsiskyrė. Po nelaimingų santykių su S. Gomez, The Weekend vėl atnaujino draugystę su B. Hadid, tačiau ir šįsyk neilgam.

The Weeknd / Vida Press nuotr.

2020-ųjų vasario 16 d. The Weeknd atšventė 30-ąjį jubiliejų. „Manau, žmonės kalba, kad ketvirtoji dešimtis yra geriausi metai todėl, kad tampi tuo, kuo turi būti. Tai – pradžia ne tik naujo mano gyvenimo etapo, bet ir antrojo mano kaip atlikėjo dešimtmečio. Jaučiu, kad mano karjera tik prasideda“, – variety.com kalbėjo atlikėjas.

Jo apdovanojimų kraityje – trys „Grammy“, penki „American Music Awards“, devyni „Billboard Music Awards“, du „MTV Video Music Awards“ apdovanojimai, atlikėjas buvo nominuotas ir „Oskarui“.

The Weeknd / AP nuotr.

2014 m. The Weeknd paaukojo 50 tūkst. dolerių Toronto universitetui, jame buvo įsteigtas vienos iš Etiopijos kalbų kursas. Vėliau universitete buvo įkurtos ir Etiopijos studijos. 2016 m. The Weeknd paaukojo 250 tūkst. dolerių judėjimui „Black Lives Matter“, o pastaruoju metu skyrė daugiau nei 1 mln. dolerių Toronto medikams, kovojantiems priešakinėse koronaviruso linijose.

Šokiruoti gerbėjus mėgstantis The Weeknd paskutinį kartą nustebino, o kai kuriuos ir išgąsdino savo išvaizdos pokyčiais. Atlikėjas instagrame pasidalijo nuotrauka, kurioje jo veidas atrodo tarsi po plastinių operacijų. Netrukus pasirodė ir dainos „Save Your Tears“ vaizdo klipas, kuriame taip pat matyti kardinalūs The Weeknd pokyčiai.

Spėliones apie tai, kad atlikėjo veido bruožus bus pakoregavęs skalpelis, sustiprino ir tai, jog 2020-ųjų lapkritį Amerikos muzikos apdovanojimuose jis pasirodė sutvarstytu veidu. Visgi vėliau paaiškėjo, kad tai buvo tik nepriekaištingai atliktas grimas, o atlikėjo veido formas pakeitė specialiai jam pagaminti protezai, rašė leidinys „Reuters“.