81-erių Tina Turner – jautriai ir atvirai apie gyvenimą: amžius tėra skaičius, niekad neleidau, kad jis man trukdytų

81-erių muzikos pasaulio deivė Tina Turner už visą gyvenimą neblėstantį savo žvaigždės ryškumą sako esanti dėkinga ypatingam žmogui, sutiktam gyvenimo kelyje. Tai – jos vyras Erwinas Bachas. Atvirai mintimis apie meilę, gyvenimą ir dvasingumą atlikėja pasidalijo naujoje knygoje „Happiness Becomes You: A Guide to Changing Your Life for Good“, rašo „People“.

Neseniai pasirodžiusioje savo naujausioje knygoje T. Turner be užuolankų prisipažįsta esanti dėkinga savo vyrui E. Bachui, su kuriuo jau septynerius metus laimingai gyvena Ciuriche, Šveicarijoje. Labiausiai už tai, kad jis išmokė ją mylėti neatsisakant savęs.

„Mes suteikiame vienas kitam laisvės ir erdvės būti asmenybėmis, tačiau tuo pačiu metu esame pora, – savo knygoje rašo T. Turner. – Erwinas, kuris pats yra tarsi stichinė jėga, niekada nejautė jokios grėsmės dėl mano karjeros, talento ar šlovės. Jis man įrodė, kad tikra meilė neturi užgožti mano spindesio, kad ir jis suspindėtų. Atvirkščiai, mes esame vienas kito gyvenimo šviesa ir norime kartu spindėti kuo ryškiau.“

Tina Turner / AP nuotr.

T. Turner ir 64-erių E. Bachas pradėjo susitikinėti 1986 m., praėjus dešimtmečiui po to, kai dainininkė visam laikui paliko smurtautoją vyrą Ikę Turnerį. Nepaisant 16-kos metų skirtumo, meilė netruko įsiplieksti.

„Įsimylėjusi savo vyrą Erwiną buvau priversta palikti savo komforto zoną ir atsiverti netikėtoms gyvenimo dovanoms, – knygoje, kurią cituoja „People“, rašo T. Turner ji. – Tą dieną, kai susipažinau su Erwinu oro uoste Vokietijoje, turėjau būti per daug pavargusi po skrydžio, per daug paskendusi mintyse apie būsimą koncertinį turą ir per daug skubanti greičiau nuvykti į viešbutį, kad atkreipčiau dėmesį į mano įrašų kompanijai atstovaujantį jauną muzikos vadybininką, atvykusį manęs sutikti.“

Tina Turner / AP nuotr.

Bet vos tik jį pastebėjusi, T. Turner prisipažįsta iš karto pajutusi emocinį ryšį: „O juk tada galėjau nekreipti dėmesio į tai, ką jaučiau, galėjau įsiklausyti į vidinį balsą, man sakantį, kad tą dieną neatrodžiau gerai ar kad neturėčiau galvoti apie romantiką, nes ji niekur neveda. Bet aš paklausiau savo širdies. Išėjau iš komforto zonos ir nusprendžiau, kad man yra svarbu pažinti Erwiną. Tas paprastas pirmasis susitikimas peraugo į ilgus ir gražius santykius ir mano vienintelę tikrą santuoką.“

Per tuos kelis kartu praleistus dešimtmečius E. Bachas apdovanojo T. Turner svarbiausiomis gyvenimo dovanomis. 2017 m. vyras jai paaukojo savo inkstą, nes dėl inkstų nepakankamumo dainininkės gyvybei buvo iškilęs pavojus.

„Džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad mano mylimo vyro Erwino dėka, padovanojusio man gyvenimo dovaną – vieną iš savo inkstų – aš kasdien galiu puikiai jaustis ir dalintis meile gyvenimui, – rašo T. Turner. – Esu labai dėkinga, kad ne tik išgyvenau, bet ir jaučiausi pakankamai gerai, kad galėčiau perduoti jums šią knygą, kupiną brangiausių man gyvenimo duotų dovanų – svarbiausių dovanų, kurias tik galiu pasiūlyti.“

Tina Turner / AP nuotr.

