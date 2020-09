Į eterį grįžusiame projekte „Dainuok su manim“ – per vasarą ūgtelėję ir patobulėję vaikai

Žiūrovų pamėgta laida „Dainuok su manim“, kurią teko stabdyti dėl koronaviruso grėsmės, – vėl eteryje. Tarptautinio pripažinimo Kanų televizijos mugėje sulaukęs projektas grįžo atsinaujinęs. Vienu iš vedėjų tapo Vidas Bareikis, o didžiausia pirmosios rudens laidos staigmena – per vasarą gerokai ūgtelėję jaunieji projekto dalyviai.

Muzikinę kelionę projekte tęsia visi aštuoni profesionalų ir jaunųjų muzikos talentų duetai: Vegos Kavaliauskaitės ir Jurijaus Veklenko, Kristupo Kerulio ir Monikos Linkytės, Rusnės Varanavičiūtės ir Dainoto Varno, Onutės Mingės Slušnytės ir Ievos Zasimauskaitės, Stelos Švenčionytės ir Migloko, Vakarės Jarmalavičiūtės ir Edgaras Lubio, Dominyko Navicko ir Iglės Bernotaitytės, Miglės Kovieraitės ir Gabrieliaus Vagelio.

Duetų pasirodymus vertina dvi vienodai svarią balso teisę turinčios komisijos: vaikų ir suaugusiųjų, kurioje matysime reklamos specialistę Dovilę Filmanavičiūtę, LRT populiariosios muzikos vyr. Redaktorių Ramūną Zilnį ir kompozitorių Stanislavą Stavickį-Stano.

Po to kai naujoji vedėjų pora kartu su jaunaisiais dalyviais sudainavo bendrą dainą apie varnas ir kikilius, į sceną žengė ir pirmoji pora – Edgaras ir Vakarė.

Susiderinę aprangos stilių – vilkėdami juodas kelnes ir odinius švarkus dainininkai atliko Manto Jankavičiaus dainą „Dangus nesibaigia“, kuri nuo kėdžių iškart pakėlė vaikų komisiją – jie į taktą plojo atsistoję. Porai jie skyrė 29 balus, tuo tarpu suaugusiųjų komisija porą įvertino 24.

„Jūs čia tokį karantino himną sudainavote – viskas gali baigtis, bet dangus nesibaigs“, – apie energingą pasirodymą sakė D. Filmanavičiūtė.

Antrieji į sceną žengė Gabrielius ir Miglė. „Romantiška ir nostalgiška“ – taip apie jų atliktą Adele dainą „When We Were Young“ sakė R. Zilnys. O Stano pridūrė, kad per šį pasirodymą nuo scenos sklido labai geras jausmas. Suaugusiųjų komisija duetui skyrė 29 balus. O mažieji, nors ir gyrė Miglės per vasarą patobulėjusį vokalą ir subegėjimą puikiai atlikti tokią sunkią dainą, duetą įvertino 25 balais.

Abu esam labai laimingi, todėl ir daina tokia, sakė trečiasis duetas – Dominykas ir Iglė, pasirinkę Pharrell Williams dainą „Happy“. Laimingasis duetas į sceną lipo susiderinę ne tik nuotaiką, bet ir aprangą – languotas kelnes su petnešomis ir baltus marškinius bei varlytes.

Po pasirodymo daina nesibaigė – grupei ir V. Bareikiui gyvai improvizuojant Stano duetą gyrė irgi rimuodamas į taktą. Tiesa, suaugusieji Dominykui ir Iglei balų pagailėjo – skyrė 25, tuo tarpu vaikai duetui atseikėjo visus 30.

Dar vienas iki detalių susiderinęs vakaro duetas – Jurijus ir Vega, kurie pasirinko dramatiškąją Billie Eilish ir Khalid dainą „Lovely“.

„Oda šiurpais nuėjusi, ašaros kaupiasi, minčių galva pilna. Ačiū“, – pasirodymą pats pirmas išgyrė V. Bareikis, o po jo duetui pačių geriausių žodžių ir plojimų negailėjo tiek vaikų, tiek suaugusiųjų komisijos, skyrusios po maksimalų balų skaičių – 30.

Nostalgišką dainą „Nidai“ pasirinkę Rusnė ir Dainotas visus nukėlė į vasarišką pajūrį. Suaugusieji duetą įvertino 24 balais, o vaikai – 27.

Dar vieną nostalgišką dainą publikai dovanojo Monika ir Kristupas. Jiedu užtraukė legendinį grupės „Hiperbolė“ kūrinį „Aš dar dainuosiu“.

„Jūs bet kokį kūrinį, kurį paimate, paverčiate savu. Jėga, kad jūs čia esate“, – po pasirodymo džiaugėsi D. Filmanavičiūtė, nors Stano įsitikinęs, kad duetas šįkart visų savo gabumų neparodė. Užtat vaikų komisija dėl pasirodymo sutarė vienbalsiai – skyrė vien dešimtukus, iš viso 30 balų. Suaugusieji duetą įvertino 27 balais.

„Buvo labai šilta ir šiurpuliukai per odą laksto“ – po Onutės Mingės ir Ievos atliktos dainos „Sad Song“ šypsojosi D. Filmanavičiūtė, o R. Zilnys sakė, kad pasirodymas jam priminė filmą su gera pabaiga. Suaugusieji duetui skyrė 28 balus. Tuo tarpu vaikai atviravo, kad daina suvirpino širdį ir duetą įvertino aukščiausiais balais – 30.

Energingu ir spalvingu pasirodymu vakarą užbaigė Stela ir Migloko su daina „Something New“.

„Daina pasirinkta puikiai, apranga dera, balsai puikus, trūksta žodžių“, – apie pasirodymą sakė vaikų komisijos narys Ąžuolas. O jo kolega Rokas rėžė dar tiesiau: „Geriausias pasirodymas, kokį aš mačiau“. Vaikai duetą apdovanojo 30 balų, o suaugusieji vieno pagailėjo, skyrė 29.

Kitą šeštadienį, susumavus dviejų laidų rezultatus kelionę tęs šeši daugiausiai balų surinkę duetai.

„Dainuok su manim“ – per LRT TELEVIZIJĄ ir portale LRT.lt šeštadieniais 21 val.

Laidose, kurios buvo nufilmuotos iki karantino, skambėjusius porų pasirodymus galima pasižiūrėti LRT mediatekoje.