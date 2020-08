Užsienio kritikų išgirtas „Advokatas“ žengia į kino ekranus, premjera sulaukė būrio svečių

Paskutinį vasaros trečiadienį sostinėje įvyko užsienio kritikų išgirto Romo Zabarausko filmo „Advokatas“ premjera. Režisierius ir pagrindinį vaidmenį sukūręs Eimutis Kvoščiauskas portalui LRT.lt sakė šio vakaro laukę su nekantrumu. „Rodos, visą laiką ėjau link šios dienos, kai pasirodys man toks artimas filmas ir jame bus tiek daug manęs“, – su šypsena kalbėjo aktorius.

Romantinės dramos „Advokatas“ apie lietuvį teisininką Marių (akt. E. Kvoščiauskas) ir jo pamiltą sirų pabėgėlį Ali (akt. Dogac Yildiz) premjera sudomino ir gausų būrį žinomų svečių, kino ir kultūros pasaulio atstovų, galėjusių pasveikinti filmo kūrėjus. Pastarieji sako premjeros laukę su nekantrumu ir jauduliu.

„Ketverius metus dirbau prie šio filmo, su komanda sudėjome visą širdį, tad labai įdomu, kaip jį įvertins ir priims žiūrovai. Manau, kad pasiilgome kino, tad norisi visus pakviesti į kino sales. Tikiuosi, kad mūsų darbas abejingų nepaliks, suteiks jausmų ir įspūdingų vaizdų“, – portalui LRT.lt sakė filmo „Advokatas“ režisierius Romas Zabarauskas.

Filmo „Advokatas“ premjera / E. Blaževič/LRT nuotr.

Pasaulinė filmo premjera turėjo įvykti dar kovą Britų kino instituto organizuojamame LGBT+ filmų festivalyje „BFI Flare“. Bilietai į premjerinius seansus buvo išpirkti, o Britų kino institutas „Advokatą“ atrinko tarp „festivalio geriausiųjų“ (Best of Fest), dėl to turėjo būti surengtas ir papildomas filmo seansas. Deja, šie planai liko neįgyvendinti – dėl koronaviruso pandemijos festivalis buvo atšauktas. Tačiau kritikai juostai negailėjo pagyrimų, pagrindinių aktorių E. Kvoščiausko ir D. Yildiz vaidyba buvo vadinama solidžia, įtikinama ir subtilia, režisieriaus darbas ir scenarijus – puikiais.

„Kaip tik šią savaitę filmas rodomas ir Kijeve, kur vyksta tarptautinio kino festivalis „Molodist“. Džiugu, kad festivaliai atsigauna ir „Advokatas“ galės keliauti toliau. Filmas bus parodytas ir dar keliuose festivaliuose, tačiau kol kas negaliu atskleisti kokiuose. Be to, filmo platinimo teisės buvo parduotos penkiems platintojams Europoje ir Amerikoje. Lietuviškam kinui ne visada tai pavyksta, tad galime didžiuotis, jog tai rodo nemažą filmo sėkmę.

Lietuviai vieni pirmųjų galės įvertinti mūsų darbą ir tikiuosi, kad kartu su mumis, kūrėjais, galės sekti, kaip toliau vystosi filmo gyvenimas. Jis dar tik prasideda“, – džiaugėsi režisierius.

Filmo „Advokatas“ premjera / E. Blaževič/LRT nuotr.

Jis pasakoja, kad šis filmas – naujas kūrybos etapas. „Filmo biudžetas – apie 300 tūkst. eurų, tokia suma leido susitelkti į kūrybą, kokybę ir dirbti su didele profesionalų komanda. Apie pačią juostą daugiau pasakoti nesinori – visuomet noriu palikti erdvės žiūrovui, labai įdomu išgirsti jo įžvalgas ir mintis“, – kalbėjo R. Zabarauskas.

Kaip ir režisierius, su nekantrumu premjeros vakaro laukė pagrindinį vaidmenį sukūręs aktorius E. Kvoščiauskas.

„Pastarąsias porą savaičių jausmų skalė buvo labai įvairi. Šįkart jaudulys buvo kitoks, nes iki pat premjeros nemačiau filmo. Taigi ir minčių buvo įvairių – kas jei mano vaidyba bus prasta ar kažkas bus ne taip? Be to, nors ir žinojau, kad žmonių bus mažiau nei įprasta, premjerą stebės didelis būrys mano kolegų ir bičiulių. Tačiau dieną prieš premjerą vienoje knygoje perskaičiau labai gerą mintį apie tai, kad tie, kurie labai nerimauja miršta jauni, tad reikia gyventi šia diena ir išgyventi iki vakaro, negalvojant apie rytojų.

Filmo „Advokatas“ premjera / E. Blaževič/LRT nuotr.

Taigi premjeros dieną lydėjo labai gera nuotaika. Juo labiau, kad sulaukiu tiek sveikinimų, kiek per gimtadienį. Dieną sutikau kolegą, kuris su šypsena mane pasveikino, dar nė nežinodamas, koks bus rezultatas.

Tikrai ši diena man neeilinė – labai džiaugiuosi dėl man suteiktos progos. Atrodo, kad taip ir ėjau į šią dieną, į tą žingsnį, kai kino teatre pasirodys filmas, kuris man bus toks artimas ir kuriame bus tiek daug manęs“, – portalui LRT.lt sakė aktorius.

Jo partnerį Ali filme vaidina turkų ekranų žvaigždė, aktorius D. Yildiz. Aktorius gerai žinomas dėl savo vaidmens seriale „Didingasis amžius. Jos didenybė Kiosem“, rodyto keliasdešimtyje pasaulio šalių, tarp jų – ir Lietuvoje.

Filmas „Advokatas“ šalies kino salėse – nuo rugpjūčio 28 d. Premjeros vakaro akimirkos – nuotraukų galerijoje.