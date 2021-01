Susidūręs su pirmų dainų kritika Elvis Presley tapo rokenrolo karaliumi

Prieš 86 metus sausio 8 d. Jungtinėse Amerikos Valstijose gimė Elvis Aaronas Presley – dainininkas ir aktorius, laikomas 20 a. Amerikos muzikos ikona, vadintas rokenrolo karaliumi.

Gimė jis Misisipės valstijoje, Tupele. Būdamas 13-os su tėvais persikėlė gyventi į Tenesio valstiją, Memfį. 1954-aisiais E. Presley, vienai studijai sumokėjęs 4 dolerius, įrašė pirmas dvi savo dainas „Casual Love“ ir „I`ll Never Stand in Your Way“.

Karjerą dainininkas pradėjo 1956 metais, pasirašęs sutartį su įrašų kompanija „RCA Records“. Pirmosios E. Presley dainos buvo smarkiai kritikuojamos. Piktų atsiliepimų sulaukė ir pati jaunoji žvaigždė, neva nemoka dainuoti, jam pranašavo trumpalaikę sėkmę.

E. Presley atliekama muzika skyrėsi nuo to laikmečio standartų ne tik atlikimo maniera – jam scenoje pritarė elektrinė bei bosinė gitaros ir būgnai, kas tuo metu buvo naujovė. Stilius, perimtas iš bliuzo ir operos, formavo išskirtinį tik jam būdingą dainavimo braižą. 6-ajame dešimtmetyje E. Presley toliau kūrė hitus, dainas „All Shook Up“, „Jailhouse Rock“, „One Night“.

E. Presley yra bandęs vaidinti ir kine, tačiau nelabai sėkmingai, todėl galiausiai vėl grįžo prie dainininko karjeros. 1968 metais buvo nufilmuota išskirtinė televizijos laida, kurioje nuskambėjo naujas hitas „If I Can Dream“. Netrukus E. Presley vėl grįžo į geriausių dainų sąrašus ir populiarumo viršūnę.

Elvis Presley / AP nuotr.

Sugrįžęs į Memfį jis įrašė vienas garsiausių savo gyvenimo dainų „Suspicious Minds“ ir „In The Ghetto“. 8-ajame dešimtmetyje – skyrybos su Priscilla, pasigirdo gandų apie rokenrolo karaliaus priklausomybę nuo receptinių vaistų ir pakitusią elgseną. 1977 m. rugpjūčio 16 d. viena garsiausių muzikos istorijos žvaigždžių mirė savo prabangiame dvare.

Plačiau – sausio 8 d. laidos „Labas rytas, Lietuva“ įraše.