Hitą „Last Christmas“ atlikusio George`o Michaelo žvaigždės spindesį temdė skandalai ir nuopuoliai

Simboliška, jog atlikęs jau daugelį metų per Kalėdas skambantį nesenstantį hitą „Last Christmas“, dainininkas George`as Michaelas šį pasaulį paliko 2016 m. Kalėdų rytą, būdamas vos 53-ejų. Nors sulaukė pasaulinio pripažinimo, atlikėjo gyvenime netrūko ir tamsos akimirkų. Jo šlovės spindulius temdė narkotikai, depresija ir sudėtingos seksualinės tapatybės paieškos.

G. Michaelas, kurio tikrasis vardas Giorgios Kyriacos Panayiotou, 1963 m. gimė Jungtinėje Karalystėje, tačiau, kaip išduoda atlikėjo pavardė, abu jo tėvai buvo graikai. Muzikinę kelionę būsimasis atlikėjas pradėjo metro stotyse, kur dainuodavo grupės „Queen“ dainas.

Vėliau jis pradėjo dirbti didžėjumi. Tiesa, dar lankydamas mokyklą G. Michaelas susipažino su Andrew Ridgeley, su kuriuo vėliau įkūrė milžiniško pasisekimo sulaukusią grupę „Wham!“.

Grupė ėmė kepti muzikos albumus, važinėti po pasaulinius turus. 1985 m. po ilgų, net pusantrų metų trukusių derybų, „Wham!“ duetui buvo leista apsilankyti Kinijoje – griežtoje santvarkoje tąsyk pasirodė pirmoji vakarietiškos muzikos grupė.

„Niekas nebuvo matęs nieko panašaus. Visas jaunimas buvo abstulbęs, visi trypčiojo kojomis. Žinoma, policija nebuvo patenkinta ir baiminosi, kad nekiltų riaušės“, – grupės pasirodymą apibūdino jį stebėjęs Kinijos televizijos laidų vedėjas Kan Lijun.

Nors grupė sulaukė didelio pasisekimo, 1987 m. G. Michaelas pasuko solo karjeros keliu, kuris buvo ne mažiau sėkmingas. Tiesa, kartu su šlove atlikėjo pečius užgriuvo ir asmeninės problemos. Žiniasklaidos antraštėse ėmė mirgėti naujienos ne apie G. Michaelo koncertus, o skandalus su teisėsauga.

George`as Michaelas / AP nuotr.

G. Michaelas ne kartą įkliuvo policininkams su narkotikais, du sykius buvo teistas už vairavimą apsvaigus. Atlikėjui teko ne sykį atsakyti ir už neleistinus seksualinius santykius viešoje vietoje.

2009 m. duodamas interviu „The Guardian“ G. Michaelas prisipažino, jog pusantrų metų turėjo rimtų problemų su migdomaisiais. „Du sykius sėdau į mašiną pamiršęs, kad esu išgėręs migdomųjų. Nesvarbu, kad taip pasielgiau netyčia, – klaidą pakartojau antrą kartą ir galėjau ką nors užmušti. Tačiau niekada nesu apkaltintas tuo, kad vairavau neblaivus. Vairavau išsekęs ir padauginęs migdomųjų“, – kalbėjo atlikėjas.

Tame pačiame interviu G. Michaelas atvirai kalbėjo ir apie problemas su marihuana. Atlikėjas „The Guardian“ žurnalistui Simonui Hatternstone`ui sakė, jog seniau per dieną surūkydavo 25 suktines, todėl baiminosi, kad gali pakenkti savo balsui.

„Dabar surūkau septynias aštuonias“, – 2009 m. prisipažino dainininkas. Jis pridūrė, kad ilgą laiką kovoja su šia priklausomybe ir nuolat sau iš naujo pažada mesti rūkyti.

George`as Michaelas / AP nuotr.

1998 m. G. Michaelas viešai prisipažino, kad yra gėjus. 1999 m. žurnalo „The Advocate“ vyr. redaktorei Judy Wieder jis sakė, kad nuo pradžių fantazuodavo apie moteris, todėl manė, kad yra kelyje į heteroseksualumą. Tiesa, paauglystėje mintis apie moteris pakeitė svajonės apie vyrus.

„Man įsimylėjus vyrą, baigėsi mano konfliktas dėl biseksualumo, – interviu sakė jis. – Porą sykių maniau, kad pamilau moterį. Tada įsimylėjau vyrą ir supratau, kad ankstesni jausmai nebuvo panašūs į meilę.“

Duodamas interviu žurnalui „GQ“, G. Michaelas sakė numanantis, kad jo seksualinę orientaciją lėmė auklėjimo ypatumai. „Galima sakyti, neturėjau tėvo, nes jis visada buvo užsiėmęs darbo reikalais. Buvau ypač artimas su savo motina. Visos mano ankstyvosios seksualinės fantazijos aiškiai išdavė mano orientaciją, tačiau tuo metu to nesupratau“, – atviravo dainininkas.

