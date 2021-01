Mirė vieno iš „Bondiados“ filmų režisierius, britų kino kūrėjas Michaelas Aptedas

Britų režisierius Michaelas Aptedas, geriausiai žinomas dėl kelis dešimtmečius kurto televizijos dokumentinio projekto „Up“ ir 1999 metais pasirodžiusio „Bondiados“ filmo „Viso pasaulio negana“ (The World Is Not Enough), mirė penktadienį, eidamas 80-us metus, pranešė kino pramonės grupė.

M. Aptedas režisavo ir daugybę kitų puikių filmų, įskaitant 1980 metais pasirodžiusį filmą „Angliakasio dukra“ (Coal Miner's Daughter) ir 1988 metų juostą „Gorilos rūke“ (Gorillas in the Mist).

Visgi režisierių labiausiai išgarsino novatoriška dokumentinių filmų serija „Up“. Per šį projektą buvo stebimas 14 Britanijos gyventojų iš skirtingų socialinių aplinkų gyvenimas. Dalyviai buvo atrinkti 1964-aisiais, kai kiekvienam iš jų buvo septyneri.

Kas septynerius metus buvo išleidžiama po vieną šio projekto filmą; dalyvių gyvenimas buvo stebimas iki 2019 metų, kol jiems sukako 63-eji. Visa serialo kūrimo trukmė buvo 56 metai.

Michaelas Aptedas / AP nuotr.

„Šiandien širdyje labai sunku, nes gedime gerbiamo režisieriaus, ilgamečio Amerikos režisierių gildijos (DGA) vadovo ir mano draugo Michaelo Aptedo“, – kalbėjo DGA prezidentas Thomas Schlamme'as.

„Jo palikimas liks amžiams įaustas į kino audinį“, – sakoma T. Schlamme'o pareiškime, kuriame jis pabrėžė M. Aptedo novatoriškumą, „tvirtą būdą ir kandų sąmojį“.

Jungtinės Karalystės televizijos ITV, transliavusios serialą „Up“, vadovas Kevinas Lygo pareiškė, kad kanalas labai liūdi dėl šio kūrėjo netekties.

„Serialas „Up“ pademonstravo geriausias ambicingai įgyvendintas televizijos galimybes, tapo visuomenės veidrodžiu, linksmino žiūrovus, kartu leisdamas sužinoti daugiau apie žmonių gyvenimus“, – sakoma pranešime.