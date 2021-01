Gudzinevičiūtės karjeros vingiai: atsisakė „kiekvieno svajonės“, po operacijos mokėsi vaikščioti iš naujo

„Pavadinimas „durna“ turbūt buvo pats gražiausias iš to, ką teko išklausyti“, – laiką po to, kai gavusi nedažną pasiūlymą atstovauti Sąjungos rinktinei jo atsisakė, LRT TELEVIZIJOS laidoje „Gimę tą pačią dieną“ pamena šaulė Daina Gudzinevičiūtė. Gyvenime jai ne kartą teko priimti nelengvą sprendimą, tačiau atsakymas į klausimą, kaip vėl vaikščioti, buvo paprastas: „Nori vaikščioti – turi vaikščioti.“

1965 m. gruodžio 23 d. Teklė ir Vytautas pataikė į dešimtuką – D. Gudzinevičiūtės kelias pažymėtas olimpinės ir pasaulio čempionės titulais. Teklės iš Pasvalio ir Vytauto iš Laukintukų kaimo šeima susikūrė Vilniuje – čia, Žvėryne, susikūrė ir pirmieji jų dukros įspūdžiai, ir jos išgalvotas draugas Sančė.

„Atsimenu šiukšlių konteinerį, į kurį lipau pasirinkti dzikų, nes ruošiausi eiti žvejoti. Dar atsimenu išgalvotą draugą, kurį turėjau Žvėryne, net atsimenu, kaip atrodė namas. Vaikystės atsiminimai būna keisti. Turbūt ne kartą teko girdėti, kad maži vaikai turi kažkokių neaiškių giminių, vos ne iš ano gyvenimo prisiminimų. Tai ir aš tokį vieną iki šiol turiu.

Po to visas gyvenimas iki pat kokių 29 metų, kai išsikrausčiau iš tėvų namų, buvo Lazdynuose. Ten lankiau darželį, kadangi labai neskaniai kvepėjo verdamas pienas ir nenorėjau miegoti popiečio miego, 4 metų su raktu ant kaklo išeidavau namo. Einu namo, atsirakinu duris ir laukiu, kol tėvai pareis iš darbo. Tėvai – tarnautojai, parvažiuoja 18.20 val. ir aš sau ramiai sėdžiu. Anksti išmokau skaityti. Dar nėjau į mokyklą, lįsdavau prie brolio, už ką gaudavau – man būdavo įdomu, ką jis skaito, ką mokosi. Dar iki mokyklos jau kalbėjau rusiškai ir šiek tiek lenkiškai. Lazdynų kiemas buvo didžiulė kalbų maišalynė“, – prisiminimais dalijasi ji.

Gruodžio pabaigoje gimusi mergaitė į mokyklą pradėjo eiti jau šešerių. Ir iš visų dalykų būsimoji čempionė labiausiai nemėgo fizinio lavinimo pamokų.

„Su mokslais buvo įvairiai. Negaliu pasakyti, kad buvau labai prasta mokinė, bet domėjausi tik tuo, kas man buvo įdomiau. Dabar labai priekabiai žiūriu, jeigu kas nors padaro klaidą. Nekalbu apie klaidą, kai skubame rašyti žinutę ir paspaudžiame ne tą knopkę, bet žmogus, kuris daro grubias gramatines klaidas, man iš karto atrodo ne taip rimtai.

Geometrijoje buvo viskas aišku, nes nupaišyta. Beje, buvau piktybinė fizinio lavinimo pamokų nelankytoja. Jeigu mokslo dienos gale, tai susirinkdavau savo daiktelius ir varydavau savo reikalais, nes man buvo svarbesnių dalykų. Būdavau baudžiama už piktybinį nelankymą, bet po to atsileisdavo. Avantiūrizmo turėjau ir kartais prisidirbdavau“, – neslepia D. Gudzinevičiūtė.

Nors kartais už veiksmus tekdavo ir atsakyti, santūrusis sportininkės tėtis šią savo savybę perdavė ir dukrai: „Tėtis mane bardavo, bet tėčio barimas buvo maždaug 2–3 sakiniai: taip niekas nedaro, sarmata prieš žmones ir reikia turėti atsakomybės. Tai buvo daug baisiau už mamos rėkimą. Dabar, kai man reikia ką nors barti, labai retai nutinka, kad aš bambu – ties tuo apsiriboja. Ką čia daugžodžiauti. Su tėčiu ir buvo gilesnis ryšys nei su mama. Gal charakteris ramesnis, neisteriškas – pasakė tris sakinius ir gana.“

Lemtingą žingsnį D. Gudzinevičiūtė žengė būdama vos 12 metų – pradėjo lankyti šaudymo treniruotes. Iš tėčio pusės visa giminė buvo medžiotojai, tad šautuvas mergaitės negąsdino, tik nepatiko, kad „mušasi“.

