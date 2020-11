Dokumentiniame filme Vytautui Šerėnui atminti – nepažinta pusė, išryškėdavusi užgesus rampų šviesoms

Nors Vytautas Šerėnas buvo žinomas ir daugelio mylimas žmogus, toli gražu ne visiems buvo matoma kita jo gyvenimo pusė, kurią pats labai saugojo, – taip, kaip privatų gyvenimą saugo išmintingi žmonės, portalui LRT.lt sako žurnalistė Aistė Stonytė, viena dokumentinės juostos „Vytautas Šerėnas. Tikrovė ir sapnai“ kūrėjų.

Kitą, dar nepažintą, 2019 metų gegužę iškeliavusio humoristo pusę dokumentiniame filme „Vytautas Šerėnas. Tikrovė ir sapnai“ lapkričio 1-ąją išvys ir LRT TELEVIZIJOS žiūrovai.

Dokumentinį filmą apie V. Šerėną kartu su broliu kino režisieriumi Audriumi Stoniu ir tėvu aktoriumi Česlovu Stoniu kūrusi A. Stonytė pasakoja, kad jiems buvo svarbu, jog prisiminimais apie humoristą, ekonomikos mokslų daktarą, ilgametį laidos „Dviračio žinios“ kūrėją dalytųsi ne tie, kurie jį žinojo, o tie, kurie pažinojo.

Dokumentinis filmas „Vytautas Šerėnas. Tikrovė ir sapnai“ / Filmo stop kadras

„Mums atrodė labai svarbu, kad apie šį be galo žinomą žmogų kalbėtų ne tie, kurie jį žinojo ar dėl susiklosčiusių aplinkybių buvo kartu suvesti į bendrus projektus, bet tie, kurie jį tikrai pažinojo ir jam pačiam buvo brangūs, artimi.

Tai pirmiausia Vytauto žmona Dalia, jo draugas Haroldas Mackevičius („Dviračio žinių“ kūrėjas – LRT.lt), kurio iniciatyva ir gimė šis filmas, kolegos ir bičiuliai Rolandas Kazlas, Algis Ramanauskas, Rimas Šapauskas, Kristina Kazlauskaitė, Augustinas Gricius“, – filme prisiminimais apie V. Šerėną besidalijančius velionio artimuosius vardija A. Stonytė.

Aistė Stonytė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Šviesaus atminimo V. Šerėnui prireikė nemažai pastangų, kad sukurtų save tokį, kokį iš ekranų jį pažinojo ne vienas besižavintis žiūrovas. Tai, besidalydamas prisiminimais, patvirtina ir V. Šerėno studijų laikų draugas, buvęs humoristo kambario draugas Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Filmo kūrėjams pavyko ne tik prakalbinti prezidentą – jie apsilankė ir buvusiame jųdviejų su V. Šerėnu bendrabučio kambaryje.

„Kai pradėjome pasiruošimo darbus, Haroldas pasiūlė pakalbinti prezidentą, nes juodu su Vytautu buvo studijų draugai ir tikrai geri bičiuliai. Todėl sutarėme, kad pokalbis vyks ten, kur jie praleido daugiausia laiko kartu, tai yra Vilniaus universiteto studentų bendrabutyje.

Neįtikėtina, kad ten dar išlikę kambariai, kurie mažai pasikeitė nuo jų studijų laikų. Prezidento atsiminimai, nukėlę mus į Vytauto studijų metus, buvo labai vertingi, nes padėjo suprasti, kokios tvirtos valios žmogus buvo Vytautas, sugebėjęs save ištraukti iš sudėtingos aplinkos, kurioje augo, ir kiek pastangų jam prireikė, kad sukurtų save tokį, kokį mes jį žinojome“, – sako A. Stonytė.

Dokumentinis filmas „Vytautas Šerėnas. Tikrovė ir sapnai“ / Filmo stop kadras

Dokumentinio filmo žiūrovai išvys ir iki šiol nematytus asmeninius šeimos archyvus, kuriais pirmą kartą po humoristo mirties sutiko pasidalyti jo žmona Dalia. „Jie padėjo praskleisti uždangą į svarbią Vytauto gyvenimo dalį ir geriau pažinti jį patį“, – sako viena iš filmo kūrėjų A. Stonytė.

Pas V. Šerėno žmoną vyko nerimaudami

Kalbėti apie neseniai išėjusius artimuosius ir draugus nėra lengva – tai filmo kūrėjai žinojo nuo pat pradžių. „Ypač išgyvenome dėl to, ar pavyks prakalbinti Vytauto žmoną Dalią, ar jai nebus per sunku. Atsimenu, kai atvažiavau į jų namus, dar neprasidėjus filmavimui paklausiau, ar čia, kambaryje, kuriame kalbėjome, yra Vytauto stalas, ir Dalia apsipylė ašaromis... Tada pamaniau, kad mums nepavyks. Dar per daug aštrus netekties skausmas.

Todėl nepaprastai vertinu Dalios pasitikėjimą. Nes, kad ir kaip būtų sunku, susitikome ne vieną kartą. Važiavome į sodybą, kurioje juodu leido daug laiko, kur buvo filmuojamos Bratkų scenos, kur užgeso Vytauto gyvybė... Dalia pasidalijo ne tik archyvais, kurie padėjo atskleisti tikrai nematytą jų gyvenimo pusę, bet ir itin asmeniškais, jautriais prisiminimais, kurie leido geriau pažinti Vytautą“, – pasakoja A. Stonytė.

