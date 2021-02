Paskelbti „Auksinių gaublių“ nominantai: tarp jų – „The Queen`s Gambit“, „The Crown“ ir „Emily in Paris“

Vasario 3-ąją aktorės Sarah Jessica Parker ir Taraji Penda Henson paskelbė pretendentus pelnyti „Auksinį gaublį“ – antrąjį pagal svarbą apdovanojimą kino ir televizijos pasaulyje, neretai laikomą ir „Oskaro“ pranašu. Įprastai rengiama sausį, virtuali 78-oji apdovanojimų ceremonija šiemet dėl pandemijos suduoto smūgio kino industrijai vyks neįprastai vėlai – vasario 28 d.

Žemiau pateikiame pretendentus pelnyti „Auksinį gaublį“ pagrindinėse nominacijose. Visą nominacijų sąrašą rasite čia.

Geriausias draminis filmas:

„The Father“,

„Mank“,

„Nomadland“,

„The Trial of the Chicago 7“,

„Promising Young Woman“.

Geriausias režisierius:

David Fincher, „Mank“,

Regina King, „One Night in Miami“,

Aaron Sorkin, „The Trial of the Chicago 7“,

Chloe Zhao, „Nomadland“,

Emerald Fennell, „Promising Young Woman“.

Geriausia dramos aktorė:

Viola Davis, „Ma Rainey`s Black Bottom“,

Andra Day, „The United States vs. Billie Holiday“,

Vanessa Kirby, „Pieces of a Woman“,

Frances McDormand, „Nomadland“,

Carey Mulligan – „Promising Young Woman“.

Vanessa Kirby / AP nuotr.

Geriausias dramos aktorius:

Riz Ahmed, „Sound of Metal“,

Chadwick Boseman, „Ma Rainey’s Black Bottom“,

Anthony Hopkins, „The Father“,

Gary Oldman, „Mank“,

Tahar Rahim, „The Mauritanian“.

Antony Hopkins / AP nuotr.

Geriausias antrojo plano aktorius:

Sacha Baron Cohen, „The Trial of the Chicago 7“,

Daniel Kaluuya, „Judas and the Black Messiah“,

Jared Leto, „The Little Things“,

Bill Murray, „On the Rocks“,

Leslie Odom, Jr., „One Night in Miami“.

Geriausia antrojo plano aktorė:

Glenn Close, „Hillbilly Elegy“,

Olivia Colman, „The Father“,

Jodie Foster, „The Mauritanian“,

Amanda Seyfried, „Mank“,

Helana Zengel, „News of the World“.

Amanda Seyfried / AP nuotr.

Geriausias scenarijus:

Emerald Fennell, „Promising Young Woman“,

Jack Fincher, „Mank“,

Aaron Sorkin, „The Trial of the Chicago 7“,

Florian Zeller, Christopher Hampton, „The Father“,

Chloe Zhao, „Nomadland“.

Geriausia komedija ar muzikinis filmas:

„Borat Subsequent Moviefilm“,

„Hamilton“,

„Music“,

„Palm Springs“,

„The Prom“.

Geriausia komedijos ar muzikinio filmo aktorė:

Maria Bakalova, „Borat Subsequent Moviefilm“,

Kate Hudson, „Music“,

Michelle Pfeiffer, „French Exit“,

Rosamund Pike, „I Care a Lot“,

Anya Taylor-Joy, „Emma“.

Anya Taylor-Joy / AP nuotr.

Geriausias komedijos ar muzikinio filmo aktorius:

Sacha Baron Cohen, „Borat Subsequent Moviefilm“,

James Corden, „The Prom“,

Andy Samberg, „Palm Springs“,

Lin-Manuel Miranda, „Hamilton“,

Dev Patel, „The Personal History of David Copperfield“.

Geriausias animacinis filmas:

„The Croods: A New Age“,

„Onward“,

„Over the Moon“,

„Soul“,

„Wolfwalkers“.