Daina Gudzinevičiūtė / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Manęs skatinti eiti į šaudyklą nereikėjo. Vyresniame amžiuje, kai prisidirbdavau, vienas iš bausmės būdų būdavo grasinimas, kad neleis į šaudyklą, bet tai būdavo nedažnai. Tuo metu buvau labai nedidukė, o tas ginklas, kurį man davė, buvo didelis, sunkus ir mušėsi. Vis dėlto ginklų atatranka yra stipri, tuo metu mėlynių buvo tikrai labai daug. Jis nebuvo mano ūgio, bet turbūt ne kažin ką už mane mažesnis.

Šaudykloje mergaičių visą laiką būdavo daugiau. Gal tai mane užgrūdino, nes niekada neišskirdavau savęs, kad aš jaunesnė, mažesnė, silpnesnė, kad aš mergaitė. Gaudavau skūron, duodavau atgal ir aikštelėje lygiai taip pat puikiai rungtyniavau su berniukais, niekada nesijaučiau prastesnė ir tarp berniukų išsikovodavau statusą. Manau, tas prisidėjo ir vėliau, kai jau atėjo kitas laikas.

Stereotipai, lyčių nelygybė dar ir dabar juntama, o prieš 20–30 metų ji buvo daug stipresnė. Kai šaudykloje būdavo daug sniego, keli vyresni berniukai išnešdavo cypiantį padarą ir įsmeigdavo į didelę pusnį žemyn galva. Tas padaras išsikrapšto, nusibraukia viską, kas bėga iš akių ir nosies, su kumščiais atgal. Tai buvau aš“, – pasakoja laidos herojė.

Prasimušti į Sąjungos rinktinę buvo kiekvieno svajonė, o čia staiga imu ir nevažiuoju. Pavadinimas „durna“ turbūt buvo pats gražiausias iš to, ką man teko išklausyti.

Kasdien rankose laikomas ginklas ugdo atsakomybę, o D. Gudzinevičiūtei jis atsvėrė net ir jaunystės šėliones. „Jokių žaidimėlių – žinai, kad juokeliai gali pasibaigti labai liūdnai, ir tada nebaisu. O jau to, kuris nežino, ką daryti, rankose ginklas mane šiek tiek gąsdina. Būdama 13–14 metų turėjau savo šautuvą, kurį laikiau namie. Dabar, kai pagalvoji, legalaus greičiausiai nieko nebuvo. Aš su juo važiuodavau treniruotis. Gal nuo 15–16 metų turėjau leidimą, bet žmonės nustebdavo ir policininkai paklausdavo: o kas? Jeigu labai įžūliai, sakydavau – smuikas“, – teigia moteris.

Daina Gudzinevičiūtė / Stop kadras

Klasės draugės pradėjo laiką leisti su berniukais kavinėse, o D. Gudzinevičiūtė tam nelabai turėjo laiko – važiuodavo į šaudyklą. Su šautuvu ji išsiskirdavo tik vasaromis, kurias leisdavo pas senelį Pasvalio rajone. Čia ji patyrė tikro gyvenimo kaime skonį, kuriam adrenalino, beje, taip pat netrūko. Kaime tekdavo nemažai ūkio darbų, tačiau čia pirmą kartą paragauta ir vyno. Sako, ryšys su seneliu buvo ypatingas, kaip ir su viena iš pusseserių – abi buvo pasiutusios ir nepriklausomos, o šias jųdviejų savybes senelis vertino.

„Mūsų rankose darbas degdavo. Važiuoji į fermą, o minskelį tau davė 2 valandoms. Jei susisuksi per valandą, dar valandą galėsi su tuo minskeliu prasilėkti po apylinkes. Toks motociklas buvo“, – kalba pašnekovė.

Atsisakė „kiekvieno svajonės“ – atstovauti Sąjungos rinktinei

Baigusi vidurinį mokslą D. Gudzinevičiūtė atsidūrė gyvenimo kryžkelėje: vienas kelias – į negarantuotas sporto aukštumas, kitas – į mokslo aukštikalnę.

