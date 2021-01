„Černobylio“ aktorius Stellanas Skarsgardas: ekrane – nuožmus veikėjas, namuose – 8 vaikų tėvas

Seriale „Černobylis“ TSRS Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojo Boriso Ščerbinos vaidmenį atliekantis švedų aktorius Stellanas Skarsgardas garsėja vaidmenimis brutaliuose filmuose. Aktorius įsitikinęs – būtų labai nuobodu, jei filmai nekeltų nepatogių klausimų. Tiesa, namuose S. Skarsgardas sušvelnėja. Jis – aštuonių vaikų tėvas, keturi iš jų jau pasekė tėvo pėdomis.

Ekrane – įvairiausius vaidmenis įkūnijantis aktorius, o namuose – net aštuonių vaikų tėvas. Nors S. Skarsgardas tris keturis mėnesius per metus plaukioja po plačiuosius kino pasaulio vandenis, visą likusį laiką skiria šeimai.

„Jeigu tenka iškeliauti ilgesniam laikui, mane lydi žmona ir vaikai. Taigi, kartais jie mokosi per atstumą, bet pamato pasaulio. Manau, kad tai nėra pati blogiausia patirtis. Ar esu geras tėvas? Nežinau. Vaikams suteikiu tai, ką suteikiu“, – sakė S. Skarsgardas anksčiau LRT.lt publikuotame 2019 m. Gražinos Arlickaitės interviu.

Jarredas Harrisas ir Stellanas Skarsgardas / BNS nuotr.

Net keturi aktoriaus vaikai pasekė tėvo pėdomis ir tapo aktoriais. „Jie neturi romantinių iliuzijų. Nemanau, kad galėjo tokių turėti, stebėdami mano gyvenimą. Aktoriaus darbas – toks pats, kaip kiti darbai. Jis sudėtingas, bet labai įdomus. Stengiuosi kaip galėdamas palaikyti savo vaikus, pasidalinti profesine patirtimi. Tai geriausia, ką turiu. Nežinau, kuo nuspręs tapti mano jaunesni vaikai. Žmogus turi pats pasirinkti savo kelią“, – G. Arlickaitės interviu kalbėjo „Černobylio“ aktorius.

Tiesa, leidiniui „The Guardian“ vėliau S. Skarsgardas prisipažino iš pradžių nerimavęs dėl sūnų profesinio pasirinkimo. „Sunku tapti aktoriumi, kai aktorius – tavo tėvas, kadangi visada iš paskos velkasi šešėlis. Laimei, jie visi greitai atsistojo ant kojų ir pralenkė mane“, – kalbėjo aktorius.

Stellanas Skarsgardas su žmona Megan Everett / AP nuotr.

Jis prisipažino vaikams nedalijantis patarimų, susijusių su darbu. „Jeigu duodi jiems patarimą ir jie kažką pasiekia, tada jie jaučiasi taip, tarsi to būtų pasiekę ne patys. Gali būti ir taip, kad tu duodi jiems patarimą ir juo pasinaudoję jie nepasiekia to, ką ketino. Tada jie gali sakyti: „Tai tavo sumauta kaltė“, – „The Guardian“ kalbėjo humoro jausmo nestokojantis aktorius.

Visą gyvenimą trunkanti aktorystė, nori nenori, susimaišo su asmeniniu gyvenimu. Kai kurios asmeninės charakterio savybės veikia įkūnijamus personažus, o vaidmenys – charakterį. „Kiekvienas asmuo turi skirtingų savybių, skiriasi tik jų proporcijos. Vaidmenys leidžia suprasti, kaip veikia pasaulio matymas, kai šios proporcijos išsidėlioja kita tvarka. Tai ugdo empatijos jausmą, kuris padeda geriau įsigilinti į vaidmenis“, – mintimis dalijosi S. Skarsgardas.

Stellanas Skarsgardas (Ščerbina), Jarredas Harrisas (Legasovas) / AP nuotr.

Kai buvo filmuojamas „Černobylis“, Lietuvoje aktorius praleido pusę vasaros. „Išsivežiau pačius geriausius įspūdžius. Džiaugiausi gražia gamta, puikiais žmonėmis ir gerais restoranais – man labai svarbu geras maistas“, – Lietuvą LRT.lt publikuotame interviu gyrė S. Skarsgardas.

Ir nors 69-erių aktorius karjerai pašventė visą savo gyvenimą, vaikystėje jis svajojo tapti diplomatu. „Tai buvo mano svajonė. Iki 16-kos į aktorystę nežiūrėjau rimtai, tačiau tada gavau vaidmenį švedų seriale, po kurio akimirksniu tapau labai žinomas – netrūko ir šaukiančių merginų, ir kitų dalykų. Iki tol manimi nesidomėjo nė viena mergina. Taigi, staiga tapti diplomatu man nebeatrodė taip patrauklu kaip anksčiau“, – „The Guardian“ yra kalbėjęs S. Skarsgardas.

Emily Watson, Stellanas Skarsgardas / AP nuotr.

Aktorius džiaugėsi, kad augo protingų tėvų šeimoje. „The Independent“ jis pasakojo, kad tėvai per daug nesižavėjo sūnaus sėkme, o tai leido likti nusileidus ant žemės. „Taip pat išmokau, kad tavo asmenybė, kurią pristatai viešumoje, linkusi labai greitai atitolti nuo to, kas iš tiesų esi. Jeigu tarp to, kaip tave suvokia kiti, ir tarp to, kas tu jautiesi esantis, atsiranda pernelyg didelė skirtis, tai gali būti išties pavojinga“, – kalbėjo S. Skarsgardas.

„The Guardian“ aktorius pasakojo, kad nuo mažens buvo susipažinęs su juodaodžių istorija, Holokaustu – su šiomis temomis aktorius stengėsi kuo anksčiau supažindinti ir savo vaikus. „Apie tai, kuo domėjosi, mano tėvai kalbėdavosi namuose, todėl mūsų šeimoje buvo įprasta prie vakarienės stalo kalbėtis apie pilietinių teisių judėjimus ir panašias temas“, – pasakojo S. Skarsgardas.

Stellanas Skarsgardas / AP nuotr.

S. Skarsgardas garsėja vaidmenimis žiauraus siužeto filmuose, kurių scenose dažni palydovai – kraujas, ginklai ir atvirai nuogi kūnai. „Vaidmuo siaubo scenose man nekelia jokių problemų. Mėgstu, kai priartėjama prie pavojingų ribų“, – leidiniui „The Independent“ kalbėjo aktorius.

„Švedijoje žurnalistas manęs neklaustų, kodėl filme pasirodžiau visiškai nuogas. Ko gero, nuogą mane jau daugelis matė saunoje“, – pridūrė S. Skarsgardas.

Suvaidinęs daugiau nei 100 filmų, aktorius įsitikinęs – būtų be galo nuobodu, jeigu visi filmai būtų panašūs ir nekeltų nepatogių klausimų. „Manau, kad pasaulyje būtina būti kontroversišku. Būtina nuolat kalbėti dalykus, kurių žmonės nemėgsta, nes mums reikia balsų, reikia idėjų gausos. Jos turėtų būti testuojamos ir kvestionuojamos, bet turi būti leidžiama jas kelti“, – „The Independent“ cituojamas S. Skarsgardas.

