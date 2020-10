Minimos drąsiais moterų aktais fotografiją pakeitusio Helmuto Newtono 100 gimimo metinės

Holivudo moterys buvo kultinio fotografo Helmuto Newtono kūrybos įkvėpimas. Laužydamas nusistovėjusias normas H.Newtonas savo ikoniškuose kadruose įamžino tokias kino ir mados pasaulio legendas kaip Catherine Deneuve, Grace Jones, Charlotte Rampling, Isabella Rossellini.

Pažinti iš arčiau šią nevienareikšmę asmenybę galėsite režisieriaus Gero von Boehm dokumentiniame filme „Helmut Newton: begėdiškas grožis“ („Helmut Newton: The Bad and the Beautiful“, 2020), kurio specialūs seansai bus rodomi spalio 29–lapkričio 2 d. Lietuvos kino teatruose, rašoma filmo atstovų pranešime žiniasklaidai.

Spalio 31 d. menininkas būtų šventęs savo šimtąjį gimtadienį. Šiai progai skirtame filme garsaus fotografo modeliai dalinasi prisiminimais ir pateikia savo interpretacijas apie prieštaringai vertinamo genijaus gyvenimą ir kūrybą. Provokuojančiai moteris vaizduojantys kadrai iki šiol kelia klausimą: menininko akyse jos buvo subjektais ar objektais?

Helmuto Newtono fotografija / Pranešimo autorių nuotr.

H. Newtonas – mados fotografiją visiems laikams pakeitęs fotografas, sudrebinęs pasaulį išraiškingais, drąsiais moterų aktais. Mados žurnaluose „Vogue“, „Elle“, „Harpper`s Bazaar“ H. Newtono nuotraukos išsiskirdavo savo provokatyvumu, įžūlumu ir drąsa. „Vogue“ redaktorės Annos Wintour teigimu, iš jo niekada negausi gražios merginos nuotraukos paplūdimyje. Neapykantos laiškai plūsdavo į redakcijas, tačiau fotografas tik juokdavosi ir toliau nenuilstamai dirbo.

Jam pozavo legendinės aktorės Charlotte Rampling, Sigourney Weaver, Isabella Rossellini, dainininkė Grace Jones, modeliai Claudia Schiffer, Cindy Crawford. H. Newtonui patiko tik drąsios, charakterį turinčios moterys, kitokios jam kėlė nuobodulį. Nors dėl savo nuotraukų dažnai buvo vadinamas mizogonistu, pats save laikė feministu. Jo akyse moterys triumfuodavo, jos niekada nebūdavo nuolankios žmonos. Tai vyrai jo nuotraukose tapdavo aksesuarais – apvilkti naro kostiumais ar stovintys kažkur tolumoje, jie tik išryškindavo fotografuojamų modelių grožį.

Helmuto Newtono fotografija / Pranešimo autorių nuotr.

1920 m. Berlyne žydų šeimoje gimęs H. Newtonas jau nuo 12 metų žinojo, kad nori būti fotografu ir tyčia praleidinėdavo pamokas mokykloje. Įkvėptas garsių to meto fotomenininkų Brassaï ir Ericho Salomono, jaunuolis leisdavosi į naktinius miesto tyrinėjimus ir fotografuodavo tik natūralioje šviesoje.

Kelis metus Helmutas dirbo vokiečių fotografės Yvos studijoje, kur pagal komercinius užsakymus reklamoms dažniausiai būdavo fotografuojamos moterys. Net ir tapęs įžymiu jis save laikė senamadišku, ir kadrų nešvaistydavo veltui – visada laukdavo tinkamos akimirkos. „Žodyne yra du blogi žodžiai: menas ir geras skonis“, – teigė H. Newtonas, nemėgdavęs, kai kas nors jį vadindavo menininku, o geras skonis tiesiog netiko apibūdinti jo kūrybai. Menininkas žuvo 2004 metais automobilio avarijoje.