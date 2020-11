Tarp ryškiausių iškeliavusio Seano Connery vaidmenų – lietuvių kilmės laivo kapitonas

Nors daugeliui gerbėjų savaitgalį miręs legendinis aktorius Seanas Connery visada pirmiausia bus agentas 007 – Džeimsas Bondas, jo biografijoje – daugybė įsimintinų vaidmenų, tarp jų – lietuvių kilmės kapitonas juostoje „Raudonojo spalio medžioklė“. Iš vargingos šeimos kilęs S. Connery nė pats nesitikėjo, kad jo vardas bus taip ryškiai įrašytas į kino istoriją.

Rugpjūčio 25 d. 90-ąjį gimtadienį minėjęs aktorius šiandien laikomas vienu ryškiausių ir ikoniškiausių Holivudo talentų. Nors niekada nesvajojo tapti aktoriumi ir nesimokė vaidybos, jis daugeliui jaunesnių kolegų tapo pavyzdžiu ir savotišku autoritetu. Tiesa, S. Connery negimė su auksiniu šaukštu burnoje – paauglystę jis praleido sunkiai dirbdamas, kad galėtų padėti šeimai.

S. Connery gimė 1930-aisiais Edinburge. Tuo metu pasaulis gyveno Didžiosios depresijos nuotaikomis, tad ir Connery`ių šeima sunkiai vertėsi. Ne viename interviu aktorius prisiminė sunkią vaikystę ir kaip būdamas 14 metų jis paliko mokyklą, kad įsidarbintų pieninėje – jam taip teko dirbti, kad padėtų šeimai pragyventi.

Agentą 007 suvaidinęs aktorius Seanas Connery, 1965 m. / AFP/Scanpix nuotr.

„Kartą važiavau taksi į Edinburgo kino festivalį ir vairuotojui vardijau gatvių pavadinimus. Jis nustebo, iš kur visus juos žinau. Iš tiesų būdamas vaikas tame rajone išvežiodavau pieną“, – 2009-aisiais Edinburghlive.co.uk sakė S. Connery. Jis taip pat išbandė vairuotojo, gelbėtojo, pozuotojo ir karstų šlifuotojo darbus.

1948-aisiais S. Connery prisijungė prie Karališkojo laivyno, tačiau netrukus iš jo buvo pašalintas dėl priežasčių, susijusių su jo sveikata. Manoma, kad tikroji pašalinimo priežastis – ūmus vaikino būdas ir netinkamas bendravimas su aukštesnio rango pareigūnais. Būdamas 18 metų jis tapo kūno rengybos treneriu, o 1953-aisiais išbandė savo jėgas konkurse „Misteris Visata“. Ir nors konkurso jis nelaimėjo, būtent po šio konkurso jis pasiryžo dalyvauti aktorių atrankoje, po kurios gavo seržanto Kennetho Johnsono vaidmenį miuzikle „South Pacific“.

Seanas Conneris / AP nuotr.

Tiesa, aktorius ne kartą pripažino, kad jis niekada nesvajojo apie aktoriaus karjerą ir nesitikėjo, kad galėtų vaidinti. „Nesvajojau uždirbti nei 100 milijonų, nei 50 milijonų svarų sterlingų. Žinau, ką reiškia neturėti pinigų ir žinau, ką pinigai man reiškia. Noriu tiesiog eiti savo keliu“, – sename interviu teigė aktorius.

Tačiau pirmąjį vaidmenį gavęs S. Connery pradėjo gauti vis daugiau vaidmenų teatre, kine, televizijoje. Tiesa, nė vieno labai ryškaus, rašoma theguardian.co.uk. Būdamas 30-ies jis gavo šlovę atnešusį Džeimso Bondo vaidmenį. Net ir aktorius Pierce`as Brosnanas, vėlesniuose filmuose sukūręs agento 007 vaidmenį, teigė, kad S. Connery buvo puikiausias Bondas iš visų.