Knygoje T. Turner išsamiai pasakoja apie tai, kad ne vienus metus savo gyvenime vadovaujasi budizmo principais ir parodo skaitytojams, kaip juos taikyti, kad jų gyvenime būtų daugiau džiaugsmo.

„Aš tikrai tikiu, kad amžius tėra tik skaičius, ir niekada neleidau, kad šis skaičius man trukdytų, – rašo T. Turner. – Nei tada, kai buvau 42-ejų ir žmonės sakė, kad esu per sena būti roko žvaigžde, nei dabar, sulaukus aštuoniasdešimties, kai knyga, kurią seniai svajojau parašyti, pagaliau yra jūsų rankose. Man jau 80, bet aš vis dar metu sau iššūkį augti, išeiti iš komforto zonos, pagerinti savo gyvenimą ir būti naudinga kitiems.“

T. Turner gimė 1939-aisiais, tik tada vadinosi Annos Mae Bullock vardu. Turner pavardę ji gavo ištekėjusi už savo pirmojo vyro muzikanto Ike Turnerio, kuris sugalvojo ir jos sceninį vardą.

Tina Turner ir Ike Turneris / AP nuotr.

Pirmiausia Tina išgarsėjo dainuodama vyro grupėje „Kings of Rhythm“, vėliau pavadinta Tinos ir Ike duetu. Tiesa, pirmasis populiarumas buvo lydimas ir asmeninių dramų. Būdama vos aštuoniolikos ji pastojo nuo grupės saksofonininko Raymondo Hillo. Tačiau jų santykiai ilgai netruko – R. Hillas buvo priverstas palikti grupę, tad išvyko gyventi į kitą miestą dar prieš tai, kai gimė jo ir Tinos sūnus Craigas. Taip Tina liko vieniša su kūdikiu ant rankų.

Netrukus į Tinos širdį pasibeldė nauji jausmai. Kol grupei vadovavęs I. Turneris turėjo gyvenimo draugę, su kuria augino du sūnus, jo bei Tinos santykiai buvo platoniški. Vis dėlto užsimezgusi draugystė vėliau peraugo į romantiškus jausmus ir pora 1962-aisiais susituokė. Netrukus jie nusipirko namą, kuriame apsigyveno su Tinos sūnumi Craigu, jų bendru mažyliu Ronnie ir dviem I. Turnerio vaikais.

Tina Turner / AP nuotr.

Tačiau šeiminis gyvenimas nebuvo idiliškas – T. Turner dar anksčiau pasirodžiusioje savo biografinėje knygoje prabilo nuolat kentusi vyro smurtą, pasakojo apie sudėtingą ir tironišką jo būdą. „Kai jis namo atnešė pirmąjį mūsų dueto įrašą plokštelėje, aš sužinojau, kad mane nuo šiol vadins Tina. Tądien jis nusprendė, kad perima kontrolę į savo rankas“, – prisiminimais dalijosi atlikėja. Nepasikentusi vyro elgesio, T. Turner iš namų išėjo turėdama vos 36 centus kišenėje. Pora oficialiai išsiskyrė 1978-aisiais.

Prieš dešimtmetį Tina paskelbė, kad stabdo aktyvią karjerą ir nebenori kasdien intensyviai dirbti. „Aš nedainuoju, nešoku, man nebereikia puoštis. Jau buvau pavargusi nuo scenos ir siekio visus padaryti laimingais. Tik tai visą savo gyvenimą ir dariau, todėl džiaugiuosi pagaliau galėdama gyventi sau“, – „The Times“ duotame interviu kiek anksčiau patikino ji.

Šią vasarą naujai atgimė legendinė T. Turner daina „What`s Love Got To Do With It“. Jos perdirbinį sukūrė norvegų muzikos sensacija Kygo. „Negaliu apsakyti jausmo, kurį patyriau dirbdamas su Tina Turner, ikona, kurios klausydamas aš užaugau.„What`s Love Got To Do With It“ yra mano viena mėgstamiausių visų laikų dainų“, – pristatydamas dainą kalbėjo Kygo.

Nenuostabu, jog vasarą ji tapo pasauliniu hitu. „YouTube“ platformoje kūrinys buvo perklausytas 24 mln. kartų.