„Neįstojau į teisę, bet įstojau į neakivaizdinį. Dirbau, o po metų buvo galimybė bandyti pereiti į dieninį. Tai buvo vienas iš tų pasirinkimų, kuriuos man ne kartą teko gyvenime daryti. Reikėjo rinktis tarp mokslo ir sporto, nes puikiai supratau, kad pradėjusi mokytis dieniniame tikrai negalėsiu sportuoti. Mano mama buvo ypač tuo nepatenkinta, bet aš nėjau į dieninį, likau prie neakivaizdinio ir vėliau tik nepriklausomybė man sudarė sąlygas pabaigti tą mokslą. Kadangi tai buvo neakivaizdinis, vis tiek sportuoti profesionaliai, būti Sąjungos rinktinėje, gyventi po kelis mėnesius kažkur Rusijoje buvo labai sudėtinga“, – pasakoja sportininkė.

Daina Gudzinevičiūtė / Stop kadras

1988 metais Seule vyko olimpinės žaidynės, kuriose Lietuvos sportininkai laimėjo net 10 aukso, 3 sidabro ir 2 bronzos medalius. D. Gudzinevičiūtė šiose žaidynėse nedalyvavo, tačiau iškovojusi Sovietų Sąjungos taurę išvyko į savo pirmąjį Europos čempionatą Turkijoje, kur užėmė pirmą vietą.

„Atvažiavus baisiai krėtė. Mes vadindavome tai „mandražu“ – tai priešstartinis jaudulys. Iš tikrųjų buvo labai sunku, pirmą dieną pasirodžiau prastai, nes mane labai krėtė. Vyriausiasis treneris vakare per susirinkimą mestelėjo tokią frazę: jau prasčiau nebegalėjai. Aš kaip visada be reakcijos, bet, matyt, kažką viduje užkabino, o gal tiesiog atsileido tas jaudulys, nes supratau, kad pasaulio nebenustebinsiu. Pasirodo, pavyko nustebinti pasaulį ir per kitas dvi dienas pataikiau labai solidžiai. Man su ta visiška nesėkme pirmą dieną pavyko pasivyti ir vienu tašku nugalėti labai patyrusią italę“, – pamena ji.

Ji pamena ir tai, kokį pasididžiavimą kėlė ant sportinio kostiumo atsiradęs užrašas „Lietuva“ – šiuos treningus D. Gudzinevičiūtė ypač saugojo. Kaip ir laisvę rinktis, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę.

„1989 ar 1990 metais su „Dinamo“ Sąjungos rinktine kartu nuvažiavome į Italiją, bet ėjome atskirai. Visos antraštės rašė, kaip lietuviai atsiskyrė ir kaip nebenori eiti prie rusų. Tada net ir „Dinamo“ vadovai labai tolerantiškai pažiūrėjo mus suprasdami, nespausdami. 1990 metais, kai paskelbėme nepriklausomybę, gavau kvietimą į Sąjungos rinktinę ir pasakiau, kad nevažiuoju. Man paskambino treneris, su kuriuo puikiai sutarėme, ir sako: ką reiškia – nevažiuosi? „Viskas, nepriklausomybė, aš nebe Sąjungoje, aš nevažiuoju.“ Niekas to suprasti negalėjo.

Daina Gudzinevičiūtė / J. Šalkausko archyvo nuotr.

Prasimušti į Sąjungos rinktinę buvo milžiniškas darbas, ypač mergaitei ar vaikinui iš Pabaltijo. Turėjai būti gerokai geresnis už maskvietį. Prasimušti į Sąjungos rinktinę buvo kiekvieno svajonė, o čia staiga imu ir nevažiuoju. Pavadinimas „durna“ turbūt buvo pats gražiausias iš to, ką man teko išklausyti. Tada tas patriotizmas nugalėjo, o ta pauzė man leido pabaigti studijas“, – atmena sportininkė.

1991 metais pasklido kalbos, kad milicija ieško ginklų, o radusi juos konfiskuoja, tad D. Gudzinevičiūtė savo šautuvą paslėpė pas tetą kaime, o pati sausio įvykius pasitiko kartu su tauta. Prisižiūrėjusi skaudžių vaizdų ir po kelių mėnesių kažkokiais reikalais nuvykusi į Maskvą ji susiginčijo su toje pačioje kompanijoje buvusiu saugumo karininku. „Jis pasakojo, kad ten buvo tik tušti šoviniai, o aš jau gaudžiausi, galėjau argumentuoti. Mes susiginčijome, bet nieko vienas kitam neįrodėme“, – sako moteris.

