Lyrinių hitų kūrėjas Bryanas Adamsas – ir fotografijos meistras, kūriniai puošia ir privačias kolekcijas

Prieš 61 metus gimė dainininkas ir kompozitorius Bryanas Adamsas. Kanadietis muzikantas užsiima ir filantropine veikla, pasisako už gyvūnų teises, taip pat turi dar vieną pomėgį, kurio rezultatus galima išvysti internete ir parodose. Tai – fotografija.

„Please Forgive Me“ – ši kanadiečių roko muzikanto B. Adamso daina tapo viena ryškiausių 1993 metais muzikos pasaulyje. Tuomet daugybėje šalių ji pateko į muzikos topų viršūnes ir užtvirtino B. Adamso, kaip lyrinių hitų kūrėjo, pozicijas.

1991 metais atlikėjui tarptautinę sėkmę atnešė kita baladė – „(Everything I Do) I Do It For You“. Už ją dainininkas gavo „Grammy“ apdovanojimą dainos, parašytos kinui, kategorijoje. Ji skambėjo filme „Robinas Hudas. Vagių princas“.

Kanadietis muzikos karjerą pradėjo keturiolikos, grojo gitara bičiulio suburtoje grupėje. Vėliau baigė muzikos mokyklą, fortepijono klasę, ir tapo grupės „Shock“, o vėliau – „Sweeney Todd“ nariu.

Pirmieji trys B. Adamso albumai nebuvo itin sėkmingi, tačiau ir neliko nepastebėti. Prikimęs balsas, tembru primenantis jaunąjį Rodą Stewartą, hitų kūrėjo talentas, „šaunaus jaunuolio iš gretimos gatvės“ įvaizdis – dėl viso to B. Adamsą pamėgo muzikinio MTV kanalo eterio rengėjai.

Bryanas Adamsas / AP nuotr.

1984 metų rugpjūtį dainininkė Tina Turner jį pakvietė kartu įrašyti duetą „It`s Only Love“, kurį kritikai įvertino puikiai, o klausytojai iškėlė į pirmąsias vietas radijo stočių eteryje. Tais pačiais metais pasirodė B. Adamso ketvirtasis didžiulio populiarumo sulaukęs albumas „Reckless“. Pasirodžius šiai plokštelei atlikėjas pirmą kartą buvo nominuotas net dviem „Grammy“ statulėlėms.

Per visą karjerą B. Adamsas išleido 14 studijinių albumų, pardavė daugiau kaip 65 milijonus įrašų. Atlikėjas yra daugybę kartų nominuotas prestižiniams apdovanojimams, juos pelnė ir turi savo žvaigždę Holivudo šlovės alėjoje.

Bryanas Adamsas / AP nuotr.

B. Adamsas apdovanotas ir už filantropinę veiklą, savo sukurtą labdaros fondą, kuris padeda tobulinti švietimo sistemą visame pasaulyje. Taip pat jis garsėja ir kaip fotografas, kuriam mielai pozuoja pasaulio garsenybės – draugai ir kolegos. Jo fotografijos eksponuojamos galerijose, muziejuose, patenka į prestižinius žurnalus ir privačias kolekcijas.