Dokumentinis filmas „Vytautas Šerėnas. Tikrovė ir sapnai“ / Filmo stop kadras

Daugiau nei dešimtmetį dokumentinių apybraižų ciklą „Legendos“ kurianti A. Stonytė sako, kad žmogus gali būti žinomas ir daug nuveikęs valstybės labui, tačiau tai negarantuoja, jog jam išėjus visi noriai dalysis prisiminimais. Kuriant istoriją apie V. Šerėną, iš jo artimųjų ir bičiulių žodžių traukti nereikėjo – jie kalbėjo su didele meile ir šviesa, sako A. Stonytė.

„Pats faktas, kad visi, kuriuos kalbinome, norėjo pasidalyti atsiminimais apie Vytautą ir tai darė su didele meile, labai daug pasako apie pagrindinį filmo herojų. Po montažo su komanda kalbėjome, kad iš tiesų žmogus gali būti daug nuveikęs, nusipelnęs šaliai, žinomas, tačiau tai negarantuoja, kad jam išėjus visi norės dalytis prisiminimais.

Ši tema labai įdomi. Ne kartą apie tai kalbėjome kurdami „Legendas“. Kas tai lemia? Žmogaus padorumas, pagarba kitiems, gebėjimas draugauti, nesitikint nieko mainais? Žiūrovai galbūt atsakys sau į šiuos klausimus po filmo“, – svarsto A. Stonytė.

Vytautas Šerėnas / Asmeninio Dalios Šerėnienės archyvo nuotr.

Paliko ne šešėlį, o šviesą

Nors prisimenama gerokai per anksti užgesusi legenda, filme justi šviesi nuotaika, tvirtina A. Stonytė: „Šviesus žmogus po savęs palieka ne šešėlį, o kažkokį negęstančios šviesos ruožą. Todėl ir filmo nuotaika – šviesi. Gal dar ir dėl to, kad atrodė, jog visi, kurie kalbėjo, bando pasakyti tai, ko nespėjo pasakyti jam esant gyvam. Vytautas išėjo gerokai per anksti, labai netikėtai. Visiems liko daug neišsakytų gražių žodžių, neišsakytos meilės. Dėl to visi tarsi pavėluotai, bet bando būtent tai jam pasakyti.“

Dokumentinį filmą apie humoristą V. Šerėną LRT TELEVIZIJOS žiūrovai išvys lapkričio 1-ąją – Visų Šventųjų dieną. Tiesa, iš pradžių juostą planuota transliuoti spalio 10-ąją, V. Šerėno gimimo dieną. „Tačiau planus pakoregavo rinkimai. Dabar tuo džiaugiamės.

Būna, kai jau norisi minėti išėjusių žmonių gimtadienius, juos švęsti. Tačiau Vytautas išėjo labai neseniai, ir tai dar skausminga. Todėl prisiminti jį dieną, kai prisimename visus išėjusiuosius, emociškai bus teisingesnis sprendimas“, – kalba viena filmo kūrėjų.

„Išėjus žmogui, jo atspindžiai lieka jo draugų prisiminimuose. Iš tos prisiminimų mozaikos detalių susidėlioja žmogaus portretas. Stiprios, įdomios asmenybės portretas nėra dvimatis, vien komiškas ar linksmas. Vytauto portretas daugiaplanis. Bet tai atskleis filme tie, kurie matė jį ne tik rampų šviesoje“, – sako A. Stonytė.

Vytautas Šerėnas / BNS nuotr.

LRT.lt primena, kad V. Šerėnas gimė Antagavės kaime, Ignalinos rajone. 1975 metais baigė Ignalinos vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus politechnikumą ir įgijo ryšininko specialybę. Baigęs mokslus, dirbo Ignalinos tarpmiestinėje telefonų stotyje, vėliau tarnavo sovietinės armijos statybos daliniuose suvirintoju Maskvos srityje.

Grįžęs iš kariuomenės Vilniaus universitete įgijo darbo ekonomikos specialybę. 1988–1993 metais studijavo aspirantūroje, apgynė mokslų daktaro disertaciją.

1993–1995 metais dirbo Valstybinėje kainų ir konkurencijos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vyriausiuoju specialistu. 1995 metais gavo koncerno „Volkswagen“ stipendiją tęsti ekonomikos mokslus Vokietijoje, tačiau pasirinko darbą televizijoje, ėmė vesti televizijos laidą „Dviračių žynios“.

Vytautas Šerėnas / P. Lileikio/LRT nuotr.

V. Šerėno biografijoje – dešimtys sukurtų personažų, projektų ir laidų. Jis ne kartą yra prisipažinęs, kad dirbdavo ir savaitgaliais, tačiau darboholiku savęs niekada nevadino, visuomet sakė užsiimantis mėgstama veikla, o savo nuoširdumu ir taiklia mintimi rado kelią į ne vieno televizijos žiūrovo širdį.

59-erių V. Šerėnas iškeliavo 2019-ųjų gegužę. Humoristui sustojo širdis sodyboje Labanoro girioje, kur su šeima atokiau nuo miesto šurmulio leisdavo savaitgalius.

Dokumentinį filmą „Vytautas Šerėnas. Tikrovė ir sapnai“ žiūrėkite sekmadienį, lapkričio 1 d., 21.30 val. per LRT TELEVIZIJĄ.