Į klausimą, ar galėsiu vaikščioti, jis atsakė: norėsit – galėsit. Kadangi buvo pasakyta vaikščioti, aš išėjau pasivaikščioti. Nuėjau maždaug 100 metrų ir po to valandą sėdėjau ant „bordiūro“, negalėjau nei atsistoti, nei paeiti.

Šalyje suirutė, šaudyklos uždarytos, ginklai išslapstyti. Į profesionalųjį sportą D. Gudzinevičiūtė grįžo tik po metų – išvyko į Europos čempionatą jau kaip nepriklausomos Lietuvos atstovė.

„Tas tarpas nebuvo labai ilgas. Kitoje sporto šakoje galbūt jis būtų lemtingas. Mano sporto šakoje, kur galbūt daugiau įgūdis, reikia mažiau jėgos, daugiau tikslumo, jei esi įsidirbęs, ilgiau atsilaiko. Man jis nebuvo žlugdantis, grįžau į elitą labai nesudėtingai. Daug kam iš sportininkų tuo metu tai kainavo karjerą“, – priduria ji.

Daina Gudzinevičiūtė / Stop kadras

Europos čempionate skirtingose rungtyse D. Gudzinevičiūtė užėmė antrą ir trečią vietas, tačiau į tais metais Barselonoje vykusias olimpines žaidynes, kuriose pirmą kartą dalyvavo nepriklausomos Lietuvos komanda, ji taip ir neišvyko. „Kai atvežiau du medalius, turėjau asmeninį kvietimą, bet kažkodėl Olimpinio komiteto vadovybė nutarė manęs nevežti. Aš to nesureikšminau, gal ne viską žinojau, o mano a. a. treneris Vytautas Blonskis buvo labai įsižeidęs. Mums buvo pasakyta, kad viskas priklausys nuo to, kaip pasirodysiu Europos čempionate. Grįžau su dviem medaliais ir man buvo pasakyta, kad niekur nevažiuoju. Buvo šiek tiek skaudu“, – neslepia pašnekovė.

Vėliau ji kasmet dalyvavo pasaulio arba Europos čempionatuose, 1996 metais – olimpinėse žaidynėse Atlantoje, tačiau prizinių vietų neiškovojo iki pat 2000-ųjų Sidnėjaus, kur jos sąskaitoje atsidūrė olimpinis rekordas ir olimpinės čempionės medalis.

„Prieš mane stovėjusi japonė šovė į žemę. Jai tas krėtimas buvo tokio stiprumo, kad suspazmavo pirštą ir ji įšovė į žemę. Tai labai retai nutinka, tarp profesionalų ypač retai. Kol ją barė, supratau, kad jai baisiau nei man. Matyt, mūsų natūra tokia: kai kažkam už tave blogiau, tai, pasirodo, tau ne taip blogai. Ir man atleido. Aišku, buvo įtampėlės, bet jau galėjau daryti tai, ką buvau išmokusi.

Kadangi buvo žiauriai karšta, šaudykloje buvau su šortais, kas nelabai buvo leidžiama, nes vis tiek žiūrima. Treninginės kelnės nebuvo primygtinis reikalavimas, bet kai reikėjo lipti ant pjedestalo, aš jų neturėjau. Man savo treningines kelnes pasiūlė vienas iš sporto vadovų, bet jos man turėjo būti iki vidurio blauzdų – teko atsisakyti. Stovėjau ant pjedestalo su tais pačiais šortais, nelabai dailiais, ir su sportbačiais, labiau pasirinktais dėl fizinių savybių, o ne dėl grožio, nes mums stabilumas labai reikalingas.

Daina Gudzinevičiūtė / J. Šalkausko archyvo nuotr.

Žinau, kad organizatoriai turėjo problemą – niekas neturėjo Lietuvos himno, teko jo ieškoti. Bet buvo begalinis pasididžiavimas, nustelbiantis viską. Vėliau, aišku, buvo baisios darboholiko pagirios: kitą rytą staiga pabundi ir pasirodo, kad tau nieko nereikia daryti. Šitą išgyventi irgi buvo nepaprasta“, – prisiminimais dalijasi olimpietė.

Po stuburo operacijos pati nueidavo du žingsnius

2006 metais vietoje nenustygstanti D. Gudzinevičiūtė išbandė dar vieną amplua – dalyvavo televizijos šokių projekte, kur, sako, gerokai pasilinksmino, o su šokių partneriu iki šiol palaiko ryšį.

