Žiūrovų širdis pavergę „Šok su žvaigžde“ nugalėtojai KaYra ir Justas: didžiausia pergalė, kad susitikome

„Net jei buvome liūdni ar savimi nepasitikintys, iki paskutinės minutės išlikome savimi“, – portalui LRT.lt iškart po pergalės projekte „Šok su žvaigžde“ sakė aktorė, atlikėja Kristina Radžiukynaitė-KaYra ir Justas Girdvainis.

– Jūsų dvylikos savaičių kelionę projekte „Šok su žvaigžde“ vainikavo pergalė – ar galite patikėti tuo, kas nutiko? Kokios emocijos užplūdo?

Kristina: Dar negaliu tuo patikėti. Iki paskutinės akimirkos buvau įsitikinusi, kad tikrai nelaimėsime. Ir komisija finale mus vertino galbūt mažiau palankiai, galvojau, gal tikrai kažko pritrūko, nors vidinis jausmas kuždėjo, kad tikrai labai stengėmės. Galbūt atrodė, kad žiūrovas atsižvelgs į komisijos nuomonę.

Taigi prieš pat paskelbiant nugalėtojus Justui pasakiau, kad būsime treti, tačiau nereikia jaudintis – tikrasis laimėjimas yra tai, kad apskritai dalyvavome, sutikome vienas kitą ir pan. Kai išgirdau, kad laimėjome, iš pradžių maniau, kad man pasirodė, supratau, kad pergalė atitenka mums tik tada, kai pamačiau Justą euforijoje.

Justas: Kai sužinojau, kad šoksiu su Kristina, iškart pasakiau mamai, kad mūsų pora turi galimybę laimėti. Bet buvo ir dvejonių. Kai Kristina per finalą vis kartojo, kad būsime treti, giliai širdyje norėjosi tikėti, kad pasiseks ir tapsime nugalėtojais. Nežinau, ar tas tikėjimas ir lėmė pergalę, tačiau jis manęs neapleido.

Šok su žvaigžde, KaYra ir Justas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kristina: Justas visada yra tikėtojas! Jis ir man padėdavo neprarasti tikėjimo viso projekto metu ir kiekvieną savaitę įžiebdavo viltį, kad tai dar ne paskutinė laida, kad viskas bus gerai.

Justas: Esu tikėtojas, svajoju, stengiuosi tą energiją skleisti.

– Šiame projekte Justai, buvai mokytojas, tačiau prisipažinai, kad ir Kristina tave daug ko išmokė.

Justas: Žmonės dažnai galvoja, kad esu arogantiškas.

Kristina: Vos tik susipažinusi su Justu ir aš taip maniau! (Juokiasi.)

Kristina Radžiukynaitė ir Justas Girdvainis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Justas: Tai yra tam tikra mano kaukė, įvaizdis, tačiau iš tiesų esu jautrus. Kristina padėjo man atsiskleisti ir labiau pasitikėti savimi, o ne savo kauke, su kuria tampu pamaiva, arogantišku, per daug savimi pasitikinčiu. Už tai esu jai labai dėkingas.

– Kristina dar prieš pusfinalį sakė, kad bus labai liūdna, kai projektas pasibaigs. Po paskutinės treniruotės finalo išvakarėse taip pat braukė ašarą.

Kristina: Dabar nėra taip liūdna, kaip aš galvojau – yra labai gera ir linksma. Laimėjimas vis tik kažkiek nuima tą kartėlį. Net ne kažkiek, o labai. Žinoma, suvokti, kad projektas baigėsi, kad nebeliks repeticijų, susitikimų, kavos pertraukėlių, tempimo pratimų ir kitų mūsų ritualų, yra sunku – esu prieraišus žmogus.

Prisirišau ir prie Justo, ir prie visų žmonių, kurie mus supa repeticijų, šokio aikštelėje, prie paties LRT kolektyvo. Man kaip visiškai ne sporto žmogui tai buvo pirmas kartas, kai mane veža sportas.

Šok su žvaigžde, KaYra ir Justas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Justas: Nors Kristina finalo dieną graudinosi, aš buvau pakilios nuotaikos. Mūsų emocijos ir nuotaikos dažnai skiriasi. Man šokiai nesibaigia, aš vis tiek kiekvieną dieną šoku, gal todėl liūdesio nejaučiu. Juolab, kad tai pirmas toks didelis projektas, kuriame dalyvauju, ir iškart labai pasisekė. Kas įvyko iš tiesų, manau, suprasiu tik vėliau.