Geriausias filmas užsienio kalba:

„Another Round“ (Danija),

„La Llorona“ (Gvatemala/Prancūzija),

„The Life Ahead“ (Italija),

„Minari“ (JAV),

„Two of Us“ (Prancūzija/JAV).

Geriausias miniserialas ar televizijos filmas:

„Normal People“,

„The Queen`s Gambit“,

„Small Axe“,

„The Undoing“,

„Unorthodox“.

„Neortodoksiška“ / Stop kadras

Geriausias miniserialo ar televizijos filmo aktorius:

Bryan Cranston, „Your Honor“,

Jeff Daniels, „The Comey Rule“,

Hugh Grant, „The Undoing“,

Mark Ruffalo, „I Know This Much is True“,

Ethan Hawke, „The Good Lord Bird“.

Geriausia miniserialo ar televizijos filmo aktorė:

Cate Blanchett, „Mrs. America“,

Daisy Edgar-Jones, „Normal People“,

Shira Haas, „Unorthodox“,

Nicole Kidman, „The Undoing“,

Anya Taylor-Joy, „The Queen's Gambit“.

Geriausias draminis televizijos serialas:

„The Crown“,

„Lovecraft Country“,

„The Mandalorian“,

„Ozark“,

„Ratched“.

Serialas „Emily in Paris“ / Vida Press nuotr.

Geriausia draminio televizijos serialo aktorė:

Olivia Colman, „The Crown“,

Jodie Comer, „Killing Eve“,

Emma Corrin, „The Crown“,

Laura Linney, „Ozark“,

Sarah Paulsen, „Ratched“.

Geriausias draminio televizijos serialo aktorius:

Riz Ahmed, „Sound of Metal“,

Chadwick Boseman, „Ma Rainey's Black Bottom“,

Anthony Hopkins, „The Father“,

Gary Oldman, „Mank“,

Tahar Rahim, „The Mauritanian“.

Geriausias miuziklo ar komedijos žanro televizijos serialas:

„Emily in Paris“,

„The Flight Attendant“,

„The Great“,

„Schitt`s Creek“,

„Ted Lasso“.

Geriausia miuziklo ar komedijos žanro televizijos serialo aktorė:

Lily Collins, „Emily in Paris“,

Kaley Cuoco, „The Flight Attendant“,

Elle Fanning, „The Great“,

Jane Levy, „Zoey`s Extraordinary Playlist“,

Catherine O'Hara, „Schitt`s Creek“.

Jason Sudeikis / AP nuotr.

Geriausias miuziklo ar komedijos žanro televizijos serialo aktorius:

Don Cheadle, „Black Monday“,

Nicholas Hoult, „The Great“,

Eugene Levy, „Schitt`s Creek“,

Jason Sudeikis, „Ted Lasso“,

Ramy Youssef, „Ramy“.

Geriausias garso takelis:

„The Midnight Sky“,

„Tenet“,

„News of the World“,

„Mank“.

„Auksiniai gaubliai“ neretai vadinami JAV Kino meno ir mokslo akademijos apdovanojimų pranašais. Kaip rašoma „NY Times“, per pastaruosius 20 metų 50 proc. „Auksinių gaublių“ laureatų tais pačiais metais pasisekė „nuskinti“ ir „Oskarą“.

Virtuali 2021-ųjų „Auksinių gaublių“ apdovanojimų ceremonija vyks vasario 28 d. Beverli Hilse, Kalifornijoje, JAV. Įprastai vykdavusios sausio pradžioje, šiemet apdovanojimų iškilmės dėl pastaraisiais metais COVID-19 pandemijos padarytos įtakos kino pasauliui rengiamos kaip niekada vėlai. Renginį ves aktorės Tina Fey ir Amy Poehler.

Kadangi šiemet visame pasaulyje ilgą laiką neveikė, o kai kur vis dar neveikia kino teatrai, daugelis „Auksiniam gaubliui“ nominuotų filmų dar tik laukia premjeros kino teatrų salėse. Šių metų apdovanojimai išskirtiniai ir tuo, jog tarp nominantų dominuoja interneto platformų „Netflix“ ir „Amazon“ filmai, laidos, serialai.