Ir nors daugeliui aktorius visuomet liko pirmuoju Džeimsu Bondu, per 50 savo karjeros metų jam teko dirbti su ryškiausiais režisieriais ir aktoriais. Kaip rašoma CNN, tarp žymiausių talentingojo aktoriaus vaidmenų – „Žmogžudystė Rytų eksprese“, „Indiana Džounsas ir paskutinis kryžiaus žygis“, „Raudonojo spalio medžioklė“ ir daugelis kitų.

„Daugumoje savo vaidmenų ieškau humoro, nes manau, kad tai geriausiai parodo įvairias situacijas ir atskleidžia personažus“, – BBC dokumentiniame filme „Sean Connery: In His Own Words“ kalbėjo aktorius.

Jo kolega, aktorius Harrisonas Fordas, suvaidinęs Indianą Džounsą, su S. Connery susitiko „Indiana Džounsas ir paskutinis kryžiaus žygis“ filmavimo aikštelėje. S. Connery suvaidino Indianos tėvą, profesorių Henrį Džounsą.

„Nežinote, kas yra malonumas, kol jums kas nors nesumoka už tai, kad rusiško motociklo vežimėlyje pasivažinėtumėte su S. Connery duobėtu keliuku. Tai bent buvo smagu! Jei jis dabar danguje, tikiuosi ten yra golfo aikštynų. Ilsėkis ramybėje, mielas drauge“, – Skynews.com citavo H. Fordą, savaitgalį skyrusį šiuos žodžius iškeliavusiam kolegai.

Filme „Raudonojo spalio medžioklė“ S. Connery suvaidino lietuvių kilmės povandeninio laivo kapitoną. „Jis buvo pirmoji tokia ryški žvaigždė, su kuria man teko dirbti. Jis buvo be galo palaikantis. Seanas buvo nuostabus aktorius, iš kurio mokiausi būti tikras prieš kameras“, – apie bičiulio netektį „The Hollywood Reporter“ kalbėjo „Raudonojo spalio medžioklėje“ taip pat suvaidinęs aktorius Alecas Baldwinas.

Manoma, kad Tomo Clancy`io knygoje, pagal kurią pastatytas šis filmas, aprašoma 1961 m. iš Sovietų Sąjungos pabėgusio karininko Jono Pleškio istorija, tiesa, juostoje ji pateikta Holivudo scenaristų akimis.

S. Connery visuomet buvo Škotijos patriotas. Savo interviu žurnalui GQ jis sakė, kad nors ir turi namus Bahamuose (kur ir mirė), JAV, Prancūzijoje ir Škotijoje, širdyje ši visuomet buvo jo tikrieji ir vieninteliai namai. Jis ne kartą pasisakė už tai, kad Škotija turėtų paskelbti savo nepriklausomybę nuo Jungtinės Karalystės.

Seanas Conneris / AP nuotr.

Ne kartą seksualiausiu aktoriumi ar planetos vyru pripažintas aktorius buvo dukart vedęs. Pirmoji jo žmona buvo australų kilmės aktorė Diane Cilento. Pora susilaukė sūnaus, aktoriaus Jasono Conerry.

Sean Connery / AP nuotr.

1975-aisiais vedė prancūzų ir marokiečių kilmės dailininkę Micheline Roquebrune. Ši patvirtino, kad pastaraisiais metais legendinis aktorius sirgo demencija, rašoma BBC. „Jam nebebuvo gyvenimo, – kalbėdama apie vyro ligą sakė našlė. – Jis sirgo demencija. Jo paskutinis noras buvo išeiti iš šio pasaulio be jokio šurmulio, paskutiniu metu jis nebegalėjo išreikšti savęs.“

S. Connery yra pelnęs „Oskarą“, BAFTA statulėlę, „Auksinį gaublį“ ir daugelį kitų apdovanoijmų.