George`as Michaelas / AP nuotr.

Jis taip pat pasakojo, kad vaikystėje dažnai jausdavosi taip, tarsi mama jo nelaikytų vyru. „Mano mamos brolis Colinas nusižudė dieną po to, kai gimiau aš. Mama manė, kad taip įvyko dėl to, kad jis buvo gėjus. Esu tikras, kad ji bijojo manyje pamatyti bent kokį homoseksualumo ženklą, nes jai buvimas gėjumi buvo tolygu kančiai. Visiškai tai suprantu, nors ji be reikalo nerimavo“, – žurnalui „GQ“ sakė G. Michaelas.

Tiesa, kalbos apie žymaus atlikėjo orientaciją pasklido jau daug anksčiau, nei jis viešai apie tai prisipažino, tačiau G. Michaelas ilgą laiką tylėjo. Vėliau „The Independent“ jis sakė, kad baiminosi motinos reakcijos ir tai, ką po tokios žinios jai teks patirti. Vėliau leidiniui „The Huffington Post“ jis sakė: „Iširus grupei „Wham!“ susirgau depresija, nes supratau, kad esu gėjus, o ne biseksualus“.

Grupė „Wham!“, George`as Michaelas, Andrew Ridgeley / AP nuotr.

Prisipažinęs, kad yra gėjus, G. Michaelas ėmė atvirai ir aktyviai palaikyti LGBT bendruomenės teises, aukoti labdarai, prisidedančiai prie ŽIV/AIDS gydymo. Jis taip pat atvirai kalbėdavo apie savo partnerius, ne sykį prisipažino bijojęs, kad neužsikrėstų ŽIV. 1993 m. nuo AIDS sukeltų komplikacijų mirė G. Michaelo partneris, dizaineris Anselmo`as Feleppa.

Netrukus iškeliavo ir atlikėjo motina, su kuria jis palaikė itin artimus ryšius. 2008 m., kalbėdamas leidiniui „Digital Spy“ atlikėjas prisipažino, jog po netekčių kaip reikiant palūžo. „Buvo baisiai depresyvus metas. Gedėjau beveik trejus metus. Jaučiausi tarsi būčiau prakeiktas“, – sakė G. Michaelas.

1996 m. jis ėmė susitikinėti su buvusiu stiuardu Kenny`iu Gossu. 2005 m. pasklido kalbos, kad ilgą laiką drauge gyvenanti pora Didžiojoje Britanijoje ketina įteisinti savo partnerystę, tačiau planus jie atidėjo, o 2011 m. pasuko skirtingais keliais.

„Wham!“ grupės narys Andrew Ridgeley / AP nuotr.

2012 m. G. Michaelas užmezgė santykius su žvaigždžių stilistu ir fotografu Fadi Fawaz. Jis 2016 m. Kalėdų rytą ir rado mylimąjį G. Michaelą negyvą savo paties miegamajame.

Be priklausomybių, atlikėją kamavo ir rimtos sveikatos problemos. 2011 m. jis atšaukė pasirodymą Londone dėl to, kad pasigavo virusinę infekciją. Vėliau medikai informavo, kad likus porai valandų iki pasirodymo, atlikėjas ėmė jausti smarkius krūtinės skausmus. Jam buvo diagnozuotas plaučių uždegimas.

Smarkiai pablogėjus būklei, G. Michaelui buvo sukelta dirbtinė koma, atlikta tracheotomija – chirurginė procedūra, kai įpjaunant kaklą ir gerklės sienelę padaroma anga, pro kurią oras tiesiai patenka į gerklę. 2013 m. atlikėjas iškrito iš važiuojančio automobilio ir patyrė sunkią galvos traumą.

Gerbėjai gedi per Kalėdas iškeliavusio G. Michaelo / AP nuotr.

2016 m. gruodžio 25-osios rytą hito „Last Christmas“ atlikėjas buvo rastas negyvas savo lovoje. Tik 2017 m. gydytojai pranešė mirties priežastį – širdies nepakankamumas. G. Michaelo laidotuvės įvyko kovo 29 d. Vykstant privačiai ceremonijai, kurioje dalyvavo tik artimieji, velionis atgulė Highgate`o kapinėse, šalia ten palaidotos motinos.

Per tris dešimtmečius trukusią karjerą G. Michaelas pelnė krūvą apdovanojimų, tarp jų – 4 „Brit Awards“ statulėles, 4 „MTV Video Music Awards“ statulėles, tris „American Music Awards“ apdovanojimus, du „Grammy“ apdovanojimus i daugelį kitų. Per gyvenimą G. Michaelas spėjo parduoti daugiau nei 115 mln. įrašų, 80 mln. įrašų pardavė kaip solo atlikėjas ir tapo vienu geriausiai parduodamų atlikėjų pasaulyje.