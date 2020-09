„Emmy“ apdovanojimuose – staigmena „Draugų“ gerbėjams: serialo aktorės pasirodė drauge

Jennifer Aniston, @LisaKudrow, and @courteneycox reunite at the #Emmys. https://t.co/aMQbvKLGl8@courteneycox: "We live together."@JimmyKimmel: "You do?"

Jennifer Aniston: "We’ve been roommates since 1994, Jimmy." pic.twitter.com/E9A5wSchM6