Rudeninę „Maisto banko“ akciją pradėjo žymūs šalies veidai, rinkę produktus ir vaišinę medumi

Spalio 23-24 dienomis visoje Lietuvoje vyks tradicine tapusi „Maisto banko“ akcija, kurios metu siekiama surinkti kuo daugiau paramos ilgo galiojimo maisto produktais socialiai pažeidžiamiems Lietuvos gyventojams. Akcijos organizatoriai pripažįsta: šios akcijos metu visuomenės susitelkimas kaip niekada svarbus.

„Pavasarį dėl karantino neįvykusi „Maisto banko“ akcija dar labiau apsunkino pažeidžiamiausiųjų kasdienybę. Tad be galo svarbu, kad šios rudeninės akcijos metu susitelktume ir padėtume tiems, kam to labiausiai reikia. Pastebime, kad pirkėjai vis labiau įsitraukia ir į „Maisto banko“, ir į kitas socialines akcijas. Tikiu, kad ir šįkart jie atsilieps į pagalbos prašymą“, – pranešime žiniasklaidai cituojama komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorė Ernesta Dapkienė.

Penktadienį ir šeštadienį 118-oje „Maximos“ parduotuvių „Maisto banko“ savanoriams bus galima perduoti ilgo galiojimo maisto produktų. Pirkėjų prašoma aukoti baltymais turtingo maisto: mėsos, žuvies ar analogiško augalinio maisto konservų. Taip pat akcijos metu organizacijai bus galima paaukoti lėšų nuskenavus specialią akcijos skrajutę.

Žymūs šalies žmonės pradėjo rudeninę „Maisto banko“ akciją / Pranešimo autorių nuotr.

„Po „Maisto banko“ akcijos vėliava stoja trys šimtai kitų nevyriausybinių organizacijų, kurios rinks paramą savo globojamiems žmonėms. Tai reiškia, kad kiekviename mieste suaukoti produktai ir pasieks to krašto stokojančius asmenis. Dažniausiai tai senjorai, neįgalieji, gausios šeimos ar vieniši tėvai – juos pandemija palietė stipriausiai.

Nuoširdžiai džiaugiuosi – kasmet vis gerėjantys akcijos rezultatai rodo augantį mūsų visuomenės solidarumą, atjautą, norą padėti. Tikiu, kad šioje akcijoje žmonės taip pat išliks vieningais“, – sako „Maisto banko“ vadovas Simonas Gurevičius.

„Maisto bankas“ imasi visų būtinųjų saugumo priemonių. Akcijos saugos taisyklės suderintos su Nacionaliniu sveikatos centru: buvo sumažintas savanorių skaičius, jiems pravesti papildomi mokymai, miestuose, kuriuose paskelbtas karantinas, akcija neįvyks arba pasirinktas pasyvusis būdas: pirkėjai prekes aukoti galės į tam skirtas dėžes.

Penktadienį akcijos startui paminėti skirtame renginyje, kurį vedė Jogaila Morkūnas, taip pat dalyvavo Indrė Stonkuvienė, Asta Meschino, Orijus Gasanovas, Neringa Zeleniūtė, Beata Nicholson, Richardas Jonaitis, Livija Gradauskienė, Simona Nainė, Nida Degutienė ir kiti. Įžymybės ne tik rinko maisto produktus, dalino akcijos skrajutes, bet ir vaišino pirkėjus indeliais su medumi.

Šios akcijos metu surinkti maisto produktai bus išskirstyti po daugiau nei 350 ne pelno siekiančių organizacijų, kurios rūpinasi įvairiomis socialiai pažeidžiamomis gyventojų grupėmis: daugiavaikėmis šeimomis, mažas pajamas gaunančiais neįgaliaisiais, senoliais, bedarbiais, vienišomis motinomis, socialinėje krizėje atsidūrusiems asmenimis.

Akcija vyksta jau 17-tus metus iš eilės. Kiekvieną mėnesį „Maisto banko“ globojamiems žmonėms prekybos tinklas skiria maisto produktų už daugiau nei 40 tūkst. eurų. Taip sunkiai gyvenančius žmones kelis kartus per savaitę pasiekia įvairūs maisto produktai: duonos gaminiai, bakalėjos prekės ir kt. Be abejo šios paramos skyrimas „Maisto bankui“ nenutrūko ir per karantiną.