„Visi tie dalykai, jei į juos nežiūri per daug rimtai, nesieki per didelio tikslo, nenori išsibarstyti, persimesti į kita, labai įdomios patirtys. Viskas, ką mes padarome, yra labai įdomios patirtys. Supranti, kad ne viskas yra taip, kaip atrodo“, – kalba laidos herojė.

2012 metais D. Gudzinevičiūtė išrinkta Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidente, tačiau dar pačioje karjeros pradžioje Azerbaidžane ji suprato, kad už savo ir kitų moterų teises reikės gerai pakovoti.

Daina Gudzinevičiūtė / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Atveža mus vakarienės. Vyrai tarpusavy šnekasi, mes dvi beveik nieko nepažįstame. Taip, dėmesys: ką įdėti, ką paduoti? Bet visa kita – mes kaip iš kito pasaulio. Šeimininko žmona su draugiškumu sako: merginos, jūs ateikite prie mūsų, vyrai apie reikalus nori pasikalbėti. Esu jai labai dėkinga už tą frazę. Tai buvo toks dušas – supratome, jog teks prasinešti.

Dabar situacija kardinaliai pasikeitusi, su visais puikiai sutariu, galiu visiškai kitaip bendrauti ir bendrauju, esu pripažinta, bet tam reikėjo laiko. Kaip ir kalba, kad galbūt užtektų vienos kadencijos ar dviejų, bet pirmus 4 metus su tavimi beveik niekas nekalba, nes niekas tavęs nepažįsta, atvažiuoji kartą per metus. Po 4 metų prasideda asmeniniai kontaktai“, – atskleidžia ji.

2018 metais D. Gudzinevičiūtė tapo pirmąja Lietuvos atstove Tarptautiniame olimpiniame komitete. Profesionalaus sporto išugdyta savybė nepalūžti susidūrus su sunkumais jai padėjo ir asmeniniame gyvenime. Kai po stuburo operacijos reikėjo iš naujo mokytis vaikščioti, operavęs chirurgas davė paprastą, bet veiksmingą patarimą.

„Tuo metu buvau nevaikščiojanti, pati galėjau padaryti du žingsnius. Į klausimą, ar galėsiu vaikščioti, jis atsakė: norėsit – galėsit. Į klausimą, ar galėsiu sportuoti, jis atsakė panašiai. Šitą labai gerai įsisavinau ir pirmą dieną, kai mane nuvežė į reabilitaciją, kadangi man buvo pasakyta vaikščioti, aš išėjau pasivaikščioti. Nuėjau maždaug 100 metrų ir po to valandą sėdėjau ant bordiūro, nes negalėjau nei atsistoti, nei paeiti. Sėdėjau ir planavau, kaip man pareiti atgal. Po 3 savaičių reabilitacijos varydavau į visiškai priešingą Druskininkų galą ir grįždavau atgal. Nori vaikščioti – turi vaikščioti. Viskas labai paprasta, iš tikrųjų nėra viskas taip sudėtinga. Nori sportuoti – reikia sportuoti“, – pažymi sportininkė.

Daina Gudzinevičiūtė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Nepasiduoti – pasakyti lengva, bet padaryti dažnai būna labai sunku. Visgi laidos herojė savo gyvenimu įrodė, kad ši sėkmės formulė veikia.

„Labiausiai man nepatinka, kai patys save apkalbame, kai sakome: mes, lietuviai, pavydime... Nė velnio mes nepavydime, mes esame geri, tik tą pripažinkime ir tada būsime dar geresni. Man trūksta pagarbos. Nelabai patinka žodis „tolerancija“, nes tai – kaip netoleruoti laktozės. Man labiau patinka „pagarba“. Gerbkime kitų požiūrius, pasaulėžiūrą, religiją, papročius.

Pagarbos man labai trūksta, bet po truputėlį jos atsiranda. Pagarba pirmiausia sau: jei gerbiu save, tai man savigarba neleidžia, pavyzdžiui, šiukšlinti, rašyti bjaurių komentarų. Tokių dalykų man neleidžia savigarba, vidinis cenzorius. Kai mes jį turime, gerbiame kitus ir kiti mus gerbia“, – mintimis dalijasi D. Gudzinevičiūtė.

Plačiau – sausio 20 d. laidos „Gimę tą pačią dieną“ įraše.

Parengė Indrė Motuzienė.