Pandemija pakeitė „Emmy“ apdovanojimus: statulėles nugalėtojai atsiėmė savo namuose

JAV 72-ąjį kartą išdalyti prestižiniai „Primetime Emmy“ apdovanojimai, dar vadinami televizijos „Oskarais“. Net septynias statulėles pelnė „Schitt‘s Creek“, penkias – „The Succession“. Šįkart dėl pandemijos aktoriai ir kūrėjai savo apdovanojimus atsiėmė būdami namuose.

Karantinas ir pandemija pakeitė daugelio renginių formatą, ne išimtis ir 72-oji „Emmy“ apdovanojimų ceremonija, šiemet buvusi virtuali. Iš „Staples Center“ arenos su transliacijos žiūrovais sveikinosi renginio vedėjas – pokalbių šou žvaigždė Jimmy Kemmelis.

Tiesa, žiūrovų kėdės, kuriose anksčiau ceremonijas stebėdavo kostiumuoti džentelmenai ir gražiausiomis suknelėmis pasipuošusios damos, šiemet buvo tuščios. Visos ovacijos ir aplodismentai, lydėję vedėjo kalbą, buvo įrašyti iš ankstesnių apdovanojimų. Beje, atskiroje salėje vedėjas galėjo pasisveikinti su ekrano žvaigždžių kartoninėmis figūromis.

Arenoje pasirodė tik dalis tų, kuriems buvo patikėta įteikti apdovanojimą ar tie, kurie atvyko jo atsiimti. Dauguma renginio dalyvių su žiūrovais sveikinosi iš savo namų. Kai kurie apdovanojimų proga surengė nedidelį vakarėlį ar pasikvietė bičiulių. O tie, kurie vis tik atvyko į areną buvo kruopščiai tikrinami ir turėjo laikytis saugumo reikalavimų.

Šiemet apdovanojimų dalybas daugelis vadino labai nenuspėjamomis, juolab, kad iš varžybų pasitraukė ne vieną apdovanojimą nuskynęs HBO serialas „Sostų karai“, praėjusiais metais pripažintas geriausiu draminiu serialu. Nežinomybės įnešė ir visą pasaulį sukausčiusi pandemija, dėl kurios kai kuriems kūrėjams teko keisti planus.

Novatoriška komikso ekranizacija "Watchmen" pelnė mini serialo kategorijos „Emmy“, kuris šiai niūriai satyrai atitekusių prestižinių televizijos apdovanojimų skaičių padidino iki 11.

Šiemetinių apdovanojimų favoritu laikytas HBO serialas, debiutavęs pernai spalį ir nuspėjęs ateitį, kalba dabar itin aktualiomis temomis: apie JAV gyvuojantį rasizmą, policijos smurtą ir net apsauginių kaukių dėvėjimą. Jis sulaukė gerų vertinimų iš žiūrovų ir kritikų.

Geriausios dramos „Emmy“ atiteko HBO serialui apie įtakingos šeimos vidaus kovas siekiant kontroliuoti žiniasklaidos imperiją „Succession". Serialo žvaigždė Jeremy Strongas atsiėmė geriausio draminių serialų aktoriaus „Emmy“ statulėlę. Geriausia draminių serialų aktore buvo pripažinta Zendaya, vadinanti apie paauglius pasakojančioje „Euphoria". Kanadiečių televizijos komedija „Schitt's Creek“ apie sukčių apgautą turtingą šeimą, priverstą gyventi nugyventame motelyje, buvo pripažinta geriausiu komišku serialu.

72-ųjų „Emmy“ apdovanojimų nugalėtojai (paryškinti) pagrindinėse kategorijose

Geriausias draminio serialo aktorius:

Jasonas Batemanas, „Ozarkas“

Sterlingas K. Brownas, „This Is Us“

Steve'as Carellas „The Morning Show“

Brianas Coxas, „Succession“

Billy Porteris, „Pose“

Jeremy Strongas, „Succession“

Geriausia draminio serialo aktorė:

Jennifer Aniston, „The Morning Show“

Olivia Colman, „The Crown“

Jodie Comer, „Killing Eve“

Laura Linney, „Ozarkas“

Sandra Oh, „Killing Eve“

Zendaya, „Euphoria“

Geriausias mini serialas:

„Little Fires Everywhere“

„Mrs. America“

„Unbelievable“ (Netflix)

„Watchmen“ (HBO)

„Unorthodox“

Geriausias komedijinis serialas:

„Curb Your Enthusiasm“

„Dead to Me“

„The Good Place“

„Insecure“

„The Kominsky Method“

„The Marvelous Mrs. Maisel“

„Schitt's Creek“

„What We Do in the Shadows“

Geriausias draminis serialas:

„Better Call Saul“

„The Crown“

„The Handmaid’s Tale“

„Killing Eve“

„Stranger Things“

„Ozarkas“

„Succession“

Geriausias komedijinio serialo aktorius:

Don Cheadle, „Black Monday“

Anthony Anderson, „Black-ish“

Ted Danson, „The Good Place“

Michael Douglas, „The Kominsky Method“

Eugene Levy, „Schitt’s Creek“

Ramy Youssef, „Ramy“

Geriausia komedijinio serialo aktorė:

Tracee Ellis, „Black-ish“

Christina Applegate, „Dead to Me“

Linda Cardellini, „Dead to Me“

Issa Rae, „Insecure“

Rachel Brosnahan, „The Marvelous Mrs. Maisel“

Catherine O’Hara, „Schitt’s Creek“

Geriausia pagrindinio vaidmens atlikėja mini seriale ar TV filme:

Kerry Washington, „Little Fires Everywhere“

Cate Blanchett, „Mrs. America“

Octavia Spencer, „Self Made: Inspired By The Life Of Madam C.J. Walker“

Shira Haas, „Unorthodox“

Regina King, „Watchmen“

Geriausias pagrindinio vaidmens atlikėjas mini seriale ar TV filme:

Jeremy Ironsas, „Watchmen“

Hugh Jackmanas, „Bad Education“

Paulas Mescalis, „Normal People“

Jeremy Pope'as „Hollywood“

Markas Ruffalo, „I Know This Much Is True“

Geriausias realybės šou/konkursas:

„The Masked Singer“

„Nailed It“

„RuPaul's Drag Race“

„Top Chef“

„The Voice“

Geriausias pokalbių šou:

„Daily Show with Trevor Noah“

„Full Frontal with Samantha Bee“

„Jimmy Kimmel Live“

„Last Week Tonight with John Oliver“

„Late Show with Stephen Colbert“