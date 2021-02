Serialo „The Crown“ įtaka karališkajai šeimai: vėl kils nepasitenkinimas dėl elgesio su princese Diana?

Viena iš galimų pramogų šiuo metu – serialai. Jei esate jų mėgėjas, tikėtina, į jūsų akiratį pateko ir serialas „The Crown“ apie britų karališkąją šeimą. Neseniai pasirodė informacija, kad pati karališkoji šeima nėra patenkinta šiuo serialu – mano, kad tokie serialai, kaip šis, gadina jos įvaizdį ir reputaciją. Ką rodo tokia karališkosios šeimos reakcija?

Lietuvoje gyvenantis britas Chrisas Butleris sako, kad toks serialas, kaip „The Crown“, gali turėti įtakos britų karališkajai šeimai, nes yra populiarus ir žmonės iš šio serialo semiasi informacijos.

„Jeigu tėra remtasi faktais, bet iš esmės – drama, tai gali šiek tiek žaloti. Iš esmės susiformuoja įvaizdis, kas serialas yra padarytas Dianos šalininkų. Dėl to Charlesas atrodo gana prastai. Aš įsivaizduoju, kad tai jiems didžiausias nemalonumas, kad vėl kils šioks toks nepasitenkinimas, jog karališkoji šeima su princese Diana elgėsi ne visai gerai“, – mintimis dalijasi britas.

Net praėjus daugiau nei 20-iai metų po mirties princesės Dianos istorija nenueina užmarštin – net princui Harry atsitraukus nuo karališkosios šeimos dėmesio princesė Diana sulaukia daugiau.

„Istorija kartojasi, – teigia Ch. Butleris. – Haris ir jo motina dažnai lyginami: kaip jis elgiasi, jaučiasi, kad jis yra jautrus žmogus, kaip jis elgiasi su kitais karališkosios šeimos nariais, publika... Žmonės lygina ir princesė Diana yra tikrai nepamiršta, tikrai nenuėjo į antrą planą.“

Serialai išties daro įtaką karališkosios šeimos įvaizdžiui, tačiau prie šio įvaizdžio kaitos prisideda ir pati karališkoji šeima, kai ima kištis į serialų kūrimo procesą. Tai ne vienintelis atvejis, kai taip nutinka – dar visai neseniai „YouTube“ tinkle pasirodžiusi 1969 m. dokumentika greitai dingo.

„Ji buvo du kartus parodyta per BBC ir karalienė nusprendė, kad užtenka. Yra toks posakis: nereikia į karališkosios šeimos reikalus įleisti per daug šviesos – turi būti šiek tiek paslaptingumo. Manau, kad tas serialas – labai geras pavyzdys, kad šviesos įleido per daug ir nieko gero iš to nebus.

Velso princo Charleso ir princesės Dianos vestuvės / AP nuotr.

Kita vertus, kiek aš mačiau „YouTube“, ten nieko baisaus nėra, prieš 50 metų viskas atrodo beveik mielai. Neįsivaizduojama, kad tai dabar padarytų kokios nors žalos. Bet ne visi sutinka, kad tada tai buvo gera idėja – netgi dabar jiems atrodo, kad tada įsileido per daug, galbūt tai buvo klaida, tad geriau, kad tai nepasikartotų“, – kalba pašnekovas.

Paklaustas, ar savotiška cenzūra neblogina karališkosios šeimos reputacijos ir įvaizdžio, Ch. Butleris sako, kad reikia balanso: nereikia, kad karališkoji šeima būtų atsitraukusi nuo visuomenės, bet kaip parodyti A neparodant B – tikras menas.

Plačiau – vasario 1 d. laidos „Labas rytas, Lietuva“ įraše.