– Finale susitikote trys stipriausios ir daugiausiai žiūrovų palaikymo sulaukusios poros. Įtempčiausia kova teisėjų balų lentelėje kiekvieną savaitę vyko tarp jūsų ir aktoriaus, prodiuserio Dovydo Laukio bei Melisos Valinovič.

Kristina: Mes su Dovydu visada susižiūrėdavome ir žinojome, kad vienas kitam esame didžiausi konkurentai. (Juokiasi.) Mes su Justu niekada apie tai nekalbėjome, bet visada tai žinojome.

Ir aš tikrai nebūčiau pykusi ar labai blogai pasijutusi, jei jis būtų laimėjęs. Mano manymu, visi finalo dalyviai buvo verti pergalės. Dovydas buvo labai techniškas, visada tuo labai žavėjausi. Edgaras su Katerina mane žavėdavo, kad jie visada buvo labai nuoširdūs ir šilti. Mes su Justu buvome meniški, istorijų pasakotojai. Finale susitiko trys skirtingos poros, tad žiūrovams tikrai buvo iš ko rinktis.

Justas: Tačiau būtent sveika konkurencija labiausiai ir padeda tobulėti. Visos poros buvo labai stiprios.

Kristina Radžiukynaitė ir Justas Girdvainis / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Ką jums reiškia tai, kad finale komisijos nuomonė buvo tik patariamojo pobūdžio, o pergalę jums skyrė žiūrovai?

Kristina: Labai daug. Justui jau sakiau, kad ko neišmokau per kelis mėnesius, to neišmoksiu per paskutinę savaitę. Turbūt pasiekiau tam tikras savo ribas. Jei šokčiau kelerius metus, galbūt būčiau labiau patobulėjusi. Kiek galėjau, tiek pasiekiau. Tačiau žinojau, kad mes su Justu turime dideles širdis ir milžinišką tikėjimą menu bei jo galia. Ir turėjau viltį, kad žiūrovas tai pajaus širdimi ir balsuos už širdį.

– Jei reikėtų savo kelią apibūdinti vienu sakiniu, koks jis būtų?

Kristina: Man šis kelias siejasi su vienu sakiniu, kuris ištatuiruotas man ant riešo, – „viskas bus gerai“. Jis nuolat sukosi mintyje.

Justas: Didžiausia pergalė šiame projekte – ne pirmoji vieta, o Kristina.

– Gerbėjai, projekto teisėjai žiūri į jus ir netiki, kad vis tik esate tik draugai... Intriga.

Kristina: Galbūt pasikartosiu, tačiau šis projektas yra apie šokius, apie teatrą, apie istorijas. Viską, ką darėme, darėme dėl šito projekto, dėl to, kad jautėme, kad taip reikia. O tą intrigą veikiausiai sukūrėme ne mes, o komisijos nariai, vedėjai, žiūrovai.

Mums patiems tai kėlė įvairias emocijas, tačiau patys tikrai nesistengėme kurti intrigų. Ir socialiniuose tinkluose, ir gyvenime buvome tiesiog tokie, kokie esame – buvome savimi. Todėl labai didžiuojuosi mumis abiem, kad tokiais sugebėjome išlikti iki pat paskutinės minutės.

Net jei kartais buvome liūdni, kartais savimi nepasitikintys, finalo dieną net ir susipykę. Ir viską, ką norėjome ir galėjome parodyti, parodėme savo šokiais.

Šok su žvaigžde, Kristina-KaYra ir Justas / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Artėja gražiausios metų šventės, ko palinkėtumėte visiems?

Justas: Pirmiausia norisi visiems padėkoti, šeimai, draugams, visiems, kurie balsavo, palaikė, rašė gražius žodžius, kurie dirbo su mumis, treneriams – visiems, kurie bent piršteliu prisidėjo prie mūsų pasirodymų. Šventės šiemet galbūt bus kitokios, tad linkiu neliūdėti – viskas bus gerai. Su šeimomis galime susisiekti per atstumą. Aš taip pat pasiliksiu namuose. Svarbiausia, kad visi liktume sveiki ir laimingi.

Kristina: Šiuo sunkiu laikotarpiu noriu visiems palinkėti šviesos ir pozityvo. Nepamirškime, svarbiausia – sveikata ir meilė. Taigi saugokime artimus žmones. Aš taip pat sutiksiu Kalėdas viena, nuotoliniu ryšiu susisiekusi su tėvais, balta mišraine, kurios tikriausiai atsiųs močiutė ir savo dirbtine eglute. Nesvarbu, koks uraganas ar kas dedasi aplink, – svarbiausia yra meilė, tad mylėkime vieni kitus ir saugokime.